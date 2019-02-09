Сотрудник МЧС Карелии спас семью из Мурманска, которая на его глазах попала в аварию

- Очень много водителей из Мурманской области бьется у нас в Сегежском районе. Словно аномальная зона или Бермудский треугольник, - говорит пожарный 12 СПЧ по охране города Сегежа Кирилл Бровцын.

Действительно, северяне часто попадают в серьезные аварии на карельском участке «Колы». Хотя этому есть объяснение.

- Сказывается усталость, все-таки уже давно едут, может сморить. На этом участке ни фонарей нет, ни кафе. Одна заправка перед Сегежей, а потом километров на 100 – ничего, - поясняет Кирилл Бровцын.

В непростую историю в карельском «Бермудском треугольнике» попала и семья Сидоренко. Ночью выехали из Санкт-Петербурга в Мурманск. Глава семьи устал вести машину, и за руль села супруга.

- Может, она слегка задремала. Потому что на моих глазах машина, которая шла по встречной полосе, плавно съехала на обочину. Там, где совсем небольшой изгиб дороги. Проехала где-то 25 метров вдоль дороги, а «в глубину» - метров на 5-6. К счастью, обошлось без пострадавших, даже автомобиль не пострадал, только оторвало сетку от насекомых на бампере, - продолжает рассказ Кирилл.

Он без раздумий сразу остановился, чтобы помочь попавшим в беду. У сотрудника МЧС не было ни тени сомнения, надо ли нажать на тормоз. На его глазах произошло ДТП, тут только один правильный вариант действий! К слову, сам Кирилл в тот день был выходным и вместе с супругой поехал в Петрозаводск по делам.

- Машина наполовину зарылась в снегу. Наше положение в ту минуту оставляло желать лучшего. Кирилл очень профессионально организовал операцию по нашему спасению и принимал в ней участие, - рассказывает Виталий Сидоренко.

Северянам повезло дважды. Первая счастливая случайность, что сотрудник МЧС оказался рядом с ними. А вторая – машина Кирилла незадолго до аварии обогнала трактор. Водителя грейдера попросили остановиться, чтобы вытащить улетевший автомобиль. И мужчина сразу откликнулся.

Застрявшую в снегу машину (снега было выше колена) тянули двумя тросами: металлическим и тряпичным. Последний, не выдержав нагрузку, порвался. Операцию проводили не спеша, а заняла она около получаса.

- Благодаря его опыту и профессионализму мы вместе быстро вытащили наше авто и вышли из данной ситуации сухими из воды. Хочу отметить, что на протяжении всего спасения Кирилла постоянно поддерживала его супруга Анна. Она помогла пересадить двух наших малолетних детей в их машину [на улице в тот день было около – 20. – Ред.]. Большое человеческое спасибо!!! Вся наша семья очень благодарны!

Как отмечает Кирилл Бровцын, главное в этой ситуации было не паниковать. Хотя избежать мандража от случившегося северянам было сложно.

Но когда машина встала на колеса, они смогли продолжить путь. Их спаситель посоветовал им заехать в ближайшее кафе, которое находится в 65 километрах. Чтобы выдохнуть, погреться и сбросить усталость.