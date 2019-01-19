Для музея Колы выделил более просторное помещение

- В Колу просто нельзя не влюбиться, это особый город, - с необыкновенной любовью говорит о поселение, что уже больше 450 лет стоит на слияние двух рек Колы и Туломы, директор Музея истории города Нина Пурышева.

Да, да, вы не ослышались: спустя много лет в этом древнейшем населенном пункте Мурманской области появился свой храм истории. Правда, пока он представляет собой небольшое выставочное помещение в администрации Колы. Но, по словам Нины Ивановны, в таком статусе учреждению осталось существовать недолго — впереди ремонт и переезд в здание в исторической части города. Но обо всем по порядку...

С миру по нитке

- Кола — это единственный город в Заполярье, где никогда не было своего музея. Десять лет, с 1982 по1991 года, в отремонтированном здании Благовещенского храма работал территориальный отдел областного краеведческого музея. Однако это была не история Колы. В нем были собраны экспонаты со всего Терского берега, и назывался он музей истории и быта терских поморов, а коляне никогда не считались поморами, - вводит в курс дела Нина Пурышева.

Постановление администрации города от 19 июня 2015 года восстановило историческую справедливость. Местные жители, среди которых есть потомки старейших родов, чья история насчитывает уже больше 400 лет, восприняли это событие с воодушевлением и за короткий срок помогли собрать для новорожденного учреждения 354 экспоната.

Этот сервиз конца XIX века передавался из поколения в поколение в качестве приданного в семье Татьяна Рожковой, урожденной Жеребцовой.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Признаюсь честно, когда я пришла на эту должность, первой мыслью было: что же я буду делать. Начинать приходилось нуля. Но коляне помогли и уже 28 августа 2017 года в музее открылась первая постоянная выставка «Старая квартира. Быт 1950-х годов». Особенность этой экспозиции в том, что представленные на ней предметы городского быта принадлежали одному владельцу. Их нам передали родственники ветерана Великой Отечественной войны Антонины Ильиничны Сычевской. Это мебель конца 1940х — начала 1950х годов, посуда, среди которой есть ломоносовский фарфор того времени, , и предметы декоративно-прикладного искусства и повседневного быта, а также несколько механических часов в рабочем состоянии. Кстати, одни из них с боем, так что порой наши экскурсии прерывает их бой. А еще нам досталось два сундука, - перечисляет свои богатства директор музея.

Чуть позже на противоположной стене небольшого помещения площадью всего 16 квадратных метров Нина Ивановна разместила еще одну выставку. На этот раз информационную «Из истории города Колы». Здесь можно узнать и об остроге, с которого начинался город, и об ученых, писателях и исследователях Кольского полуострова, которые за эти годы побывали здесь. Среди них и русский путешественник Александр Миддендорф, и великий Михаил Ломоносов, и этнографы брат и сестра Харузины, и знаменитый финский фольклорист и создатель бессмертной «Калевалы» Элиас Леннрот. Что примечательно, последнему, не владеющему ни русским, ни лопарским, не понадобилась помощь переводчика — поскольку коляне понимали семь языков.

Коллекцию одежды, в которой когда-то ходили колянки, в музею только начинают формировать.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Здесь же работает выставка прикладного искусства. Местные рукодельницы поразили своим мастерством Дмитрия Сергеевича Лихачева, побывавшего в Коле с группой учащихся еще до войны. Жилых каменных строений не было, но деревянные дома были большие и просторные с убранством белоснежного цвета, которые удивили Дмитрия Сергеевича - подзоры (оборка, кружевная кайма, спускающаяся под чем-нибудь — Ред.), накидки на подушки и покрывала, вязанные крючком, выполненные в технике решелье или плетенные на коклюшках, - отмечает Нина Пурышева.

Телетайп и коммутатор с местной метеостанции - тактильные предметы, к которым можно прикоснуться и почувствовать через кончики пальцев связь с временем.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Скоро переезд

Об экспонатах музея Нина Ивановна может говорить бесконечно, постепенно погружая и незаметно влюбляя своих слушателей в необыкновенный город Колу. Еще бы! В музеи выставлены подлинные предметы и о каждом директор может рассказать. Кстати, среди экспонатов есть предметы, которые можно потрогать и представить себя колянином середины XX века: это швейная машинка времен Великой Отечественной войны, телетайп, долгое время работавший на одной из первых на Кольском полуострове метеорологической станции, и коммутатором, который музею передал колянин Василий Буров. А еще в музеи собраны две коллекции: прялок конца XIX – начала XX веков – одну из них передала семья Кочеровых, потомков пугацевчцев, и керосиновых ламп, среди которых ест представители как XIX столетия, так и XXI века. Наверное, один из интересных экспонатов — лодка-ледянка начала XX века, использовавшаяся в зверобойном промысле. Ее передал на постоянное хранение своему младшему брату Мурманский областной краеведческий музей. Лодка бытовало в Чаваньге, долгое время стояла в Умбе, а в 2018 году ее смогли привезти с Терского берега в Колу. Все эти богатства во всей красе можно будет увидеть скоро, когда храм истории переедет в отдельное здание.

Эту лодку-ледянку Нина Пурышева привезла с Терского берега.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

- Нам выделили помещение больше 100 квадратных метров в исторической части города на Советском проспекте. Дом №41 50х годов постройки, недалеко Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Уже есть проект преображения этого помещения, деньги на его реализацию выделены и в этом году мы его отремонтируем. После окончания всех работ мы сможем переехать и разместить там все свои уникальные экспонаты, - строит планы на будущее Нина Пурышева.

Коллекция текстиля заслуживает особо внимания. Домотканные полотна и вязанные дворянками скатерти даже спустя столетие вызывают неподдельное восхищение.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Но уже сейчас музей пользуется популярностью. На экскурсии сюда регулярно приходят ученики местной школы и других учреждений Мурманской области, а летом приезжала группа слабовидящих из Оленегорска. В почете выставки и у иностранцев — с историей древнего города приходили познакомиться гости из Ташкента, Австрии и Германии. А генеральный консул Норвегии Эрик Сведал искренне восхитился подлинностью выставленных в Коле экспонатов. Посетить музей истории города Колы может любой желающий по адресу: улица Каменный остров, дом 5, каждую среду и четверг с 08:30 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00 и каждую пятницу с 08:30 до 15:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:30.

КСТАТИ

Выставка под открытым небом

За небольшой срок своего существования музей успел прославиться Кольским некрополем.

- В 2016 году мы благодаря администрации города выиграли грант международного конкурса, на средства которого нам удалось создать мемориально-выставочную рекреацию «Музей под открытым небом». Мы привели в порядок старейшее сохранившееся городское кладбище в Мурманской области: провели работы по сохранению 24 надгробий конца XIX – начала XX столетий, создали два погоста: кольского купечества и разных сословий, восстановили семь оград на сохранившихся захоронениях, в том числе на могиле первого кольского корреспондента Ивана Егоровича Хохлова. Крест начла XX века восстановили, а ограждение с уцелевшими пряслами (соединительные части ограды – Ред.) воссоздали по дошедешему до нас образцу XIX века, - уточняет Нина Пурышева.

Чтобы попасть на экскурсию в «Музей под открытым небом», достаточно просто позвонить Нине Ивановне и предупредить о своем визите заранее по телефону (81553) 3-33-95. Но лучше отложить его посещение до весны, поскольку зимой из-за сугробов надгробия будут плохо видны. По словам Нины Пурышевой, самым любопытным и нетерпеливым доступна главная аллея Кольского некрополя, на которой установлен поклонный крест в память о тех, кто захоронен на этом старинном кладбище.