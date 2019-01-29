В Кировске роддом и детскую поликлинику украсили фотографиями новорожденных

Герои мультфильмов на стенах детских поликлиник или роддомов уже более чем привычны. А вот в Кировске был сделан ход оригинальнее. Пожалуй, еще нигде в Мурманской области не было ничего подобного.

Не так много фотографов в Мурманской области соглашаются делать фотосессии новорожденных. Конечно, крохи после появления на свет много спят и часто игнорируют сильный шум. Казалось бы, снимай да снимай. Но это большой труд и ответственность. Ведь надо поймать в кадр взгляд малыша, который еще толком не видит окружающий мир, не расстроить его щелчками фотоаппарата.

Для украшения роддома и детской поликлиники Алина использует фотографии новорожденных. Фото: Алина Кравченко

Фотограф из Кировска Алина Кравченко делает фотосессии новорожденных, а лучшими снимками украшает стены зданий, столь важных для мам и детей. Например, в детской поликлинике и роддоме.

- Идея украсить роддом появилась после первой выставки в нашем музее. Через знакомую, которая работает в роддоме и, кстати, была на моих родах, я предложила ее осуществить. Врачи были за. Места предложили сами. Сначала украсила родильное отделение, потом дородовое, но еще не до конца. Так как еще предложили украсить стены отделения, где выписывают малышей, - рассказывает Алина.

Фотограф лично отбирает снимки для своего проекта.

Снимки в «галерею детства» девушка выбирает из сделанных лично фотосессий. И, конечно, спрашивает у мам разрешение.

- Отбираю самые свои любимые работы. Часто ловлю улыбку на снимках - эти кадры автоматически становятся любимыми. Меня вдохновляют сами малыши. Такие съемки были для меня мечтой, и я не думала, что я решусь когда-нибудь на них. Самая памятная... наверно, первая! Безумно переживала. И съемка была с папой малыша, из-за чего переживала ещё больше. Еще очень запомнила работу с двойней.

Фото: Алина Кравченко

Сейчас стены в роддоме украшены почти 20 фотографиями, но Алина уверена, что это их число вырастет. Например, в поликлинике Апатитов тоже захотели такую же красоту, как в Кировске.

К слову, на проект фотограф тратит личные деньги. Это и распечатать фото, и оформить его. Алине помогает муж, который красит рамки. Но это малая плата за то, что будущие мамы Кировска и уже родившие малышей приходят в восторг от такого украшения стен. Ведь подготовка к родам и сами роды - это не только радость, но и переживания и трудности. А милые лица карапузов на фото помогают поверить - все будет хорошо.