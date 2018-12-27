Новый арендатор причалов в Мурманске требует с рыбацких судов 400 тысяч рублей в сутки!

Недавнее заседание областного рыбхозсовета началось с традиционного доклада министра рыбного хозяйства Андрея Иванова. Он в достаточно бравурном тоне отрапортовал собравшимся об успехах заполярной рыбной отрасли – удачной отработке мойвенной путины, успехах мурманских креветколовов и представителей аквакультуры. Председательствовавший на заседании первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин, комментируя доклад Иванова, попросил донести до жителей региона, что у нас самые низкие цены на рыбу на Северо-Западе России. Кто-то из присутствовавших рыбаков заметил вполголоса:

- Филе трески уже больше 500 рублей стоит!

- Рыба должна быть не дешевая, а доступная, - моментально и несколько афористично отреагировал Тюкавин. – Треска – это деликатес, как и сёмга. Есть более доступные виды рыбы, сельдь, например.

Ох, наверняка бы архангельские да кольские поморы, которых еще в 19 веке трескоедами прозвали, животы бы от смеха надорвали, узнав, что их любимое кушанье ныне проходит по разряду деликатесов. Впрочем, и всегда дешевая мойва в следующем году в эту же категорию перейдет, ведь ее промысел в 2019 году запрещен.

Затем рыбопромышленники Юрий Задворный и Александр Варганов неожиданно заявили о проблемах со спутниковой системой «Гонец», которой с 2019 года должны быть оснащены все российские суда, работающие севернее 75-й широты. По словам рыбаков, они физически не успевают это сделать, а значит, наиболее уловистые северные районы окажутся доступны только иностранцам, но никак не нашим. Алексей Тюкавин пообещал, что правительство Мурманской области подготовит письмо в федеральный Минсельхоз, чтобы отодвинуть сроки переоборудования судов. Но по лицам рыбаков было видно, что они не очень-то верят в действенность этого метода.

Основным пунктом повестки стал конфликт между Мурманским морским рыбным портом, ФГУП «Нацрыбресурс» и новыми арендаторами причалов. Напомним, ФГУП «Нацрыбресурс», которому в феврале 2018 года Росимущество передало причалы рыбного порта, очень своеобразно распорядился новой собственностью – сдал их в аренду «Мурманскому складскому терминалу» и «Севгазсервису». За обеими компаниями стоит коммерсант Роман Молибога, который тут же привел в порт судно «Валерий Васильев» с грузом для «Новатэка». Без согласования с рыбным портом поставил его к причалам для рыбодобывающих судов и своими силами начал выгрузку. Причем использовал инфраструктуру порта без каких-либо договорных обязательств, даже не согласовав схему проезда и использование подъездных путей. Тем самым арендатор не только нарушил права АО ММРП, но и помешал работе портовиков с рыбными судами. Транспорта потеряли много времени в ожидании начала погрузки, а два траулера вообще ушли из порта. А в ходе разбирательства на рыбхозсовете выяснилось несколько возмутительных фактов.

Факт первый:

Правительство выступило против порта

Обсуждение темы началось с неожиданного признания Алексея Тюкавина. Он заявил, что именно областные власти высказались в конце 2017 года против сохранения причалов в доверительном управлении рыбного порта и поддержали их передачу «Нацрыбресурсу». По словам вице-губернатора, госсобственость должна находится в госуправлении. А ММРП, став коммерческой структурой, якобы пользовался своим доминирующим положением, притеснял других собственников и рыбаков, да и вообще «показал себя конфликтным и недоговороспособным партнером». Поэтому, мол, причалы и потеряли. Их передали «Нацрыресурсу» ради сохранения рыбного профиля терминала. Правда, непонятно, как этому сохранению мог помешать порт, который за два года вложил в развитие инфраструктуры полмиллиарда рублей, купил новый портальный кран, обновил парк погрузчиков, модернизировал холодильник №3, увеличил штат докеров и поднял скорость обработки рыбодобывающих судов и транспортов?

Кстати, чуть позже министр рыбного хозяйства Андрей Иванов дезавуировал аргументы своего шефа, заявив, что жалобы против рыбного порта не нашли подтверждения.

Юрий Задворный попытался поддержать атаку вице-губернатора на порт, заявив, что ММРП дважды поднял тарифы на выгрузку рыбы. И что он даже жаловался в федеральную антимонопольную службу по этому поводу. Правда, Юрий Васильевич не рассказал собравшимся, что ФАС после проверки оставила эти жалобы без удовлетворения. Дело в том, что в последние годы, пока порт находился в госуправлении, тарифы были практически заморожены, и в итоге перегрузочный комплекс порта стал убыточным. Вот новые собственники предприятия и вынуждены были повысить расценки. Но даже после поднятия тарифов расходы рыбаков на услуги ММРП не превышают полутора-двух процентов от стоимости килограмма рыбы. Вообще, удивляет позиция Задворного, чьи суда вообще не заходят в Мурманск. Из 20,5 тысячи тонн квоты, принадлежащей его компаниям, в рыбный порт в 2018 году было доставлено только 3200 тонн. Очень патриотично по отношению к родному городу, ничего не скажешь. Но порт критиковать это не мешает…

Факт второй:

В договоре аренды нет пункта о рыбной специализации причалов

Надо отдать должное Алексею Михайловичу, от него досталось не только портовикам. Заслушав выступление Сергея Полякова, директора мурманского филиала ФГУП «Нацрыбресурсы», Тюкавин спросил прямо:

- Порт создавался для обслуживания рыболовных судов. Государство вам доверило причалы ради развития рыбной отрасли. Вы же сдали их в аренду не пойми кому. В соглашении по аренде причалов есть указание об обязательном сохранении их рыбной специализации?

- Нет, но в ходе переговоров у нас сложилось мнение, что арендатор это понимает, - признался Поляков.

- Это ваше мнение или отражено в договоре?

- Не отражено…

- То есть, вы решили из рыбного порта сделать бардак?! Вы же «Нацрыбресурсы», а не «Нацторгресурсы». Вам отдали причалы ради сохранения рыбного профиля, а вы проводите конкурсы без всяких ограничений! В итоге в порт приходят люди, далекие от рыбной отрасли. Значит, вы свою функцию не выполнили! Зачем вы нужны тогда?!

Факт третий:

Арендатор своими тарифами выживает рыбаков

Андрей Попов, представляющий интересы «Мурманского складского терминала» и «Севгазсервиса», заявил было, что в планах арендатора не входило создавать препятствия для рыбаков. Но тут слово взял Владимир Журавлев, глава СЗРК, одной из крупнейших рыбодобывающих компаний региона:

- Мы заказали транспорт SamskipIce для погрузки продукции с холодильников ММРП и получили от Мурманского складского терминала письмо, в котором за постановку судна к причалу с нас потребовали 400 тысяч рублей в сутки! Рыбному порту за аналогичную услугу мы платили всего 10 тысяч рублей. Это полный маразм! Нам что, в Архангельск уходить?

Сообщение Журавлева вызвало гул удивления у членов рыбхозсовета. Таких расценок не ожидал никто.

- В дальнейшем мы будем противодействовать таким конкурсам, - категорически заявил Тюкавин. – Позиции и рыбного порта, и «Нацрыбресурса», и арендаторов неприемлемы. Все договора аренды должны включать обременение о сохранении специализации причалов. Будем готовить письмо в Росрыболовство!

***

Впрочем, как-то изменить сложившуюся ситуацию ни члены совета, ни правительство Мурманской области не могут. Разве что письма писать. Поддержав передачу причалов «Нацрыбресурсам», к которым уже возникали аналогичные претензии по рыбным портам Дальнего Востока, региональные чиновники сами засеяли поле зернами будущих конфликтов. Этим решением они еще и уменьшили сумму налоговых поступлений в местный бюджет, ведь «Нацрыбресурс» зарегистрирован в Москве. Да и федеральная казна доходов напрямую не приобрела, поскольку те же поступления от работ по постановке судов или аренды причалов остаются в ФГУП.

В итоге не поддержав ММРП, нацеленный на реальную работу в рамках федеральной Стратегии развития рыбных терминалов РФ, область получила арендатора, не скованного никакими обременениями по сохранению профиля порта. Вместо обсуждения готовности рыбаков и стивидоров к работе согласно постановлению №974 Правительства РФ, которое вступает в силу уже 1 января 2019 года, теперь на рыбхозсовете спорят, что поставить к причалу раньше – транспорт с металлоломом или траулер. Если последний вообще рискнет зайти в порт. Но, похоже, такой финал не пугает ни областное правительство, ни, тем более, Росрыболовство. Напомним, когда в январе-феврале 2018 года возникал вопрос о возможной остановке рыбного порта в канун мойвенной путины, один руководителей этого ведомства заявил, что не видит проблемы, так как мурманских рыбаков всегда ждут порты на Балтике…

Вот такой «блестящий» пример реализации федеральной стратегии развития рыбных терминалов России продемонстрировало правительство Заполярья совместно с федеральными чиновниками!