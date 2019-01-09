В Коле к Рождеству сняли пластилиновый мультфильм

Воспитанники воскресной школы при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы сделали северянам необычный подарок к святому празднику Рождества Христова - за месяц они создали почти четырехминутный пластилиновый мультфильм. Напомним, это далеко не первая анимационная картина от юных колян. В апреле 2018 года они презентовали мультик об истории родного населенного пункта «Городок мой Кола», а в ноябре представили на суд зрителей еще один про «Кольских следопытов». Но если предыдущие два фильма были рисованными пусть и в разных техниках, то новая картина «Рождественская притча о трех деревьях» - пластилиновая.

- Интересный сценарий для съемок нашли Наталья Чарикова и заведующая воскресной школы Яна Петрова. Правда, мы его немного изменили, чтобы показать параллельно с Рождеством Христовым современных людей и события праздника. Самое ответственное было объяснить детям смысл Рождества, только после этого мы начали лепить и мастерить вертеп и ясли, - рассказывает главный художник мультфильма Александра Серова, которая в каждой работе старается сохранить детский наивный стиль его маленьких создателей.

В подготовке персонажей и декораций будущего мультика участвовали 30 человек: одни лепили животных и птиц, другие главных героев - пальму, маслину и елку, третьи работали над ангелами, а четвертые мастерили лесников. Приходилось делать каркас из проволоки и на него уже наносили пластилин и недостающие детали. Всего на подготовку у них ушло три воскресенья и семь упаковок пластилина, а вот белый и зеленый пришлось даже докупать - не хватило.

Потом ребята впервые отправились в 3D-студию, где и начались непосредственно съемки будущей картины. Озвучивали мультик уже в самой воскресной школе, где закупили собственное звукозаписывающее оборудование.

Не успела отгреметь премьера нового анимационного фильма, как Яна Петрова и ее подопечные стали готовиться к реализации нового еще более масштабного проекта.

- В ближайшее время мы начнем работать над картиной о трех кольских Святых. Она будет выполнена в новой технике - сухая кисть, монохром, - открывает тайну Александра Серова.

И зная работоспособность юных мультипликаторов, ждать его придется недолго.