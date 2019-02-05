Эволюция роботов

Инженерный центр «ЭФЭР» - предприятие, уникальное для Карелии: больше 30 лет оно выпускает роботов, способных бороться с огнем, а также всевозможную ствольную пожарную технику. Подобных производств не то что в конкретной республике, во всей России - по пальцам пересчитать.

В прошлом году завод получил звание лучшего производственного предприятия Карелии, награду на форуме «Бизнес-неделя 2018» вручал глава региона Артур Парфенчиков.

Церемония вручения награды «Лучшее производственное предприятие Карелии».

Высокой оценки «ЭФЭР» удостоился не за одну свою исключительность. Инженерный центр поставляет продукцию от Калининграда до Владивостока, пожарных роботов родом из Петрозаводска можно найти и на стадионе «Лужники», и на космодроме «Восточный», и на нефтяных терминалах «Сахалин-1» и «Лукойл-2», и в аэропортах «Шереметьево-1» и «Внуково» - продолжать можно очень долго.

- Линейка продукции постоянно расширяется. Главное достижение прошлого года - сертификация мини-роботов, предназначенных для защиты объектов с массовым пребыванием людей. А были ведь и другие успехи, - рассказывает исполнительный директор инженерного центра «ЭФЭР» Владимир Мусийчук.

Цель - внедрить

Мини-роботы от «ЭФЭР» - принципиально иная технология защиты от пожара, чем та, которую используют сегодня на большинстве объектов. В торговых центрах и кинотеатрах обычно ставят спринклеры - оросительные головки. Когда запорный элемент разрушается под воздействием высокой температуры, помещение начинает заливать вода. У такой системы есть несколько очевидных минусов.

- Пока до спринклеров тепло дойдет, пока затвор расплавится, огонь успеет сильно разгореться, - объясняет Владимир Мусийчук. - Вода, которая в конце концов польется, может уже просто не справиться с возгоранием.

И даже если справится, ущерб от нее может превысить ущерб от огня: головки разбрызгивают воду по всему помещению, не выбирая цели. А если речь идет о библиотеке или музее? Книгам и ценным экспонатам такое точно не пойдет на пользу.

Мини-роботы с помощью специального инфракрасного датчика определяют координаты источника возгорания и весь поток воды направляют именно туда. Причем они срабатывают очень быстро, что тоже немаловажно: по статистике люди, которых не успели вовремя эвакуировать, гибнут в первые семь минут пожара - просто задыхаются от угарного газа. К тому же роботы могут быть встроены в общую систему безопасности объекта, и информация об их состоянии может быть выведена на пульт управления соответствующих служб.

Законодательство позволяет уже сегодня устанавливать для защиты от пожаров мини-роботов, а не спринклеры. Но от проверенной, хоть и морально устаревшей технологии проектировщики пока отказываться не хотят. Главная цель «ЭФЭР» на 2019 год - переломить эту ситуацию.

Один из путей решения задачи - что называется, снизу: заинтересовать бизнес. Потенциальных партнеров приглашают в Петрозаводск, на испытательный полигон, дают все пощупать и посмотреть. Разработкой уже заинтересовались такие компании, как группа «ИЛИМ» (один из крупнейших производителей целлюлозы в России), судостроительный завод «Звездочка» в Севастополе и «Детский мир» на Лубянке в Москве.

На космодроме роботы не только защищают от пожаров они же смывают остатки горящего топлива со стартовой площадки после старта ракеты.

Есть и другая дорога - сверху. В прошлом ноябре представители инженерного центра «ЭФЭР» рассказали о мини-роботах на всероссийском совещании о состоянии и перспективах развития производства пожарно-спасательной продукции и услуг. Предложения петрозаводской компании учли при подготовке резолюции в адрес российских властей. А недавно разработку представили главе Карелии.

- Мы заручились поддержкой Артура Парфенчикова, он пообещал, что при первой же встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым расскажет о нас и обратит внимание на возможности применения наших технологий.

Курс на расширение

На базовой модели мини-робота инженерный центр «ЭФЭР» не остановился. Сейчас в разработке находится так называемый робот на болиде, в этом году на предприятии будут собирать опытный образец. По сути, это тот же мини-робот, но способный двигаться.

Болид представляет собой платформу, на которой установлен робот. Он перемещается по направляющим вдоль пожарного трубопровода, на котором с определенным интервалом располагаются водозаборные узлы. К ним-то и пристыковывается робот, чтобы начать тушить огонь.

- Робот на болиде предназначен, например, для защиты высокопролетных стеллажных складов, - говорит Владимир Мусийчук. - Обычно технология защиты таких объектов требует очень много стволов. А тут можно обойтись минимальным количеством: один робот может подъехать к месту возгорания и потушить с наименьшим ущербом для содержимого склада. Или, например, длинный автомобильный или железнодорожный туннель. Технологии, которая решала бы все проблемы защиты таких объектов, на сегодня нет. Наши роботы-болиды могли бы решить этот вопрос.

Впрочем, будущее «ЭФЭР» - не только в новых разработках, но и в освоении новых технологий. В прошлом году на проектную мощность вышел участок литьевых центробежных заготовок, который начали создавать еще в 2017-м.

- В нашей ствольной технике много деталей типа «втулка», - объясняет Владимир Мусийчук. - Мы их раньше вытачивали из проката, и получалось очень много отходов, дорогостоящий материал просто уходил в стружку. Поэтому мы решили применить у себя технологию центробежного литья алюминия.

Чтобы наладить производство, пришлось постараться: подобрать оборудование, привлечь специалистов. Но как только участок заработал в полную силу, себестоимость некоторых деталей упала на 30-50%. Все это помогает снизить себестоимость продукции и, в конечном счете, делает ее еще более конкурентоспособной.

Механосборочный цех завода относительно небольшой, но именно в нем изготавливается продукция, поставляемая по всей России и за рубеж.

В 2018 году мощности завода «ЭФЭР» были полностью загружены профильной продукцией. А ведь еще пять лет назад, когда грянул кризис, приходилось брать непрофильные заказы. Постепенно от этого удалось отойти, и в последние три года объемы производства держатся на уровне: сильно не поднимаются, но и не падают.

- На первый квартал текущего года есть некоторый дефицит заказов, - отмечает Владимир Мусийчук. - Но мы знаем, что серьезные отгрузки пойдут с апреля, и готовим задел: делаем детали, готовую продукцию, которая стоит на складе и весной пойдет на реализацию. Если наша технология защиты объектов с помощью мини-роботов будет применяться широко, то нужно будет говорить о расширении производства, техническом перевооружении, подготовке персонала. Возможно, будем использовать мощности других предприятий, которые сейчас недозагружены.