Учительница из Кузомени: «Я пожалела первоклашек, которым из-за учебы надо было расставаться с родителями»

Четыре года назад начальную школу в Кузомени хотели закрыть, а шестилеток-первоклашек отправить в интернат в Варзугу. Причина была банальна – местным чиновникам никак не удавалось найти педагога, готового отправиться в медвежий угол учить подрастающих кузомлян. Но, к счастью, на беду сельчан тогда откликнулась Екатерина Двинина, сотрудница благотворительного центра в Мурманске с дипломом о педагогическом образовании в кармане. Девушка все бросила и уехала искать счастье за 500 километров от родного дома.

- Я случайно узнала, что перед шестилетками этого села стоит перспектива практически навсегда уехать от родителей. Сначала их ждал бы интернат с редкой возможностью увидеть родных, затем поездка в Мурманск или Кандалакшу для дальнейшего обучения. Искали учителя – я откликнулась, - вспоминает момент, когда круто изменила свою судьбу, учитель начальной школы в Кузомени Екатерина Двинина.

Сельская жизнь пришлась по душе

Зимой ученики школы в Кузомени вместе со своей учительницей ходят на лыжах. Фото: Екатерина Двинина

В 2015 году девушка с легким сердцем покинула столицу Заполярья и не прогадала: в старинное поморское село она влюбилась с первого взгляда. Тем более, что кузомляне приняли ее очень тепло. Собственными силами сделали ремонт в комнате к приезду нового и такого долгожданного педагога.

- Первый мой день прошел замечательно. Внимательные глазки моих первоклашек – одно из самых теплых воспоминаний в жизни. А после уроков ребята пошли помогать мне по хозяйству: носить воду из колодца своими маленькими ведерками, - рассказывает учительница. – Взрослые от них не отставали: учили топить печь, устраивали экскурсии, приглашали мыться в банные дни, да и просто в гости. Я очень благодарна им за помощь - городской девушке в первое время было очень непросто.

К тому же, это самое первое время Екатерине пришлось жить при школе, ей элементарно было страшно оставаться одной в таком старом здании. Пугало все: скрипы, непонятные стуки, сквозняки. Но, несмотря на это, сельская жизнь теперь уже бывшей мурманчанке пришлась по душе. А вскоре после приезда здесь, в Кузомени, Екатерина Двинина встретила свою вторую половинку.

- Местные жители оказались очень интеллигентными, начитанными и воспитанными людьми. У меня появились хорошие друзья, с которыми всегда интересно пообщаться на «высокие» темы. А однажды в гостях я познакомилась и с будущим мужем, - улыбается девушка.

На урок вместо декрета

Хоть знакомство с суженым и оказалось совершенно обычным, вскоре влюбленные сыграли свадьбу. А восемь месяцев назад у Екатерины родился сын. Правда, появление на свет малыша никак не сказалось на ее работе в школе. Вместо положенного по закону декретного отпуска учительница продолжила вести уроки, доверив на время занятий заботу о сыне золовке. В Мурманск молодая семья теперь с удовольствием приезжает на каникулы, чтобы навестить родителей и друзей Екатерины.

А осенью ребята отправляются в походы к Белому морю собирать природный материал для будущих поделок. Фото: Екатерина Двинина

К слову, ученики души не чают в своем педагоге. Еще бы! Ведь к своей работе Екатерина Михайловна подходит с любовью и полной самоотдачей.

- Уроки у нас проходят не только в классе, но и на улице. Ходим на лыжах, а осенью обязательно организуем походы к морю, собираем природный материал. Весной выходим на уборку территории, - перечисляет педагог.

Конечно, пожар, который произошел в здании начальной школы в Кузомени на прошлой неделе, стал для Екатерины Двининой и ее учеников настоящей трагедией. Учительница даже начала оформлять положенный отпуск по уходу за ребенком. Но переживания за судьбу будущих первоклассников и свою собственную после того, как сынишке исполнится три года, ее не оставляли. К всеобщему облегчению, посетившая Кузомень министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира заявила, что к осени в селе построят новую школу, а пока четвероклассников переведут на индивидуальное обучение на дому.