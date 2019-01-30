В Апатитах пенсионерки открывают приют для собак

Если хочешь изменить мир, начни с себя. Этой индийской мудрости вот уже много лет неукоснительно следуют две подруги из Апатитов - две Людмилы Филиппова и Баскова. Долгие годы они подкармливали бездомных собак и их многочисленное потомство, стараясь по мере сил стерилизовать животных, а когда количество подопечных приблизилось к 60, решили открыть приют для собак «Норд».

- Сейчас несколько дворняг мы держим в небольшой сарайке, к которой пристроили вольер. Какая-то часть живет в лесу - я езжу их кормить через день. Они дикие и отловить их, чтобы стерилизовать невозможно. Так что делаю, что могу. Жалко животных - они же не виноваты, что оказались на улице, а морозы у нас, сами знаете какие, - говорит 62-летняя Людмила Филиппова. - В администрации нам помогли найти помещение - это здание бывшего птичника. 160 квадратных метров нам сдали в аренду за чисто символические 5 тысяч рублей в месяц.

Правда, чтобы переехать в новые хоромы - надо изрядно потрудиться. Перво-наперво, отремонтировать две входные двери, выбитые металлистами, охотящимися на территории погибающего предприятия за дополнительным доходом. Отапливать помещение пенсионерки решили с помощью печек-буржуек. Деньги на 3 таких собрали всем миром - их предприимчивые зоозащитницы нашли на базе по сбору металлолома. Но пока хлипкую входную дверь может выбить даже ребенок, женщины боятся перевозить туда свое имущество и ждут физической помощи от мужчин, готовых укрепить и обезопасить будущий приют. Услуги трактора, который расчистил прилегающую территорию от снега, Людмилы уже оплатили.

- Еще нам предстоит заменить остекление в окнах, которое тоже пострадало от рук вандалов, вывезти мусор и построить вольеры. Тогда можно будет и животных запускать. С их появлением нам никакие воры не страшны - вряд ли кто-то сунется к собакам, - улыбается Людмила Николаевна.

Пока каждый день с раннего утра и до обеда она вместе с подругой объезжает своих подопечных, чтобы накормить. А потом отправляется подрабатывать в такси - пенсии на содержание такого количества животных не хватает. Дома ее ждут свои собаки, трое, тоже когда-то подобранные на улице: колли, которую должны были усыпить из-за разрыва связки, старый глухой и слепой пес и годовалый малыш, выброшенный кем-то умирать на трассу.

- Мы очень благодарны апатитчанам, которые живо откликаются на любую нашу просьбу о поддержке. Сейчас сложный для нас период, мы принимаем любую помощь: и финансовую, и материальную, и физическую, - говорит Людмила Филиппова.

Если у вас есть желание так или иначе поддержать новорожденный приют для собак «Норд», свяжитесь с Людмилой Николаевной по телефону 8-950-890-78-22.