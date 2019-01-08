Автоелочка, гори! В Мурманске и Апатитах впервые провели необычную акцию

Говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь. Для Мурманской области 2019-й должен быть ярким на новые события. Ведь северяне встречали его интересными акциями, которых в регионе еще не было.

Так, сразу два города - Мурманск и Апатиты - доказали, что в них живут автолюбители, легкие на подъем и чувствующие вкус жизни. Они создали автоелочки.

Апатиты стали первым городом в истории Мурманской области, где появилось дерево из машин.

- Я планировал сделать это еще в том году, но были проблемы с площадкой. В конце 2018 года для построения использовали место в старом аэропорту: за пару дней его расчистили для прилета вертолета, этим и воспользовались. Больше таких площадок у нас нет, - рассказывает автор идеи Иван Пуговкин.

Изначально схема апатитской автоелочки рассчитывалась на 30-40 машин... Фото: архив Ивана Пуговкина

Так как это была первая автоелочка в регионе, схему составляли примерно на 30-40 машин. Ведь идею водители могли не поддержать, или просто не найти время на ее воплощение в суматошные дни перед Новым годом. Но участников оказалось почти в два раза больше, чем планировали - 77! Это, кстати, объясняет внешний вид елочки, который смутил некоторых северян. "Лишние" машины пришлось ставить нижними рядами.

- В следующий раз будет масштабнее и прямее, - уверен Иван Пуговкин.

Кстати, самым сложным моментом в апатитской акции была борьба с погодой. В тот день, 29 декабря, разыгралась метель, дул сильный ветер. Все это делало темноту полярной ночи еще непрогляднее. Дроны и пульты от них заваливало снегом, поэтому из трех квадрокоптеров летали только два, и то с помехами. Роботы понадобилось не только для того, что сфотографировать и снять на видео автоелку, но и чтобы организаторы акции соориентировались, как выстроить машины.

...но желающих принять участие в акции набралось почти в два раза больше. Фото: архив Ивана Пуговкина.

А вот мурманчанам повезло больше. В областном центре акцию провели через два дня, и небесная канцелярия вела себя лучше.

В этот раз водители не просто выстроили машины в форме елочки, но и еще и выложили надпись 2019.

- Территорию искал два-три вечера после рабочего времени. Рассматривались Мишуково, Дровяное, Кола, Мурмаши. Руководство торгового центра "Форум" дало принципиальное согласие, но я не успел за сутки расписать и отослать сценарий. И чтобы не мешать горожанам в предпразничные дни, остановились на этой площадке у КП-2. Понимал, что заявленное количество поместится, - рассказывает организатор мурманской акции Геннадий Стрелков.

Как только о ней объявили в группе "Мурманск ДТП и ЧП", желающих принять участие набралось около 50 человек. Поэтому был риск, что из машин образуется пробка. Но все пошло удачно, и первые приехавшие быстро выстроились в нужную композицию. На ее создание ушло примерно 1,5 часа. Потом ждали опоздавших. А еще на видео можно заметить едущую машину. Она похожа на падающую звезду - самое время загадать желание!

- Судя по комментариям, многие не увидели новость и готовы в следующем году принять участие. Попробуем договориться с аэропортом, - добавляет Геннадий Стрелков.

Так что водителям можно смело записывать в планы на декабрь участие в автоелочке.