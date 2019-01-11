Маленький мурманчанин Саша Зимин борется с редким видом рака

Уже пять месяцев - подумать страшно! - 6-летний Саша Зимин лежит в больницах. Хотя для детей с онкологией это, как ни печально, привычный срок. Бывает, что годы их жизни проходят в стенах, пропахших лекарствами.

Роковой летний день

Саша родился здоровым ребенком, хотя, конечно, болел привычными для детей болезнями. А вот 15 августа 2018 года разделило жизнь на "до" и "после". Мальчику поставили диагноз, который даже взрослых заставляет плакать - рак. Причем не простая онкология, если она вообще может быть простой, а редкая разновидность - злокачественная опухоль рабдомиосаркома с метастазами в лимфоузлы.

- Мы сразу вылетели в Москву на обследование и последующее лечение, так как в Мурманске нет высокотехнологичной помощи детям. Сашеньку определили в группу высокого риска! Мы прошли два курса высокодозной химиотерапии, таких у нас будет 10. 14 ноября была проведена операция по удалению опухоли и лимфоузла, провели еще курс химиотерапии. Саша очень тяжело переносит химиотерапию, боль, все анализы, - рассказывает мама мальчика Елена Зимина.

За свою историю болезни мальчик успел напутешествоваться. После операции его повезли в Санкт-Петербург в центр лучевой диагностики, где врач обнаружил еще одну опухоль в лимфоузле. Пришлось ехать в Москву, снова проходить "химию" и готовиться к операцию.

Фото из архива Елены Зиминой.

На днях Саше делали компьютерную томографию, которая показала изменения в организме, вот только врачи пока не берутся говорить, метастазы ли это или нечто другое. Маленький мурманчанин должен пройти через еще одну операцию, но сделать ее не позволяют плохие анализы. В данный момент Саше передают тромбомассу через кровь. Ему приходится дышать через окно в палате, чтобы хоть как-то улучшить самочувствие. Анализы напоминают качели: то лучше, то хуже.

За месяцы в больнице ребенок полюбил играть во врачей. Возится со шприцами и баночками для анализов, иногда предпочитая их другим игрушкам. И говорит, что когда поправится и вырастет, обязательно станет доктором. Будет спасать жизни.

Чтобы эта мечта сбылась, нужна помощь многих людей. Не только врачей, в руках которых сейчас находится жизнь мальчика, но и простых северян. Как это часто бывает, лечить Сашу надо за границей, где охотнее берут на лечение детей, а это миллионы рублей. Откуда у простой семьи такие деньги? Родители ребенка обращались за помощью в разные фонды, но из них пришел отказ - больных детей слишком много, всем помочь сразу не могут.

Фото из архива Елены Зиминой.

- Рабдомиосаркома - заболевание очень редкое, для его лечения требуются новые технологии, которые есть только в зарубежных клиниках, - поясняет Елена. - Нас согласились взять на лечение в израильскую клинику Ассута, но на счету должно быть 80 тысяч евро. Сейчас мы ждем ответа по окончательной стоимости обследования и лечения за рубежом, от этого зависит тяжесть лечения и жизнь нашего сыночка! Большинство видов саркомы мягких тканей начинают очень быстро расти и распространяться по всему организму. Если их не лечить, то буквально через несколько недель или месяцев ребенок может умереть. Поэтому у Сашеньки очень мало времени, и мы просим помощи у добрых людей. Надежда остается только на них. Жилье в Мурманске мы уже продали, живем и лечимся 4 месяца в Москве на эти деньги.

Сбор денег на лечение Саши за границей активно шел, но временно его приостановили, ведь счета из клиники еще нет, а из-за этого группу поддержки мальчика в "ВКонтакте" могут заблокировать. Счет идет на дни, но, увы, таковы правила соцсети.

Это не значит, что помощь можно отложить в долгий ящик. Просто следите за новостями о Саше через его группу или наш сайт. И мы расскажем, когда сбор денег будет открыт.