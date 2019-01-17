2019-01-17T11:59:46+03:00
Дом. Семья

Под Мурманском сбили очередного лосенка

Трассу «Кола» перебегала целая семья, а под колеса попал отставший от собратьев малыш
Елена МОЛОДЦОВА
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У малыша сломана правая передняя ножка. Фото: соцсетиУ малыша сломана правая передняя ножка. Фото: соцсети
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В этом году лосям в Заполярье тотально не везет. Напомним, 9 января под Апатитами сбили 7-месячную самку этого парнокопытного животного. А вечером 16 января такая же участь постигла еще одного малыша на федеральной трассе «Кола».

- ДТП произошло на 1278 километре автомагистрали в 19.00. Водитель «ГАЗели» заметил перебегающую дорогу пару лосей, притормозил, а когда они ушли в лес, начал движение. В этот момент к нему под колеса и выскочил отставший от своих собратьев лосенок, - рассказала инспектор по специальным поручениям УГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова. - Автомобиль особо не пострадал, зато на дороге скопилась пробка из желающих посмотреть на раненное дикое животное.

Последнему, кстати, повезло гораздо меньше, чем автомобилю. Лосенок сломал переднюю правую ножку и не мог на нее встать. Один из водителей накинул ему на шею буксировочный трос, помог подняться и дойти от проезжей части до обочины. А там испуганное животное само ушло в лес. Сможет ли он выжить после ДТП, большой вопрос.

- Фактически миграционный сезон, который должен был завершиться еще до Нового года, у лосей только начинается. В лесу небольшой снежный покров. Если на серебрянской дороге его достаточно, то южнее на 15-20 километров гораздо меньше. Поэтому животные только сейчас решили отправиться на зимовку в Симбозерский заказник, - рассказывает начальник отдела государственного охотнадзора министерства природных ресурсов Мурманской области Игорь Ильин.

Помочь охотинспекторы раненному лосенку, увы, никак не могут - в регионе нет организаций, занимавшихся бы спасением диких зверей. Максимум, что они могут сделать - пригласить для осмотра ветеринара.

- В 99% случаев после ДТП лоси не выживают: вес у них большой, а удар, который на него приходится, сильный. Бывает лоси уходят в лес на своих ногах, но на 200-300 метров, а потом погибают, - отмечает Игорь Борисович.

Возможно, шанс выжить пострадавшему малышу подарили бы в карантинном центре диких животных «Велес» в Ленинградской области, где выходили карельского истощенного волчонка, которого на трассе подобрали добросердечные мурманчане. Но вряд ли у кого-то есть желание потратить деньги на недешевую транспортировку парнокопытного в Питер, да и найдешь ли его теперь...

В областном ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными и не превышать скорость - на дорогах могут быть дикие животные.

Под Мурманском сбили лосенка.На 1278 километре федеральной трассы "Кола" под колеса "ГАЗели" попал лосенок. Водитель заметил и пропустил переходящих дорогу двух собратьев малыша, а отставшего кроху не заметил. Животному помогли подняться и дойти до леса. Видео: Мурманск ДТП ЧП

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