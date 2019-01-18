Почему в Африканде популярен Барак Обама и откуда на ледоколе «Ленин» надувная корова?

Про Заполярье уже с десяток блогеров сняли какие только можно видео. Одни делают ставку на красоту Кольского полуострова, когда на пейзажи можно наложить красивую музыку и собрать так тысячи лайков и просмотров. Другие поднимают острые темы, например, почему в 21 веке в Мурманске до сих пор есть туалеты на улице. Или популярно рассказывают стране, что такое полярная ночь.

От Калькутты до Териберки

А вот блогер Петр Ловыгин заехал в Мурманскую область, чтобы показать ее такой, какая она есть, без прикрас или чрезмерных черных красок. Петр часто ездить по разным странам, был на празднике холи в Калькутте, общался с аборигенами в Танзании, жил с цыганами в Молдове. И, казалось бы, зачем вообще было ехать на Край Земли, если видел уже многие экзотические страны?

- Кольский полуостров - тема сейчас в туризме очень популярная, - рассказывает Петр. – Правда, не могу понять, с чего бы это? Но даже из моих знакомых туда в последнее время людей немало поехало. Но меня мало интересуют всякие пейзажики и прочие красоты этого региона. Я не Пришвин, не Паустовский, и не Шишкин. Мне интереснее города, люди. Потому мы просто решили двигаться с севера на юг. От Териберки до Кандалакши. Все на импровизации: что случится - то случится.

Ты кто?

Заполярье смогло удивить гостя. Например, откуда на Крайнем Севере появился поселок Африканда (видео поездки можно посмотреть на YouTube-канале Петра)?

- Здесь было много геологов. Они разбили палатки, а жара - дело было в июле - под 40 градусов. Они сказали: «Вот это Африка!» Утром проснулись, уже холодно. Они сказали: «М-да!». А на языке коренного народа «афрос» - это сопки, а «канос» - озеро, - рассказали Петру Ловыгину и его друзьям в местном доме культуры.

А сами путешественники захотели проверить поселян на другие знания.

- Я как-то из недр карты Кольского полуострова вытащил это название «Африканда». Но просто съездить туда было бы скучно. Нужна была какая-то игра. Хотелось как-то оттолкнуться от названия и вовлечь в эту игру местных (хотя никакой гарантии не было, что мы кого-нибудь там встретим). Я решил провести творческий эксперимент: показать этим парням самых известных представителей негроидной расы (мы ж в Африканде!) и посмотреть кого они угадают. Уже Майкл Джексон и Боб Марли вызвали провалы и в памяти и в кругозоре. А то, что они так будут "плавать" в теме - это было прогнозируемо. Цивилизация туда доходит медленно, у людей своих проблем хватает. Без всякого Джексона, - рассказал блогер.

Самым узнаваемым у поселян оказался Обама. А вот Нельсона Манделу, Майкла Джордана, Уитни Хьюстон и других узнали лишь единицы.

Ловозеро без озера

У многих путешественников маршрут по полуострову банальный. Мурманск, Кировск с его горнолыжными курортами, распиаренная Териберка. Петр Ловыгин тоже заглянул в эти населенные пункты, заодно в Кандалакшу и Мончегорск. Вот только не проехал мимо умирающих поселков. Например, Лапландии, где осталась пара многоэтажек, и чуть больше полсотни жителей - все старики. На бывшей железнодорожной станции нет даже магазина, надо ехать в Оленегорск хоть за хлебом, хоть за спичками.

- Зато есть пожарная часть. Вдруг дом загорится, - удивились гости.

Не самые приятные впечатления остались у них и от Ловозера, хотя к происходяшему старались относиться с юмором. В местном магазине путешественники купили хлеб, а потом не знали, чем себя занять и какой сувенир найти. В самом селе не оказалось ни оленей, ни хаски (ради них пришлось ехать в саамскую деревню). В самом Ловозере Перт Ловыгин и его друзья удивились сетевому магазину, размещенному в чуме и что озеро Ловозеро находится не в самом Ловозере.

В ближайшее время блогер представит новое видео своей поездки по Кольскому полуострову. Что в ней будет интересного - секрет. Хотя есть спойлер. На ледокол «Ленин» гости пришли с огромной надувной коровой.

На вопрос «зачем?» Петр ответил просто:

- А почему нет? Я хотел, чтоб она никуда не пролезала своими габаритами, да и кто еще на ледокол корову проносил. Абсурд не требует объяснений.