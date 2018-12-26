КПАК: гарантия качества

От бедной руды до концентрата высочайшего качества: на второй апатитонефелиновой обогатительной фабрике (АНОФ-2) Кировского филиала АО «Апатит» состоялся торжественный запуск в опытно-промышленную эксплуатацию технологической линии по производству апатитового концентрата.

Новый комплекс по переработке апатитового концентрата (КПАК) представляет собой полный цикл технологических переделов по обогащению апатитонефелиновой руды, который позволяет эффективно перерабатывать бедные забалансовые руды и выпускать при этом высококачественный концентрат.

- В этот день, 22 декабря, только 26 лет назад, на АНОФ-2 состоялось открытие корпуса по производству нефелинового концентрата. Того самого корпуса, в стенах которого мы сегодня начали производить апатитовый концентрат, - обратился к собравшимся на открытии комплекса директор КФ АО «Апатит» Андрей Абрашитов. - В 2016 году руководством компании «ФосАгро» было принято судьбоносное для фабрики решение развивать на базе корпуса по производству нефелинового концентрата современное производство. Инвестиции в проект составили более 3 миллиардов рублей. Он реализован в кратчайшие сроки. Для фабрики начинается новая жизнь. Это замечательное и очень важное для всех нас событие!

Новая жизнь АНОФ-2

Модернизация АНОФ-2 - часть масштабной стратегии развития перерабатывающих мощностей компании «ФосАгро». За время реализации проекта выполнено обновление части основного технологического оборудования (сгустителя), заменены насосные установки, установлены новые высокочастотные грохота «Landsky». С монтажом четырех мельниц на АНОФ-2 реализована технология тонкого грохочения, уже доказавшая свою эффективность после внедрения на АНОФ-3. А завершающим этапом технического переоснащения второй обогатительной фабрики стал ввод в эксплуатацию магистрального конвейера.

- Мы запускаем уникальный процесс производительностью по переработке руды более 7 миллионов тонн в год и выпуску высококачественного концентрата порядка 2 миллионов тонн годовых. Здесь внедрены новейшие технологии, и это является отражением стратегии по динамическому развитию компании «ФосАгро», - прокомментировал событие генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. - Этот год для компании стал рекордным по всем показателям. Нами произведено более 10 миллионов тонн апатитового концентрата. В планах наступающего года - достичь показателя 10,5 миллиона тонн с дальнейшим увеличением до 11-ти. Объемы по производству удобрений также значительно выросли. Кольский апатит - уникальный, экологически чистый ресурс. Наши минеральные удобрения - самые экологически чистые и наиболее востребованные в мире. Я благодарю всех вас за слаженную работу, которая позволяет нашей компании двигаться вперед, развиваться, строить новые комплексы, завоевывать новые рынки.

Составляющие успеха

Почетное право перерезать символическую красную ленту предоставлено губернатору Мурманской области Марине Ковтун, генеральному директору ПАО «ФосАгро» Андрею Гурьеву, генеральному директору АО «Апатит» Владимиру Давыденко и директору Кировского филиала АО «Апатит» Андрею Абрашитову. Далее руководители проследовали непосредственно на производство: поднялись на центральный операторский пульт нового комплекса, пообщались с персоналом, а далее в сам цех, где уже вовсю идет процесс переработки руды и выпуска высококачественного концентрата.

- Это событие предопределяет успешное начало наступающего года как для компании

«ФосАгро», так и для Мурманской области, - подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун. - Предприятие «Апатит» - один из столпов экономики и стабильности края. Это поступления в бюджет, рабочие места, это развитие, причем в буквальном смысле опережающее. Все это возможно, когда есть качественное управление предприятием, когда трудовой коллектив знает, куда идет, когда у него есть свои ценности. Все это - составляющие успеха большой компании и нашего региона.

Мария Кошелева