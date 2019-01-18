В почтовых отделениях в Мурманске приостановили продажу пива из-за негатива в соцсетях

В почтовых отделениях Мурманска приостановили продажу пива. Эту информацию «КП» подтвердили в пресс-службе местного филиала.

– Пока продажа приостановлена только в Мурманске – это 4 отделения, в связи с негативом в социальных сетях и широким обсуждением в СМИ, – объяснила корреспонденту главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова.

Получается, что слабоалкогольный напиток остался в продаже 36 отделений, которые находятся в области. Ранее мы уже сообщали, что реализация алкоголя в 40 отделениях региона из 152-х очень возмутила северян.

– Прихожу забрать посылки, надеюсь, что особо не задержусь. В итоге работает одна «касса», где идет затянувшаяся консультация по постельному белью… Перевожу взгляд - баллоны пива, – возмущается мужчина в соцсети. Фото: Юрий Поздняков.

На почте конфликт решили сгладить, объяснив - продажа пива будет способствовать росту рентабельности потовых отделений и поможет оградить население от употребления суррогата, предоставив выбор среди сертифицированной продукции.

Подобную точку зрения не разделила даже губернатор Мурманской области Марина Ковтун. На своей странице в Instagram она выступила с заявлением, что подготовила обращение к главе минздрава Веронике Скворцовой и генеральному директору Почты России Николаю Подгузову с просьбой продавать на почте лекарство, а не алкоголь.

– Во многих населенных пунктах Заполярья, особенно отдаленных, не хватает аптек и это действительно острая проблема. Ее можно было бы решить с помощью почты, – объяснила свое решение губернатор.

kovtunmurman Губернатор Мурманской области комментирует в Instagram продажу пива в отделениях Почты России

В министерстве здравоохранения России идею не оценили. Зато там не против, чтобы лекарственные препараты доставлялись в отдаленные поселки и села почтовыми отправлениями.

– Продажа на почте – нет, использование услуг по доставке – да, эту идею мы готовы поддержать, – сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования медизделий Минздрава Елена Максимкина.

Мурманская область далеко не первый регион страны, где начали продавать пиво. Например, Саратов столкнулся с такой попыткой вернуть рентабельность еще в октябре.