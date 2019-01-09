Трехлетний североморец и его крестный папа погибли в аварии в финском Оулу

Северяне всегда были чуткими к чужой беде. Хочется верить, что и в этот раз мимо большого горя не пройдут.

На светлый праздник Рождества в финском городке Оулу случилась страшная авария с участием наших земляков. Машина с пятью жителями Мурманской области, почти все они из Североморска, столкнулась с почтовой фурой.

- Обгон я не помню, были закрыты глаза. Когда открыла - увидела фуру и удар. Никого ни в чем не обвиняем. Обстоятельства выясняются. Кто может, прошу, помолитесь за усопших Игоря и Александра и живую дочь в крещении Алексия. Всех искренне благодарю за помощь и поддержку, - расскаала участница ДТП Алена Юрьева.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

В аварии она потеряла трехлетнего сына Игоря, также погиб его крестный папа Александр, он был за рулем. 13-летняя дочь Алены получила серьезные травмы, как и еще одна пассажирка авто. В тяжелом состоянии обе были госпитализированы в университетскую больницу в Оулу.

- Родственники в настоящий момент занимаются решением вопросов по вывозу тел погибших для захоронения и транспортировке пострадавших для продолжения их лечения в России. Отец маленького Игоря Дмитрий Москвин, который работает водителем автобуса №105, экстренно занимается оформлением визы, чтобы выехать к своей семье. Семья живет скромно, свободных денег для покрытия всех возникших в результате трагедии расходов нет, - рассказала координатор Алена Лянгазова, которая занимается помощью пострадавшей семье.

Благодаря добрым сердцам, уже удалось решить вопрос с ночлегом для Алены, которая вынуждена была задержаться в соседней стране. Первую ночь после аварии женщина провела в детском приюте, затем ей разрешили быть в больнице вместе с дочерью, вот только за сутки здесь надо платить 40 евро. К счастью, россияне в Оулу смогли приютить Алену.

Но вопрос денег все равно стоит остро. Лечение в соседней стране очень дорогое.

- Страховки были оформлены на минимальную сумму, а текущие расходы на транспортировку пострадавших с места происшествия в больницу Оулу вертолетом (из-за тяжести травм это нужно было сделать максимально экстренно), лечение, хранение и вывоз тел, специализированную медицинскую транспортировку пострадавших из Финляндии в Россию будут огромными, страховые выплаты эту сумму точно 100% не покроют, - поясняет Алена Лянгазова.

Все, кто готов поддержать пострадавшую семью, могут направить любую посильную сумму на карту Сбербанка № 4276 8410 3860 3326 (держатель - Дмитрий Владимирович Москвин) или мобильный банк 8-911-304-60-80.