Загадка послания из Мурманска: заполярные ученые не нашли у себя информации о найденной в Эмиратах капсуле

Загадка капсулы с посланием из Мурманска, найденной на пляже Корниш в Эмиратах, заинтересовала многих. Ведь есть в этом что-то романтичное. Напомним, внешняя метка, какую ставят на рыб, почти полвека плавала по морям и океанам, пока не прибилась к береговой линии южной страны. А нашли ее во время уборки волонтеры, что ищут пропавшие в мировом океане детальки лего.

Сразу, как стало известно о находке, в мурманском ПИНРО стали разбирать архивы. Ведь, если верить тексту послания, отправили метку именно из Мурманска.

Работа заняла несколько дней, мало кто сомневался, что удастся найти даже имя ученого, который ее поставил, и вид рыбки, которая унесла капсулу в море. Вот только результат оказался совсем другим.

- В нашем архиве мы не обнаружили данных об этой метке. Соответственно, она не была отправлена нашими учеными, - рассказал «КП» заместитель директора ПИНРО Евгений Шамрай.

Как же так вышло, что метка из Мурманска есть, а адресата нет? Тут можно только строить загадки.

- Могу предположить, что метка была отправлена на судно, но ее просто смыло с борта. В 70-е годы прошлого века суда были не такие большие, как снйчас. Волна запросто выходила на борт, смывала снаряжение, сети, люди. А маленькую метку могла и подавно смыть. Я сам лично такое не раз видел, - рассуждает Евгений Александрович. - Такие метки считали списанными и не заносили в архивы, ведь на рыбах они не стояли. Вероятность такой версии где-то 90-95 процентов.

А могло быть и так, что рыбаки взяли капсулу и не отчитались по ней. В 70-е годы стоял настоящий исследовательский бум, наука и промысловики работали вместе. Рыбаки часто сами вызывались ставить метки, но не всегда были аккуратны с отчетами. А советские суда ходили во все уголки света от Арктики до Антарктиды. Мурманская метка спокойно могла оказаться на борту судна из Прибалтики или Ленинграда, Калининграда или Новороссийска. Поэтому какие-то данные о ней могут находиться в местных институтах.

- Мы, конечно, еще будет пробовать найти информацию, может, спросим у коллег. Скорее всего, забирать эту метку у нашедших мы не будем, пусть останется им на память. Но можем попытаться с ними связаться, ведь по-человечески приятно получить отклик, - заметил Евгений Шамрай.