В Мурманске 8-классник порезал сверстника канцелярским ножом

19 декабря стало известно сразу о двух происшествиях в школах Мурманска. Первое, напомним, произошло в гимназии №7 - здесь во время занятий обрушился потолок.

Помимо этого в школе №28, что на улице Чехова,11, полицией закончилась ссора двух 14-летних мальчиков. Их словесная перепалка переросла в драку, во время которой один схватился за канцелярский нож. По предварительным данным, 8-классник стал размахивать им и пытаться попасть по оппоненту - в итоге оцарапал его тело и ногу. Все это видели другие учащиеся.

Как рассказала руководитель пресс-службы регионального УМВД Валерия Филиппова, к счастью, раны оказались не глубокие (они больше похожи на царапины. - Ред). Полицию и скорую на место около 11 утра вызвало руководство школы.

Несмотря на неприятный инцедент, уроки в школе не были отменены. Полиция опросила сотрудников, учеников, а также родителей обоих мальчиков. С семьями будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.

Помимо этого по поручению прокурора области и в гимназии №7, и в школе №28 были организаторы проверки ведомства.

- В их ходе будет дана оценка исполнению образовательными организациями законодательства, направленного на обеспечение безопасности жизни и здоровья детей во время образовательного процесса. По результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со средствами массовой инфориации Анжелика Черногубова.

Проведение проверок находится на контроле прокурора области. Следком также занялся ситуацией с потолком в гимназии №7.