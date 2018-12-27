"Севрыбу" и перинатальный центр в Мурманске присоединят к горбольнице

В прошлом году в Мурманске перестали существовать взрослые поликлиники №3 и №4, №5 и №7, в городе остались только укрупненные поликлиника №1 и №2 соответственно. Процесс вызвал немало вопросов у мурманчан, многие боялись, что медучреждения переедут, а врачей станет меньше. Но слухи не подтвердились, и не все северяне даже заметили, что что-то поменялось.

Но вот получится ли такой фокус, если объединение будет более крупным? Уже в следующем году Мурманский областной перинатальный центр и «Севрыбу» минздрав планирует присоединить к бывшей горбольнице, которая с недавних пор называется Мурманский областной клинический многопрофильный центр. Этот вопрос обсудили на региональном экспертном совете.

Мурманчане уверены, что в данном случае избежать сокращений не удастся. И речь не только об административном персонале вроде бухгалтеров и ответственных за хозимущество.

- Судя по презентации, под нож могут пойти неврология и кардиология «Севрыбы» (как дублирующие). А также, видимо, пульмонология, гинекология и терапия: на слайде, иллюстрирующем структуру оказания медпомощи в новом учреждении эти отделения в «корпусе № 2», в который превратится ныне самостоятельная больница, отсутствуют, - пишет «Блогер 51».

В минздраве не отрицают, что именно дублирующие функции больниц и стали одной из причин объединения.

- В настоящее время в связи с дублированием отделений двух стационаров около 2 тысяч пациентов в год приходится перенаправлять из больницы в больницу по дежурным дням. Это не только увеличивает сроки оказания специализированной медицинской помощи, но и отвлекает силы и средства скрой медицинской помощи, что увеличивает время ее ожидания населением города Мурманска, - рассказали в министерстве.

Впрочем, там обещают не отрезать, а наращивать. Например, расширить реабилитационную службу, которая важна для северян, перенесших инсульт. Диагностическая ультразвуковая, эндоскопическая, рентгенологическая помощь планируют перевести в круглосуточный формат.

- Отдельно был рассмотрен вопрос о целесообразности включения в многопрофильный центр перинатального центра, - уточнили в ведомстве. - Было отмечено, что во многих регионах Российской Федерации перинатальные центры включены в состав многопрофильных больниц. При такой организации становится более доступной консультативная специализированная помощь женщинам клиническими специалистами (кардиологом, эндокринологом, хирургом, офтальмологом, ортопедом-травматологом, неврологом), что является особенно актуальным при росте сопутствующих заболеваний у женщин.

Минздрав региона обещает, что врачей не сократят (а куда их сокращать, если их не хватает и для исправления ситуации запустили программу «Арктический доктор»). И отделения тоже не закроют двери. В ближайшее время «Комсомольская правда» планирует получить более подробную информацию об объединении медучреждений.