Старший следователь Соколова: «За мечтой - в Мурманск!»

А на что готовы вы ради исполнения своей мечты? Несколько лет назад студентка юрфака Петрозаводского государственного университета Александра Соколова влюбилась в профессию следователя и решила, что ради такой работы готова на все. Сказано - сделано! И вот уже перед ней ни родной Петрозаводск, а суровый и незнакомый Мурманск, зато мечта исполнилась. Сегодня, 15 января, Александра Юрьевна вместе с коллегами отметит 8 лет со дня создания Следственного комитета Российской Федерации.

Любовь с первого взгляда

- В столицу Заполярья я приехала всего два года назад. Полтора года пыталась найти работу по специальности в следственном управлении СК России по Республике Карелия и даже прошла положенные на первоначальном этапе собеседование и полиграф, но на тот момент вакантных должностей не имелось, - рассказывает, как судьба занесла ее на Крайний Север, старший следователь следственного отдела по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области лейтенант юстиции Александра Соколова.

В свою профессию девушка влюбилась на первой же ознакомительной практике, хотя когда поступала на юридический факультет, грезила о работе в полиции. Но следователи, кропотливо трудящиеся над раскрытием уголовных дел, и романтика ночных выездов на место преступления навсегда пленили сердце юной петрозаводчанки. После безрезультатных попыток устроиться на полюбившуюся работу в Карелии Александра решила действовать и подала документы в соседний Мурманск. Двухнедельная стажировка и вот приказ об исполнении ее мечты подписан.

- Еще когда я была студенткой, мама - домохозяйка, а в прошлом бухгалтер - пыталась переубедить меня, что следователь - не женская профессия, но увидев мои горящие глаза, смирилась. Да, меня было и не остановить на пути к следственной работе. Так что в Мурманск родители отпустили меня спокойно. Более того, всячески поддерживали, - вспоминает девушка.

До 1 августа 2016 года Александра Соколова никогда не была на Кольском полуострове. Так что ехала в полную неизвестность. Старший следователь честно признается, что, конечно, было страшно, но желание исполнить мечту было сильнее. Человек Александра от природы коммуникабельный, со всеми найдет общий язык, да и на будущих коллег возлагала определенные надежды. И не ошиблась! Освоиться на новом месте, как говорится, помогали всем миром. Так что вливаться в работу вчерашней студентке было легко.

Водить за нос не получится

За два года службы в следственном комитете лейтенант Соколова не только обросла друзьями, но и раскрыла не одно уголовное дело, еще раз убедившись, что создана для этой профессии. Только за минувший год Александра Юрьевна направила в суд порядка 20 дел и вынесла процессуальное решение по 150 материалам проверок. Кстати, несмотря на то, что нашей героине всего 25 лет случаи ей порой достаются достаточно жестокие.

- Однажды пришлось выезжать по дежурным суткам на труп с колотыми ранами в области головы. Хозяин квартиры, в которой было совершено преступление, из-за проблем с ногами не мог встать, чтобы его предотвратить. Погибшую он представил как подругу своей девушки. Как выяснилось позже, последняя и оказалась убийцей. Ее знакомая стала оказывать знаки внимания мужчине. Его пару это разозлило, и она нанесла 18 ударов ледорубом, которым дворники колют наледь на улице, в область головы, которая превратилась в кровавое месиво, - описывает одно из раскрытых дел Александра Соколова. - Я научилась не пропускать подобные случаи через сердце. Так что кошмары мне уже давно не снятся. К тому же, еще в бытность прохождения практики в Петрозаводске мне как-то приходилось вместе со следователем и участковым выносить из леса костные останки - спецтранспорт не мог проехать в чащу.

Единственное, от чего трудно абстрагироваться даже бравому лейтенанту Соколовой, - это преступления, в которых страдают дети. Невозможно спокойно реагировать, на факты совершения преступлений против половой неприкосновенности малолетних. Стоит старший следователь и на страже распространения порнографических материалов в интернете.

- Такого рода преступления довольно редко встречаются в практике. И, надо отметить, их довольно трудно раскрывать, как и большинство преступлений компьютерной направленности. Но у меня получилось. Дело было о распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних лиц. Мурманчанин с помощью специальной программы открыл доступ к видео, на котором с маленькими детьми совершают иные действия сексуального характера. По словам мужчины, ему было интересно попробовать что-то новое, - говорит старший следователь. - И, тем не менее, обладая полупрофессиональными навыками в компьютерной сфере, он долго пытался водить меня за нос. Мне пришлось сутки напролет сидеть, изучая программу, которой он пользовался, но в итоге я вывела обвиняемого на чистую воду. Суд ему дал реальное лишение свободы, отправив в колонию на один год и три месяца.

В общем, начальство по достоинству оценило рвение молодого специалиста в работе. Сама Александра Юрьевна чувствует, что делает нужное дело. Правда, на достигнутом останавливаться не собирается.

- Как бы это наивно не звучало, я поставила себе цель - стать лучшим следователем Мурманской области, а потом, кто знает, возможно, занять и руководящую должность. Прежде всего я хочу самой себе доказать, что хороша в этой профессии, - раскрывает секрет Александра Соколова. - Обратно, в Петрозаводск, я уже не вернусь - привыкла за два года и к территории, и к требованиям прокуроров и судей. Да и сам Мурманск, несмотря на всю свою серость и темноту, становится постепенно родным.