Совет эксперта: как сэкономить на бензине в Мурманской области

Официальные исследования часто вызывают у россиян недоумение. На бумаге все хорошо, а вот на деле... Очередную горячую тему подкинули в «РИА Рейтинг».

Агентство изучило, в каких регионах самый доступный бензин. Сразу стоит оговориться, что доступный - не значит дешевый. Считали просто: взяли среднемесячную зарплату по данным Росстата (49,6 тысяч рублей в Мурманской области) и посмотрели, сколько бензина марки АИ-92 можно на него купить.

- Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в области за вычетом НДФЛ за период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года на региональную цену бензина по состоянию на середину января 2019 года, - уточняет «РИА».

Традиционные лидеры

Самый большой запас топлива может скопиться у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - 2006 литров. На втором месте москвичи - 1699 литров. Тройку лидеров замыкают жители Ненецкого АО - 1588 литров. Мурманская область расположилась на 10 месте. Один северянин на среднюю зарплату по региону может купить 1155 литров 92-го бензина. Правда, он этого топливо на Кольском полуострове доступнее не стало.

- Бензин бьет по карману людей с достатком ниже среднего, владельцев автомобилей с большим объемом двигателя и индивидуальных предпринимателей, работающих на собственных машинах, - объясняет «КП» и.о. председателя Мурманской областной организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Стоцкий.

Стоит отметить, что в последние две недели цены на бензин все-таки начали легкое движение вниз. По данным антимонопольной службы Мурманской области, под занавес января стоимость на топливо уменьшила сеть «Спецтехнология». Правда, изменения коснулись только АИ-95, который, потеряв добрых 50 копеек, стал стоить 46 рублей. На ООО «Колизей» тоже откорректировали ценники. Стоимость АИ-92 снизилась на 22 копейки, а АИ-95 - аж на 40. С приходом февраля цена на бензин продолжили падение на АЭС этой сети. 92-й бензин потерял еще 50 копеек, а 95-й - еще 30. В итоге за литр первого надо отдать 41,90 рубля, а за литр второго - 44,90 рублей. Наметившейся тенденции последовало и руководство ООО «Серкл Кей Россия». На заправках этой сети, правда, пока похудела только цена на АИ-95 и всего на 14 копеек. Теперь литр этого топлива стоит 46,61 рубль.

Цена - не всегда признак качества

Кстати, в Мурманской области в этом плане сложилась парадоксальная ситуация. Обычно цену в регионе диктуют крупные компании. Малоизвестным и не растиражированным сетям, в которые входит всего несколько АЗС, приходится сложнее и на оптовую стоимость приходится накручивать все ложащиеся на них расходы и хоть бы минимальную выгоду. Однако на Кольском полуострове самый дорогой бензин, опять же по данным областного УФАС, на «Лукойле».

- Качество бензина на той или иной заправке нельзя вычислить по стоимости топлива. Как правило, бензин и соляра на всех от одного поставщика. Все зависит, во-первых, от присадок, которые они в него добавляют. На собственном опыте могу сказать, что заправив одно и тоже количество топлива на разных АЗС, можно проехать на нем разное расстояние. А во-вторых, на качество влияет обслуживание емкостей для хранения топлива. Если за их состоянием не следят, то там скапливается конденсат, который попадает в бензин, а затем и в ваш автомобиль, - говорит Юрий Афанасьевич.

Кстати, от некачественного топлива чаще страдают владельцы дизельных «железных коней» и зимой.

- Дело в том, что существует два вида соляры: корабельная и автомобильная. Первая больше подвержена кристаллизации при низких температурах, нежели вторая. И, разумеется, летом эта разница не так заметна. А вот конденсат, попавший в топливо одинаково губителен и для бензиновых, и для дизельных моторов, - резюмирует Юрий Стоцкий.

КОНКРЕТНО

5 способов экономии на топливе от нашего эксперта

1. Внимательно следите за техническим состоянием своей машины. Своевременно меняйте масло в двигателе и свечи зажигания. Запомните: увеличенный зазор неумолимо увеличивает расход!

2. Уменьшите электропотребление своего авто. Все примочки, делающие поездку в машине максимально комфортной, бьют по карману. Хотите сэкономить? Отключите подогрев руля и сидений, откажитесь от видеорегистратора, радародетектора, навигатора, кондиционера и мультимедийной системы.

3. Оборудуйте «железного коня» дневными ходовыми огнями. С ними вполне можно ездить в светлое время суток, не нарушая требования ПДД, а за счет светодиодов энергии они потребляют значительно меньше, чем фары ближнего света.

4. Меняйте стиль вождения. Агрессия на дороге с резкими рывками с места и торможениями не только сказывается на безопасности, но и увеличивает расход на 10-15%.

5. Не превышайте скорость! Как только стрелка на спидометре переваливает за сотню, расход начинает расти на глазах.