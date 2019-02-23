Как родился рекорд: российские дайверы первыми в мире провели в ледяной воде 10 часов

Добровольный ледяной плен… ради чего? Этот вопрос задают многие, кто узнал о достижении наших дайверов, которые на озере Изумрудное в Казани установили мировой рекорд по пребыванию в ледяной воде. При температуре всего +3 в озере они пробыли 605 минут или почти 10 часов! Мы поговорили с одним из соавторов этого эксперимента , чтобы из первых уст узнать, зачем было так рисковать.

«К таким вещам готовишься всю жизнь»

Александр Губин живет в Мурманской области неполных четыре месяца. Его имя хорошо известно в профессиональных кругах: автор нескольких рекордов, в том числе мировых, опытный водолаз, инструктор по подледному погружению, а еще фотограф, который снимает удивительные подводные пейзажи.

В Заполярье Александр приехал из Череповца, где работал вместе с нынешним мэром Кировска Юрием Кузиным (сам он тоже переехал из Вологодской области). Здесь Александра назначили начальником отдела арктических проектов.

Его, без красного слова, вторая семья – это подводно-исследовательский отряд, который объединил группу единомышленников. Они тестируют оборудование, проводят эксперименты в сложных условиях. На их счету уже пять мировых рекордов, связанных с Арктикой! Например, самое глубокое погружение под лед совершили в Кандалакшском заливе в губе Великая Салма. Погружение в автономном режиме происходило в Териберке.

- Потом пришла идея изучить не только физическое состояние человека при длительном нахождении в ледяной воде, но и эмоциональное, - рассказывает Александр Губин. - И подключить к этому науку, тем более, что у нас сложились хорошие отношения с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. К таким вещам готовишься всю жизнь. Я использовал весь свой опыт для этого эксперимента.

Ранее Александр Губин и его команда проводил эксперименты по нахождению в ледяной морской воде по 6 часов. Такого не делал никто в мире. Тогда температура за бортом была -2. Александр лично проводил в воде по 6 часов семь дней подряд. Просто чтобы узнать, где предел организма, когда накапливается усталость от холода.

Отечественное против заграничного

Зачем же было дайверам почти 10 часов пробыть под водой? На глубине проходят разные работы. Например, спасательные операции. И нередко случается захлапывание майны, когда над головой водолазов закрывается «окошко» во льду, через которое они зашли. И до сих пор не было данных, как долго может человек пробыть в плену и при этом выжить. Причем еще сохранить рассудок.

Интерес к таким исследованиям возрастает. Особенно с учетом того, что Россия ревностно относится к освоению Арктики и укреплению позиций в ней.

- Несмотря на роботизацию, руки водолазов будут нужны всегда. Использовать данные нашего эксперимента смогут не только военные, но и все те, кто использует автономное снаряжение, - поясняет Александр.

К рекорду шли шаг за шагом. Тщательно выбирали снаряжение, тестировали его. Что интересно, зарубежная техника считается лучше нашей. Хотя на Изумрудном именно отечественные регуляторы отработали на ура, а вот английские вышли из строя.

Для этого погружения подготовили баллоны с воздухом, потому как запасов на такой большой срок не хватало.

На водолазах разместили специальные датчики, которые по мере погружения фиксировали данные – как организм реагирует на холод. По одному устройству спортсмены проглотили. Другие разместили между телом и утеплителем, а также между утеплителем и гидрокостюмами.

Российские дайверы установили рекорд, который поможет всему миру.

Сохранить рассудок

Даже пару часов в очереди в поликлинике современному человеку просидеть сложно. А что делать водолазу, который на долгие 605 минут ушел под воду? Смартфон с собой не возьмешь, книгу тоже. А отвлекаться надо! И не ради праздного интереса. Просто человек, находящийся долгое время под водой, может потерять самоконтроль, начать паниковать. Бесцельное нахождение в холодной воде вызывает стресс, а сильное переохлаждение - ступор.

Чтобы не думать о плохом, водолазы во время рекорда решали математические задачи. Польза была двойная: заодно специалисты замеряли, насколько активно работал мозг перед погружением, и как падала его активность со временем.

Организаторы эксперимента продумали, что будут есть водолазы под водой. Без еды никак – у спортсменов легко может развиться гипогликемическая кома, когда в крови падает уровень глюкозы. Это состояние часто приводит к гибели человека.

Чтобы спортсмены были в норме, под воду они взяли детское питание в дой-паках. Фруктовое пюре богато глюкозой.

- Только жаловались, что еда не очень разнообразная, слишком часто груша попадалась, - смеется Александр.

Кушать под водой не так уж сложно. Правда, костюмы у водолазов были громоздкие, руки уже замерзли. И открыть небольшую крышечку с упаковкой детской еды оказалось не просто. Мурманские дайверы даже шампанское пьют, когда проводят свою ежегодную акцию по установке елочки на дне Кольского залива. Кстати, водолазы-рекордсмены еще и много пили под водой. Так как дышали воздухом, из которого убрали влагу, а это риск обезвоживания.

Александр Губин сопровождал эксперимент от начала до конца.

Сухое-мокрое

Редко какой опасный эксперимент проходит без форс-мажора. Так и в этот раз возникли трудности. У одного из водолазов отключился обогрев. Но даже в таких условиях он довел дело до конца. Кстати, погружение под лед происходило в сухом костюме, когда тело, руки и ноги даже в воде остаются сухими. При этом вода попадает в шлем и касается лица, ведь маска не закрывает его полностью.

- Но эта вода нагревается за счет тепла тела. Да и в целом температура головы и кровяное давление снизиться не могут. В противном случае сразу потеря сознания и шок. А вот конечности могут охладиться даже до 15 градусов без последствий. В этом эксперименте из-за его особенностей мы использовали двойные шлемы, - продолжает наш собеседник.

Задача перед дайверами стояла пробыть под водой не меньше 10 часов. План перевыполнили на 5 минут. Но если бы жизнь кто-то из участников проекта оказалась под угрозой, то эксперимент немедленно бы прервали. Ни один мировой рекорд не может быть достигнут такой ценой. О своем самочувствии водолазы сообщали на поверхность через пластиковый планшет, на котором писали записки.

Информацию с датчиков сейчас расшифровывают специалисты. Благодаря ей станет известно, как реагирует организм человека на длительное погружение в ледяной воде.

Полученные данные могут использоваться во всем мире. Правда, есть нюанс.

- Все, что ни делается россиянами, в мире пытаются освистать. Поэтому мы пригласили на фиксацию рекорда уважаемого специалиста из Всемирной конфедерации подводной деятельности, которую основал Жак-Ив Кусто, президента сербской подводной федерации Божену Остожич. Почему эта организация? Она очень значима! Нам была не интересна Книга рекордов Гиннесса. Хотя я сам не раз в нее попада, - говорит Александр.

Кстати, помогал в установлении рекорда еще один опытный дайвер – наш земляк Алексей Полищук.

Александр Губин: "Мурманская область – это просто фантастика какая-то!" Фото: Виктор Лягушкин

Топтать подводные дорожки

Александр Губин уверен, что и на Кольской земле можно установить немало рекордов.

- Мурманская область – это просто фантастика какая-то! Здесь так много озер, я не знаю другого такого региона, - признается Александр. И к вам приехал, чтобы развивать это направление – топтать подводные дорожки. Например, сделать проект по подводной географии. Это и комплексное изучение водоемов, и фото- видеофиксация ландшафтов, и картография, в том числе создание трехмерных карт. В вашей области самое удивительное – это сам подводный мир. Даже все корабли, которые затонули когда-то, со временем превращаются в гостиницы для различных организмов.

Также в смелых планах развитие подводного спорта и туризма в Кировске. Например, провести фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику».

Александр Губин будет развивать практику подводных погружений в Кировске. Фото: Виктор Лягушкин