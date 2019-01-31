Фурам хотят запретить въезд в Мурманск

Утром 31 января на улице Свердлова в Мурманске произошло очередное ДТП с фурой. Большегруз выезжал от здания бывшей научно-исследовательской организации и застрял на дороге, а в этот момент в него врезался Renault Logan. Из-за аварии дорога оказалась перекрыта.

Езжу где хочу

За последнюю неделю в городе случилось уже семь дорожно-транспортных происшествий с фурами. Страдают от этого как автолюбители, так и пассажиры общественного транспорта, который не может проехать. Понятно, что этот вопрос надо как-то решать. И его подняли на 54-м заседании Совета депутатов Мурманска, которое состоялось сегодня.

В столице Заполярья уже действует ряд ограничений на движение фур по улицам. С 15 августа 2013 года на территории областного центра нельзя ездить грузовому транспорту длинной от 12 метров и более.

Однако аварии все равно случаются. В том числе, как отметил начальник управления МВД России по городу Мурманску Алексей Вилков, ДТП происходят в центре города, например, на улице Полярные Зори, или на оживленных участках вроде пересечения улицы Беринга с проспектом Кольский. Одна из причин - не все дальнобойщики соблюдают правила и ограничения.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев предложил подойти к решению проблемы комплексно. Новые ограничения, например, почти полный запрет на въезд определенных большегрузов, может не сработать.

Так, норвежцы и финны закрепляют на шины фур цепи, чтобы они смогли без проблем подняться в горку или избежать заносов. Но технология эта затратная, а некоторые наши водители, что греха таить, еще и ленятся возиться с цепями.

Плохо посыпали или не "переобулись"?

Как отметил Андрей Сысоев, причину застревания фуры на дороге часто видят в нерасчищенной дороге. Но вопрос это неоднозначный.

- Существует стандарт, что наши арктические улицы должны быть вычищены до асфальта и посыпаны максимальным количеством песка. Но получается, что на асфальте шипованная резина не работает - кто со мной не согласен, готов пуститься в дискуссию. Даже финны и норвежцы ездят только по накату, на котором работает зимняя резина. В год мы высыпаем на улицы до 20 тонн песка. А летом все это собираем, точнее то, что не успели вдохнуть дети и взрослые. Для сравнения, у нас на дорогах должно быть до 15% песко-соляной смеси, - рассказала глава администрации коллегам по горсовету.

При этом он заметил, что когда случается авария, госавтоинспекция часто оценивает только состояние дороги, но не шин участников ДТП. А ведь это бывают водители на летней резине, или смешанной, когда ведущие колеса укомплектованы по сезону, а другие - нет. Встречаются и водители, которые ездят на "шипах", вот только уже далеко не первый сезон.

Проблему предложили решить на отдельной встрече. Ее участниками могут стать не только представители горсовета и ГИБДД, но и депутаты облдумы.