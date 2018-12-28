Новый год 2019 в Мурманске: праздничный график работ мед- и госучреждений, экстренных служб

На здоровье!

Поликлиники Мурманска будут работать 31 декабря, 3, 5 и 8 января с 9.00 до 12.00, в это же время можно будет вызвать на дом врача.

Стоматологии:

31 декабря - кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 15.30 до 21.00;

1 января - с 10.00 до 21.00;

2 января - отделение №1 (Ленина, 78) с 9.00 до 15.00;

3 января - отделение поликлиники №2 (Кольский, 149а) с 9.00 до 15.00; кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 15.30 до 22.00;

4 января - отделения № 3 и 5 областной стоматологической поликлиники (Буркова, 17) с 9.00 до 15.00; кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 15.30 до 22.00;

5 января - отделение поликлиники №2 (Кольский, 149а), кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 15.30 до 22.00;

6 января - кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 8.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00;

7 января - кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 8.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00;

8 января – Стоматологическая поликлиника №2 (Героев-североморцев, 56) с 9.00 до 15.00 и кабинет неотложной помощи №2 (Героев-североморцев, 56) с 15.30 до 22.00.

Женские консультации:

31 декабря, 3 и 6 января - с 9.00 до 15.00.

Детям:

врач-оториноларинголог - 3 января с 10.00 до 12.00 в Мурманской городской детской поликлинике № 1 (Полярные Зори, 36);

хирург – 5 января с 10.00 до 12.00 в Мурманской городской детской поликлинике № 4 (Бочкова, 1);

оториноларинголог - 8 января с 10.00 до 12.00 в детской поликлинике № 5 (Инженерная, 1А).

детская стоматология (Софьи Перовской, 8) будет работать с 9.00 до 15.00 2,5 и 8 января.

Для братьев меньших:

Книповича, 51 А: 29 декабря – с 9.00 до 19.00 и 2, 3, 4, 5, 8 января - с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Шабалина, 45: 29 декабря - с 9.00 до 16.00 и 9 января – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Осипенко,8: 29 декабря – с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Аптеки

31 декабря - 8 января (без выходных) - аптеки на Шмидта, 45 (круглосуточно) и Героев-североморцев, 17/1 (31 декабря с 9.00 до 19.00, 1 января с 12.00 до 19.00, остальные дни – с 10.00 до 20.00).

Выходной только 1 января будет у аптек на Полярных Зорях, 49/6 (гарфик: 31 декабря с 9.00 до 20.00, 2-8 января с 12.00 до 19.00) и Баумана, 17 (31 декабря с 9.00 до 18.00, 2 января с 12.00 до 18.00, 3-8 января с 10.00 до 18.00).

Большинство оставшихся аптек сети работают каждый день, кроме 1 и 7 января, некоторые – отдыхают и в другие дни. Подробнее с режимом работы можно познакомиться на сайте атека-первая.рф.

Пенсии и почта

29 декабря - график понедельника с сокращением на один час.

30 декабря – обычный режим работу.

31 декабря – график субботы.

1, 2 и 7 января - выходной.

3, 4, 5, 6 и 8 января – обычный режим.

В Мурманской области пенсии через почту выдают с 3 по 21 число месяца. Но праздники внесут коррективы и в этот график. Так, выплаты за 7 января будут доставлены получателям досрочно, а в остальные дни пенсия «придет» по графику, как и поступит на счет тем, кто получает ее на счет в банке.

За границу

В предстоящие новогодние праздники график работы пунктов пропуска не изменится: МАПП Салла и МАППА Лотта (Финляндия) – с 08.00 до 22.00 (Мск), МАПП Борисоглебск (Норвегия) – с 09.00 до 23.00 (Мск).

Понадобятся желающим отдохнуть за границей и консульства.

Генконсульство Норвегии:

28 декабря - с 10.00 до 15.00

31 декабря – с 10.00 до 12.00,

3 и 4 января – с 09.00 до 16.00

1,2 и 7 января - закрыто.

Консульство Финляндии:

31 декабря – с 9.00 до 14.00

1 января - закрыто

Визовый центр Финляндии:

31 декабря - 2 января, 4 - 8 января - закрыто

29, 30 декабря, 2,3,4,5,6,7 января – обычный режим.

За документами

Многофункциональные центры

29 декабря - с 9.00 до 18.00

30 декабря - 8 января - закрыто

ЗАГС

29 декабря - санитарный день

30, 31 декабря, 1, 2, 5-8 января - выходные дни

3, 4 января с 9.00 до 16.15, перерыв с 13.00 до 14.00 - прием граждан по регистрации смерти.

Экстренные службы

Напоминаем, если случилась беда, то необходимо немедленно звонить в «Службу спасения» по телефонам: 01 и 112.

Звонок в полицию

– «02» дежурная часть УМВД России по городу Мурманску;

– 40-76-10 отдел полиции №1 (Октябрьский округ);

– 40-61-10 отдел полиции №2 (Ленинский округ);

– 40-60-10 отдел полиции №3 (Первомайский округ).

Единая дежурно-диспетчерская служба «051» будет работать круглосуточно без выходных.