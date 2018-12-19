Новогодние развлечения 2018-2019 в Мурманске: куда сходить самим и сводить детей

Уже меньше недели осталось до Нового года, а у вас до сих пор нет предвкушения праздника и волшебства? Справиться с этой бедой вам могут помочь многие. В преддверии наступления 2019 года в Заполярье проводится множество интереснейших мероприятий. Итак, куда же отправиться в поисках праздничного настроения?

В музей

Хотите совместить приятное с полезным и превратить предновогоднюю суету в самообразование? Самое время отправиться в музей. В Краеведческомкак раз с 19 декабря по 20 января открыта выставка «В блеске елочных огней».

В экспозиции - около 200 елочных игрушек второй половины XX века из фондов музея. Во многом елочные игрушки отобразили советскую эпоху и жизнь обыкновенных людей. Посетители увидят картонажные игрушки досоветского периода, елочные игрушки 1930 годов в виде фигурок советских дирижаблей и сталинских броневиков. Новогодние украшения 1950–х – это игрушки на прищепках, а также те, что сделанные на сельскохозяйственную тему. Вошла в моду и кукуруза – царица полей. В 60–е появляются украшения из поролона и пластмассы. В 1970–1980-е - новогодние игрушки в виде шишек, колокольчиков и домиков.

На мастер-класс

Совсем не хочется шататься по магазинам в надежде найти среди штампованных украшений то, что нужно именно вам? Тут поможет только один совет: хочешь сделать хорошо – сделай это сам.

И снова на помощь приходит краеведческий музей, где 23 декабря в 16.00 можно будет своими руками создать новогодний сувенир – объемный магнит в технике «конструирование». На этой же встрече гостей познакомят с историей появления первых елочных игрушек и украшений в России: о картонажных игрушках, украшений из папье-маше и стеклянных бусах.

23 декабря в 18.00 в «Терассе» пройдет Новогодний FlowersFest. На мастер-класс по флористике вас научат самостоятельно создавать композиции из природных материалов, а именно из ароматной свежей ели, нежнейшего хлопка, зимних ягод и многого другого. Более того, на встрече вас ждет вечеринка и фотосессия.

В Ковдор

Пока все россияне ждут 31 декабря, чтобы проводить 2018 год и встретить 2019-й, в Ковдоре готовятся к 22 числу. В этот день состоится первый в стране гиперборейский Новый год. Центром праздника станет Уютная площадь.

- Согласно легенде, змей спит и охраняет несметные подземные богатства. Просыпается он только в самую длинную и темную ночь в году и выходит к людям. Огромный сверкающий сказочный персонаж войдет в город. К необычному празднику Ковдор буквально засверкает огнями: более 100 световых занавесов и гирлянд украсят Уютную площадь, деревья и городские здания, - рассказали организаторы праздника.

Детям выдадут свистульки, чтобы они могли мелодичными звуками задобрить змея, костюмированное и огненное шоу и необычный ледяной лабиринт, подвижные игры и флешмоб. Развернется ярмарка с разнообразными угощениями и глёгом. А красивую точку в гиперборейском Новом годе поставит фейерверк.

А ЧТО ЕЩЕ?

Для детей ощущение чуда в эти дни особенно важно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ребенка – на «елку»

Подарить сказку конечно же нужно и нашим детям. Для них предвкушение праздника и вера в чудо особенно важна. Вариантов развлечений для юных северян в городе еще больше – так называемые «елки» проходят практически во всех учреждениях культуры.

Областной драматический театр с 22 декабря по 6 января представляет новогоднюю музыкальную сказку «Летучий корабль» (300 рублей), театр кукол – с 21 декабря по 13 января спектакль «Чудо в перьях» (350 рублей), а театр Северного флота – с 26 по 30 декабря и со 2 по 6 января сказка «Волшебное зеркало» (400 рублей).

Новогодние елки также пройдут в центре «Лапландия» - маленьких гостей здесь ждут c 26 по 30 декабря и c 3 по 6 января (250 рублей) - и в Кольском районном центре культуры 26 и 28 декабря (300 рублей). Также для ребят пройдет театрализованное представление «Как-то раз под Новый год…» в ДК им. Кирова – с 22 по 30 декабря (450 рублей).

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