Курс на Арктику: В 2018 году торговый порт Мурманска увеличил объем производства

У Мурманского торгового порта нет выходных и праздников, работа здесь идет в режиме нон-стоп. Но все-таки рубеж 2018 года уже близится, и это в непрерывном марафоне дел предприятия позволяет подвести итоги.

Год сложный, но интересный

Чем жил порт последние 12 месяцев и как его коллектив встретит новый виток развития компании, рассказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

- 2018-й можно охарактеризовать как год стабильной, сложной, но интересной работы. По его результатам мы ожидаем объем перевалки в районе 16 миллионов 250 тысяч тонн, что на 3,5% выше показателей

2017 года. Это еще раз говорит о том, что мы выполняем свою поступательную стратегическую задачу. В начале года у нас не было цели кратно увеличить объем производства. Но в прошлом году мы реализовали один интересный совместный проект с «РЖД» по реконструкции части инфраструктуры станции Мурманск. И получили возможность обеспечить более гибкую поставку и уборку вагонов. Показатели этого года – это результат координации между портом, нашими партнерами, в первую очередь «РЖД», нашими клиентами, Росморпортом и администрацией порта, - рассказал Александр Вадимович.

Кстати, увеличение объемов перевалки было вызвано еще и тем, что в дальневосточных портах движение было затруднено, поэтому отгрузки осуществлялись в северо-западном направлении. И в нашей области с этой задачей справились.

Арктический вектор

То, что у порта было больше работы, а значит, и доходов, - хорошая новость для северян. Ведь это дополнительные финансовые отчисления. Так, в этом году выручка компании составила чуть больше 7 миллиардов рублей, чистая прибыль – 3 миллиарда, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней – почти 1 миллиард рублей. Причем 950 миллионов останутся в Заполярье.

- Наш порт был и остается универсальным портом, - рассказывает Александр Масько. - Как дочка крупнейшей угольной компании, мы могли сделать акцент на этот вид груза, но изначально не хотели этого делать. Наше местоположение позволяет реализовывать арктический вектор. Это наше преимущество, в том числе незамерзающая акватория и близость к арктическим проектам. В этом году объем перевалки в арктическом направлении составит 350 тысяч тонн. Это и северный завоз угольной продукции, и грузы из Сабетты для строящихся проектов на наших территориях. Развитие арктического направления было обозначено нашим президентом. Мы будем стараться быть звеном в этой логистической цепочке.

Сохраняя природу

В 2018-м много усилий порт вложил в сохранение экологии, ведь предприятие находится в черте города, а это накладывает дополнительную ответственность.

- Стратегия развития нашего предприятия, наша инвестиционная программа имеет серьезный блок, связанный с экологией. С 2012 года мы наращивали темп наших мероприятий по охране окружающей среды. В 2017-м была принята стратегическая экологическая программа стоимостью более 3 миллиардов рублей. Она была сформирована на базе общемирового опыта. Мы посетили крупнейшие стивидорные компании в таких странах, как Китай, Япония, Австралия, Канада, и изучили их положительные эффективные практики. По итогам мы составили матрицу из

12 крупных проектов и сейчас поэтапно ее реализуем, - акцентировал внимание Александр Вадимович.

Например, в этом году закончили внедрение системы орошения на всех площадках порта. Поэтому теперь от любых взвешенных частиц город защищают 17 тумано- и снегообразующих пушек. Стоит оговориться, что такого числа нет ни в одном порту страны.

Также в 2018-м началась реализация проекта «Экодиспетчерская». Это программный продукт с данными гидрометеорологических служб, логистических программ, благодаря которому будет проходить мониторинг за текущей ситуацией, составляться прогноз на 3-5 дней вперед и оперативное реагирование: либо усиливать работу систем орошения, либо регулировать движение грузов по площадке вплоть до прекращения операций, если это будет необходимо.

Еще один масштабный проект – пылеветрозащитные экраны. Это 25-метровые конструкции с 30-процентной перфорацией, которые уменьшают ветер и задерживают любые взвешенные частицы.

В 2020 году порт планирует завершить активную фазу внедрения крупных экологических проектов, которые будут потом работать в долгосрочной перспективе.

Наши люди

Впрочем, порт – это, прежде всего, люди, без которых бы встала вся техника. Социальных программ торговый порт имеет за своими плечами немало. В уходящем году на социальные проекты портом направлен 91 миллион рублей, причем на благотворительность - около 35. В Год добровольца появился комитет волонтеров. Благодаря компании город стал зеленее, ведь сотрудники активно участвовали – не первый год – в акции «Зеленый рекорд», а также провели свое мероприятие по высадке кустов сирени. Результатом сотрудничества с администрацией Мурманска стала вторая очередь благоустройства сквера у морского вокзала. Теперь можно смело сказать, что эта территория становится единым морским ансамблем.

Нужно добавить к этому проекты Сибирской угольной энергетической компании, у которой всегда идет сильная социальная программа. С помощью фонда «СУЭК - регионам» реализовано сразу четыре проекта жителей города, направленных на формирование комфортной городской среды. Летом юные мурманчане получили первый достойный опыт работы в «Трудовом отряде СУЭК». А, например, выставка «Первозданная Россия» уже второй раз приезжает в Мурманск. В прошлом году ее увидело порядка 50 тысяч северян, в этом - примерно 25 тысяч. При этом работы уже побывали в Кандалакше, Североморске, Мончегорске и Ковдоре.

Под крылом у порта находится хоккейный клуб «Мурман».

- Об этом я могу с удовольствием говорить, - улыбается Александр Масько. – «Мурман» в этом сезоне играет в Суперлиге. Мы к этому давно шли вместе с нашими партнерами и спонсорами. Мы смогли эффективно обеспечить все ресурсы, которые были нужны для успешного выступления нашего клуба. Сейчас он набрал 10 очков и занимает 11-е место в общей таблице, что очень хорошо для новичка. Мы все вместе должны обеспечить эффективную поддержку наших ребят, поэтому я призываю жителей города и области: приходите на трибуны! Самое главное, что ребята борются, отдают себя. Мы будем и дальше развивать спорт, и взрослый, и детский. Я считаю, что здоровый образ жизни – это успех любого общества.

Из поколения в поколение

К слову, еще один залог успеха - это думать не только об уже работающих сотрудниках, но и о тех, кто придет им на смену. Так, на базе мурманской гимназии № 8 работают уже два специализированных логистических класса, где 10-классники узнают все о работе порта. Также порт ведет переговоры с опорным вузом о подготовке будущих кадров. Она начнется уже 2019 году.

Ну, а самым новогодним подарком Мурманского морского порта для мурманчан стали 22 крана, украшенных подсветкой. Благодаря им полярная ночь стала чуточку ярче и красивее.

- Мне бы хотелось пожелать северянам, чтобы в каждом доме стояла елка и каждый из нас нашел под ней подарок, - поздравил Александр Масько от имени всего порта северян.