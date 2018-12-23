«Ура»! В Видяево открыли последний объект цифрового телевещания в России

Введение вышки в строй ознаменовало создание крупнейшей в мире системы цифрового телевещания.

В Видяево 22 декабря состоялось историческое событие. В городе подводников за Полярным кругом запустили 5040-ю по счету в нашей стране радиотелевизионную станцию. Башня «Ура» (ударение на первый слог, по названию реки, протекающей в этих краях – Ред.) стала финальным объектом беспрецедентного проекта длиной в девять лет.

– Когда мы начали в 2009 году реализацию программы, 44% россиян были доступны только 4 канала, сейчас же более чем у 98% есть возможность смотреть 20 каналов в цифровом качестве. Неохваченными остается примерно 1,5% в тех населенных пунктах, куда мы не дотянулись с «цифрой». Тем не менее, их жители смогут принимать эти каналы со спутника бесплатно, – подчеркнул на церемонии открытия башни генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Он вместе с зам. министра связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным, губернатором Мурманской области Мариной Ковтун и командующим подводными силами Северного флота Аркадием Романовым направил на «Уру» телевизионный пульт, импровизированно дав старт работе телебашни. Под звуки военного оркестра, она окрасилась в российский триколор.

– Это самый большой проект эфирного цифрового телевидения в мире. И мы горды тем, что финал его состоялся именно в Заполярье. Здесь все работы проводились в сложных условиях, и так приятно, что все наши усилия оказались не напрасны. Сейчас мы видим, что люди готовы возвращаться к бесплатному телевидению. Когда у них появляется эти 20 каналов, они начинают задумываться, а надо ли им платить за 100, если они, как показали наши исследования, включают только 6 из первого и второго мультиплексов, – рассказал «КП» Алексей Волин.

После церемонии в местном Доме офицеров состоялся предпремьерный показ «Елок. Последних». Продюсер картины Тимур Бекмамбетов записал для видяевцев специальное поздравление с наступающим Новым годом. Финальной точкой в начале эпохи цифрового телевещания в стране стал салют.