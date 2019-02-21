В эти выходные в Петрозаводске состоится лыжный фестиваль

Уже сейчас в старт-лист лыжного фестиваля, который состоится в Петрозаводске, вошли около тысячи участников из 4 стран, 42 регионов и 137 городов России, включая Амурскую область и Приморский край.

Почетным гостем «KareliaSkiFest» станет звезда мирового биатлона - олимпийская чемпионка Надежда Скардино. Она впервые за долгое время примет участие в подобном марафоне. Вместе с участниками Надежда проедет 50 километров по лыжным трассам Петрозаводска.

- Каждый желающий сможет познакомиться с Надеждой лично, сделать фото и получить автограф, - уточняют устроители «KareliaSkiFest».

Надежда Скардино. Фото: biathlon.by.

Надежда Скардино – белорусская биатлонистка, которой удалось добиться славы самой меткой женщины современности; олимпийская чемпионка в женской эстафете на зимних Олимпийских играх 2018 года и бронзовый призер в индивидуальной гонке (2014 год).

- В Карелию я приеду в третий раз: в детстве я стартовала на зимних соревнованиях в Петрозаводске, а этим летом бежала трейл в Горном парке «Рускеала», - говорит Надежда. - Мне очень понравилась гонка, живописные места, интересный круг и замечательная атмосфера, ну, и конечно - победа! Последний раз я бежала на лыжах 50 километров очень давно, будучи еще юниоркой, поэтому дистанция на «KareliaSkiFest» для меня будет как в первый раз. Конечно, я сейчас специально не готовлюсь к марафону, поэтому эти соревнования станут для меня преодолением себя. Тем интересней будет этот старт! Всем участникам, как и себе, пожелаю, в первую очередь, получить удовольствие от гонки, а во вторую - добиться поставленной цели на этом соревновании!

Старты открыты для всех - и для любителей, и для новичков. Каждый участник фестиваля получает красивый номер-майку, памятную медаль финишера, красочные фотографии и видео со старта, дистанции и финиша. Скорость здесь - не главное. Главное - работа над собой.

Организаторы приглашают всех на лыжный праздник: 23 февраля с 10 до 15 часов на площадке спортивного комплекса «Курган».

Вход на фестиваль свободный.