Через минуту после курантов: первым родившимся в 2019 году в Мурманской области ребенком стала Оливия

- У врачей воскресенье похоже на понедельник, - говорит заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова. В этот момент в коридорах Мурманского областного перинатального центра тихо, только изредка можно увидеть кого-то из медработников да будущих мам. Но на самом деле работа идет 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И даже 31 декабря и 1 января отдохнуть было некогда.

В «перинаталке» в первый день 2019 года родились сразу 3 малыша. Один — около 2 часов ночи, другой — в районе 6 утра. А вот маленькая Оливия стала первым ребенком в Мурманской области, появившемся на свет в новом году — ее крик услышали ровно через минуту после курантов. Девочка на 2 минуты опередила мальчика, который родился в Апатитско-Кировской центральной городской больнице.

Малышка Оливия родилась в 00.01 1 января.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Маме малышке Аннне Артемовой ставили роды как раз на 31 декабря. Поэтому на вопрос, была ли надежда встретить Новый год в семейном кругу, только улыбается. Какое там, легка в перинатальный центр заранее и не прогадала.

Для 29-летней Анны это уже второй ребенок. Старшей девочке Виктории 7 лет, настоящая мамина помощница. А вот для папы Николая, сотрудника Морского-спасательного центра, Оливия — четвертый ребенок. Поэтому мужчина говорит, что спокойно отнесся к рождению дочки — волнение подавил опыт. Малышка появилась здоровой, вес 3400 грамм, рост 53 сантиметра. К слову, редкое имя выбрала для доченьки мама, папа же пока к нему только привыкает.

- Приходите на следующий Новый год за третьи ребеночком, мы будем рады, - поздравила родителей Оливии Людмила Ушакова. - Хочу пожелать, чтобы какое вы внимание оказываете своему ребенку, такое же было и со стороны всех окружающих. Пусть она не болеет, а в медицинских организациях только будут измерять рост, вес и делать профилактические осмотры.

От правительства Мурманской области и спонсоров семья Артемовых получила букет цветов, детский подарок и сертификат на 30 тысяч рублей. Поздравить маму и новорожденную приехал министр юстиции Мурманской области Максим Почкин. К слову, сам папа двух мальчиков. И для него

- Очень приятно и радостно выполнить эту прекрасную миссию от своего лица, правительства региона и губернатора Марины Васильевны — поздравить родителей и первого ребенка, родившегося в 2019 году на территории Мурманской области, - отметил Максим Михайлович. - Также хотелось бы напомнить, что уже как полгода действует закон Мурманской области, который позволяет мамам до 26 лет, родившим первого ребенка, получать ежемесячное пособие в размере 14 тысяч рублей до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Надеемся, что предпринимаемые меры позволят повысить рождаемость в регионе.

Как рассказала Людмила Ушакова, в 2018 году родилось около 7 тысяч детей.

- Это хорошее число, но мы знаем, что, к сожалению, есть тенденция к уменьшению числа родившихся с каждым годом. Поэтому мы хотим пожелать всем не забывать, зачем мы пришли на белый свет — для продолжения рода. Желаем тем, кто к этому готов, в 2019 году стать родителями. Сейчас на учете в женских консультациях Мурманской области стоит не меньше беременных женщин, чем в такой же период 2018 года. И мы надеемся, что рождаемость в 2019 году будет не меньше, чем в 2018-м. А, может, и наверстаем показатели 5-6-летней давности, когда рождалось более 8 тысяч деток, - загадала заместитель министра.

А в областном перинатальном центре для северянок в новом году приготовили подарок. Как рассказал главный врач Александр Залесный, любая северянка в положении может обратиться в приемный покой за консультационной помощью без направления.

В 2018 году через центр прошло более 2,5 тысяч родов, а сейчас в нем появления на свет малышей ждет около 90 беременных.

КСТАТИ

Несмотря на праздник, все медучреждения Мурманской области работали в штатном режиме. И справлялись со своей задачей. Небольшой наплыв пациентов был в областной больнице, но и при таком раскладе не возникло ЧП.