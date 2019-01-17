В ПИНРО Мурманска рассказали, что будут делать с посланием с пляжа в Эмиратах

Больше 7 тысяч километров разделяет Мурманск и Абу-Даби, где на пляже Корниш нашли послание от ученых из ПИНРО. «Комсомолка» поговорила с представителем института, чтобы узнать, насколько находка ценная и что с ней будут делать.

За давностью лет

Напомним, участники движения «Потерянный в море Лего» увидели во время уборки пляжа прозрачную капсулу с посланием внутри (правильное название – внешняя метка). У него есть порядковый номер, поэтому сейчас в ПИНРО поднимают архивы, чтобы понять, кто и когда его отправил и с какой рыбой. На такую работу может уйти день, а могут недели.

Как рассказал нам заместитель директора ПИНРО Евгений Шамрай, такие метки ставили на самых разных рыб от сельди до окуня. В зависимости от размера живого «транспорта» меняется размер и метки. Та, что нашли, похожа на кусок от стержня шариковой ручки длиной в 3-4 сантиметра.

Делать «капсулы» такого образца, как на пляже в Абу-Даби, перестали лет 30 назад. Вероятнее всего, рыба, на которую ее прикрепили, давно умерла. Впрочем, не только она могла принести послание из Мурманска в Эмираты. Рыбу могла съесть птица, а потом улететь из Заполярья на зимовку в теплые края. Или «курьером» мог стать кит или акула.

По той простой причине, что метка была уже без носителя, да и времени прошло прилично, ее вклад в науку скромный.

- Ее ценность, скорее всего, историческая: как напоминание о былых временах. Такие метки важны, чтобы собрать данные, как перемещался ее носитель, как он менялся. А здесь не понятно, что происходило с рыбой, - продолжает Евгений Александрович.

Материальное «спасибо»

Забирать метку из Эмиратов представители ПИНРО пока не торопятся. Сначала нужно изучить документы в своем архиве. Если подтвердится, что именно из Мурманска была отправлена весточка, ее, конечно, заберут.

Напомним, что в тексте послания говорится, что человек, обнаруживший объект, может рассчитывать на материальное «спасибо».

- Вознаграждение тоже зависит от актуальности и значимости. Спутниковая метка, например, может стоить и тысячу долларов. Этот объект несет историческую ценность, и мы, конечно, отблагодарим тех, кто нашел его. Может, подарим метку или футболку. Этот вопрос будет решать руководство института, - говорит Евгений Шамрай.

Раньше похожую метку в Мурманск передавали ученые из Норвегии. Также в ПИНРО приходили рыбаки, вернувшиеся из рейса. Они в улове нашли сразу 20 скумбрий с «капсулами». Правда, за каждую рыбку они запросили по тысяче рублей…

К слову, ставить внешние метки на различных животных стали еще очень давно, лет так 100 назад. И от этой практики не отказалась и в наши дни. Например, на тигров вещают датчики, на птиц надевают видеокамеры, а небольшие «датчики» - в несколько миллиметров - даже на бабочек.