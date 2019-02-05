Стало известно, как подорожают услуги ЖКХ в Мурманской области с 1 июля 2019 года

Предупрежден, значит, вооружен. В комитете по тарифному регулированию Мурманской области рассказали, как подорожают услуги ЖКХ с 1 июля 2019 года. Некоторым северянам придется пересмотреть семейный бюджет, чтобы потянуть новую коммуналку. Напомним, она выросла также с 1 января.

Некоторые тарифы еще не согласованы. С ними определятся ближе к июлю. Но правительство Мурманской области по традиции установило лимит. Максимальный предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (рост совокупной платы граждан) не превысит 4,8%. Исключение - муниципалитеты, где Советы депутатов согласовали превышение предельных индексов на 2019 год.

Электроэнергия

Тарифы на электричество в этом году составили 2,725 руб/кВтч для домов с газовыми плитами; 1,924 руб/кВтч - для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах. Летом они станут 2,760 руб/кВтч и 1,987 руб/кВтч соответственно.

Газ

Сжиженный газ подорожает в пределах 4%. Повезет жителям Заозерска и Видяево - для них тариф останется неизменным.

Теплоэнергия

Похожая ситуация и с теплоэнергией.

- В тех муниципальных образованиях, где уже на сегодняшний день установленные тарифы превышают среднерегиональный показатель в размере 3457,63 рубля, изменение тарифов с 1 июля текущего года также не произойдет. Это коснется населенных пунктов 21 муниципального образования по отдельным теплоснабжающим организациям, расположенным в Мурманске, Полярных Зорях, Высоком, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, ЗАТО Видяево, Кандалакшском, Ковдорском, Кольском, Ловозерском, Терском районах. В большинстве муниципалитетов тарифы остаются неизменными уже не первый год (от 2 до 7 лет), - пояснили в комитете.

А вот в военных городках рост платы за тепло даже превысит федеральные ограничения. Напомним, здесь исторически сложились низкие тарифы (в 2-3 раза ниже экономически обоснованных), которые приносят большие убытки ресурсникам. Поэтому планку решили повышать.

Водоснабжение и водоотведение

Северяне, которые платят за воду 45 руб/м3 и выше, могут не волноваться. Летом тариф для них не вырастет. Например, такая ситуация будет в Зеленоборском и Туманном. В ЗАТО Островной, Кильдинстрое (для потребителей МУП "Кильдинстрой), Корзуново (ООО "ПромВоенСтрой") по-старому будут платить за водоснабжение, а в Полярных Зорях, Североморске, Зареченске, Ковдорском районе - за водоотведение.

А военным городкам опять предстоит, как и с теплом, ждать увеличенных сумм в квитанциях.