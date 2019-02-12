В администрации Мурманска хотят наказать маршрутчиков, которые бросили пассажиров на остановках

- Да и хорошо! Не подрезает никто! – кондуктор автобуса №18 явно не печалится, что в последние дни на улицах Мурманска стало меньше маршруток.

Куда пропали?

А зрелище ведь непривычное. Конечная все того же автобуса на улице Фадеев Ручей, где обычно у гаражей стоит 3-4 микроавтобуса. Как только подходит большой автобус, сразу подъезжает маленький. Эдакий «план-перехват». Практика привычная: у маршрутчиков стоит задача быть быстрее и наглее сотрудников «Электротранспорта». И забирать пассажиров.

Но на прошлой неделе распорядок вещей был нарушен. Во вторник мурманчане стали жаловаться, что нет автобусов №51 и №53. Позже куда-то делись популярные машруты компаний «Першерон» ( она отвечает за маршрутки №№ 10, 18, 51, 53, 55, 57 и 71) и «Трансфер» (№№ 52, 54, 62). Пассажиры на остановках мерзли (в городе столбик термометра упал ниже -20) и перешептывались. Одни говорили, что виной тому морозы. Другие, что опять проходит рейд ГИБДД по проверке перевозчиков, поэтому они стараются временно уйти с дорог.

Но позже все чаще стала звучать версия, что маршрутчики бастуют. Казалось бы, с февраля стоимость проезда в автобусах малой вместимости выросла до 32 рублей, выручка должна стать больше. Но…

- Информацию вчера от водителя маршрутки №18 получила. На маршрутах № 10 и 51 должны план в 9 тысяч рублей выполнить, у всех остальных в плане по 7600. До повышения у них 7100 было, - пишет в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" Ксения Курмина.

Хочешь есть - будешь работать

Еду в маршрутке №18 и ненавязчиво спрашиваю у водителя, мол, правда бастуете? Жизнь не сахар?

Сначала водитель лишь что-то бурчит в ответ, делая вид, что не понимает, о чем я. Но не отстаю.

- Завтра вообще маршруток не будет? Я на автобусе не люблю ездить, ждать долго.

- Почему не будет? Будут!

- Так если бастуете…

- Есть захочешь есть – выйдешь работать. Все проблемы решаемы.

Но понаблюдав за дорогами, понимаешь, что есть захотели не все. Если раньше к остановке на улице Беринга маршрутки подъезжали каждые пять минут, то в конце прошлой недели время ожидания увеличилось до получаса. Конечно, многие маршруты в городе дублируются, автобусы, троллейбусы и маршрутки ездят под одним дорогам. Но все же микроавтобусы, например, №54 от Генерала Фролова до «Севморпути» заменить сложно.

Дошло до прокуратуры

Проблему мерзнущих людей на остановках заметили в мэрии Мурманска и «Электротранспорте». С 8 февраля на маршрутах 3Т и 10а стало бегать больше автобусов.

Но этим разбирательство в ситуации не закончилось.

- Был проведен ряд выездных проверочных мероприятий. Было установлено нарушение расписания (интервалов) движения по муниципальным маршрутам, обслуживание которых осуществляется ООО «Першерон», ООО «Трансфер». По информации, поступившей от организаций, осуществляющих перевозку пассажиров, значительная часть автобусов малой вместимости вышла из строя из-за похолодания, - рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

Перевозчиков за создание транспортной напряженности хотят привлечь к административной ответственности. Поэтому мэрия областного центра уже направила материалы проверок в адрес прокуратуры Мурманской области и Северного МУГАДН (Ространснадзора).

Кстати, проблема с маршрутчиками наблюдается не только в Заполярье. В Махачкале, например, возмущены приходом на рынок перевозок новой компании и повышением стоимости проезда. В Кайспийскев водители считают, что на них давят через многочисленные рейды и проверки.