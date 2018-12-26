Праздник спорта и живота

Громкая зажигательная музыка, тысячи людей в ярких куртках и горнолыжном снаряжении, свет софитов, белоснежные склоны… Нет, это не Швейцарские Альпы и даже не «Роза Хутор» - это курорт «Большой Вудъявр» в Кировске. 22 декабря здесь состоялось долгожданное событие для жителей города, всей Мурманской области и всех любителей экстремальных видов спорта. В эту субботу в Хибинах открылся горнолыжный сезон. И это было не скучное официальное открытие, а настоящий праздник с песнями, танцами, розыгрышами и гастрономическим фестивалем… Но обо всем по порядку.

Не словом, а делом

Кировск - это город присутствия компании «ФосАгро», где располагаются рудники и апатитонефелиновые обогатительные фабрики. Но это значит не только то, что компания предоставляет местным жителям рабочие места на предприятиях Кировского филиала АО «Апатит», но и старается сделать жизнь всего города лучше. Одни из инвестиционных проектов компании - создание современной горно-спортивной инфраструктуры в Хибинах и развитие туризма на территории Мурманской области. Одним из самых успешных проектов программы можно назвать горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», который из года в год не только привлекает туристов в Заполярье, но и по праву занимает первые строчки рейтингов не только России, но и всего мира. Именно он в эти выходные принимал гостей.

Андрей Гурьев: «Большой Вудъявр» - это уникальный курорт России». Фото: Борис Вахмистров

- Для меня проект «Большой Вудъявр», строительство этого горнолыжного комплекса - это самое что ни на есть личное, - признался на торжественной церемонии открытия сезона Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро». - Я действительно очень много собственного внимания отдаю этому курорту и его развитию. И сегодня, как вы видите, он входит в пятерку лучших курортов России, и это не просто так. Сюда вложено больше 4 миллиардов рублей, построены подъемники, шикарные трассы, идет постоянное развитие этого курорта с точки зрения качества и количества спусков. Мы можем говорить смело о цифрах: более 35 километров трасс, 20 километров освещенных трасс. Это уникальный курорт сегодня в России - больше таких нет.

Действительно, цифры могут сказать намного больше слов. Так, сертифицированные FIS (Международная федерация лыжного спорта) южный и северный склоны горы Айкуайвенчорр - это когда-то 7 трасс, которых за последние 4 года стало 25, 16 из них искусственно освещены. Трассы, объединенные в единую зону катания и разнообразные по сложности, начинаются на высоте 1000 метров, а общий перепад их высот - 700 метров, что делает «Большой Вудъявр» еще и самым высокогорным курортом в России.

Фудтраки фирмы "ГАЗ" впервые побывали за Полярным кругом.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

- Сегодня очень радостное событие - открытие очередного сезона горнолыжного курорта. Для Кировска это значимое событие, ведь наш город не только промышленный центр, но и центр туризма, - отметил глава администрации Кировска Юрий Кузин. - Огромный потенциал Хибин определяется развитием горнолыжного курорта на многие десятки лет вперед. Это и инвестиционное развитие - и здесь нужно сказать о неоценимом вкладе компании «ФосАгро» в развитие инфраструктуры, которая создает комфортные условия для отдыха.

Подарки каждому

Над тем, чтобы каждому гостю было комфортно не только в день открытия сезона, но и на всем его протяжении, работает целая команда профессионалов. Так, только служба инструкторов насчитывает в своем штате около 20 человек с высокой степенью подготовки, большим опытом и серьезными навыками катания. И результатом работы специалистов «Большого Вудъявра» становится признание туристов.

- С каждым годом курорт становится все более популярным. Цифры впечатляют: с 2013 года совокупный турпоток увеличился более чем на 300% и по итогам прошлого сезона превысил 170 тысяч человек, - сообщил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Ребята показали целую новогоднюю сказку прямо на склоне Айкуайвенчорр.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Для тех, кто приехал на BigWood в первый день нового сезона, была приготовлена особенная программа: компания «ФосАгро» наградила отличившихся юных горнолыжников, а они в свою очередь подготовили специальное новогоднее представление - в карнавальных костюмах они показали на склоне целую мини-сказку.

Далее гостей ждал первый в Заполярье забег в горнолыжных ботинках. Принять участие в необычном состязании мог любой гость праздника, которому уже исполнилось

12 лет. Казалось бы, чего сложного может быть в обычном забеге и чем он так уникален? Дело даже не в дистанции, которая абсолютно ровная и составляет всего 30 метров, а в самих ботинках. Каждый может весить по 2 килограмма, усложняется все еще и тем, что их корпус и специальные клипсы фиксируют ногу настолько сильно, что в них даже ходить сложно. Именно поэтому для участия в таком забеге нужны особенные навыки и определенный опыт. Так, участники были разделены на три возрастные группы: старше 12 лет, старше 18 лет и старше 40 лет.

- Я сам живу в Кировске, занимаюсь ски-туром уже очень много лет - даже не вспомню сколько. Мастер спорта, чемпионат России, - рассказывает о себе победитель забега в номинации «40+» Максим Казаков. - Вообще на горе местные уже давно, но сегодня все равно решил прийти и поучаствовать в таком соревновании. Это очень интересно, особенно в такой праздник.

Но собрались в этот день на склоне, конечно, не только местные, но и те, кто готов преодолевать тысячи километров ради Заполярья и «Большого Вудъявра». Множество туристов в принципе посещает наш регион только ради того, чтобы надеть на лицо защитную маску, взять в руки сноуборд или лыжи и подняться на вершину Айкуайвенчорра.

"Вкус Арктики" пришелся по нраву любителям экстремальных видов спорта.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

- Мы уже четвертый раз приезжаем в Кировск. Сами мы из Санкт-Петербурга, а сегодня приехали сюда, чтобы вновь остаться на неделю и покататься на сноубордах. Очень уж прикипели к этому месту, - рассказывают Елена и Рамиль Губайдуллины. - Сегодня мы первый раз попали на открытие, до этого ни разу не получалось. Все очень позитивно и красочно. А еще мы очень надеемся победить в лотерее.

Кстати, да, призы для победителей забега были не единственными - в течение всего дня на площадках BigWood раздавали специальные билетики, которые в конце праздника могли превратиться в призы от партнеров праздника. В частности, импровизированные «лотерейки» раздавали за покупку блюд, приготовленных в рамках фестиваля «Вкус Арктики».

Попробовать сморреброд и грибной капучино

«Хочу поздравить всех со стартом горнолыжного сезона в Хибинах и отметить, что такое событие впервые в истории российской индустрии горнолыжного отдыха сопровождается запуском сезонного меню региональной кухни. Желаю гостям море удовольствия от приятного катания, а посетителям мобильного фестиваля «Гастрономическая карта России» «Вкус Арктики» - приятного аппетита и ярких вкусовых открытий», - зачитал послание от руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма агентства Евгений Куделя.

Екатерина Шаповалова убеждена: Кухня - настоящее богатство нашего региона.Фото: Маргарита ХОВАНСКАЯ

Одной из точек на этой карте стала Мурманская область, куда еще осенью приезжала автор проекта Екатерина Шаповалова со своей командой и куда в день открытия горнолыжного сезона в Кировске вернулась с фестивалем «Вкус Арктики».

- Я понимаю, что вам уже приелась печень трески, а словосочетание «мурманская семга» не вызывает никаких особенных эмоций, но это должно быть вашей гордостью! Ведь кухня – это настоящее туристическое богатство вашего края, - убеждена Екатерина.

В фудтраках (передвижные кухни. - Ред.) были представлены блюда семи ресторанов, кафе и баров Мурманска, Кировска, Апатитов, Териберки и Полярных Зорь по местным рецептам и только из заполярных продуктов.

- Место проведения сегодняшнего фестиваля выбрано неслучайно: Кировск - один из самых динамично развивающихся горнолыжных курортов не только Мурманской области, но и всего Северо-Запада России. В зимний сезон Кировск посещает огромное количество туристов, и сегодня мы хотим представить кухню горнолыжного сезона-2019, - сказала на торжественном открытии фестиваля заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Итак, в меню этого сезона оказались настоящие гастрономические чудеса: мурманская треска с туломским картофелем, солянка с мясом лося и подосиновиками, плов с олениной, сморреброд с малосоленой треской, бургер с олениной и брусничным соусом, салат с печенью трески, шашлык из зубатки, уха из краба, лосося и трески и даже грибной капучино со стружкой из вяленой оленины.