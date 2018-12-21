Малахов не помог? В Белом Море в дом временного проживания тепло подают временщики

Борьба жителей Белого Моря за тепло и горячую воду в своих квартирах продолжается: количество важных визитеров в квартире жительницы дома №12 Галины Шороховой растет, а столбик термометра выше не поднимается. Напомним, отчаявшись добиться справедливости у местной власти и надзорных органов, Галина Васильевна обратилась за помощью к известному телеведущему Андрею Малахову, и тот прислал к ней съемочную группу из Апатитов с обогревателем. Прокуратура Мурманской области вместе с Государственной жилищной инспекцией региона провели свою проверку и вынесли предписание АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть», отвечающей за тепло и горячее водоснабжение в домах Белого Моря, довести температуру воды до нормы. А вот по отоплению вопросов у надзорных органов не возникло.

- Наши специалисты тоже не раз выходили на комиссионное обследование дома и убедились, что отопление соответствует нормам СанПиНов. С самой котельной теплоноситель выходит в соответствии с температурным графиком, - подчеркивает директор филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» Михаил Проснев.

Холодно только самим жителям. Их важные посетители – за исключением разве что журналистов – в квартирах беломорцев не мерзнут. Но может из крана пойдет хотя бы горячее Н2О? Прокуратура же предписала!

- В Белом Море сложилась уникальная для Мурманской области ситуация. Нашей компании администрация передает сети и котельную только на период отопительного сезона, когда никакие реконструкции по определению невозможны. По факту это чужое имущество и по условиям пользования мы не можем проводить модернизацию тепловых сетей, - объясняет генеральный директор АО «МЭС» Алексей Степанов.

Да, и с котельной вода уходит нужной температуры. Градусы она теряет по дороге в дома северян. Дело в том, что трубы слишком большого диаметра и рассчитаны, как и сама бойлерная, на большой расход, которого вот уже несколько лет в Белом Море просто нет. После закрытия нефтебазы население поселка сократилось. А часть оставшихся жителей, как уже говорил заместитель главы администрации Кандалакши по вопросам ЖКХ Юрий Мирбабаев, предпочитают постоянно пользоваться водонагревателями. Спрос на горячую воду с котельной упал, она просто успевает остывать в трубах. Менять тепловые сети? Таких полномочий у АО «МЭС» просто нет. Да оно и не к чему. Ведь со дня на день в строй вступит новая современная котельная, отвечающая реалиям нашего времени и расположенная гораздо ближе к жилым домам.

- Сама бойлерная уже готова вводу в эксплуатацию. Дело осталось за малым – подготовить все необходимые документы. Этим сейчас занимается инвестор, который и построил котельную. Как только все будет готово, ее запустят и подключат к ней жилые дома, - обнадежил Юрий Мирбабаев.

Правда, конкретными сроками этого эпохального события для Белого Моря в администрации не располагают.