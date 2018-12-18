В Белое Море приехала съемочная группа Андрея Малахова

Долгих четыре года жительница дома № 12 в поселке Белое Море Галина Шорохова и ее соседи борются за то, чтобы жить в теплых домах и пользоваться горячей, а не «летней» водой. Напомним, женщина, потерявшая надежду добиться справедливости от местных властей и надзорных органов, обратилась напрямую к известному земляку Андрею Малахову. Телеведущий Галину Васильевну выслушал и пообещал помочь.

Слово свое Андрей сдержал - в минувшее воскресенье, 16 декабря, в Белое Море приехала съемочная группа из Москвы.

- Мы им все показали: и обращения в надзорные ведомства, начиная с 2014 года, и детей, замерзающих в квартире № 6. Что там говорить, пока журналист с видеооператором у нас работали, на себе испытали, в каких условиях мы живем. Уходя, честно признались, что ноги у них замерзли, - рассказывает Галина Шорохова.

Кстати, в гости к северянке столичные гости приехали не с пустыми руками - привезли ей от Андрея Малахова импортный обогреватель. Дело нужное, потому как ни сама Галина Васильевна, ни ее соседи конвекторы не выключают, стараясь хоть как-то нагреть воздух в своих квартирах. А, меж тем, нарушения оказались очевидными не только для московских телевизионщиков, но и для прокуратуры. Совместно с представителями Государственной жилищной инспекции Мурманской области надзорное ведомство провело проверку, и результаты оказались весьма обнадеживающими.

- Согласно СанПиНам температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. В домах №1, 2, 3, 4, 5 и 12 в Белом Море, за горячую воду и отопление в которых отвечает АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть», этот показатель ниже. В связи с чем в адрес директора энергоснабжающей организации внесено представление об устранении нарушений законодательства при предоставлении коммунальных услуг, - сообщили об итогах проделанной работы в прокуратуре Мурманской области.

А вот по температуре воздуха в квартирах у надзорных органов вопросов не возникло. По СанПиНам в жилых помещениях она должна быть не ниже 18 градусов, а в угловых комнатах не ниже 20 градусов.

- Батареи совсем не греют. В квартире сейчас 17 градусов, - возражает пенсионерка. - Дом хоть и кирпичный, но предназначен для временного проживания. Его надо утеплять - внутри дыры.

Возможно, весомость доводам северянки добавит тот факт, что совсем скоро они прозвучат с эфира федерального телеканала. Галина Васильевна говорит, что польза уже есть - с минуты на минуту она ждет гостей из администрации Кандалакши. Важные визитеры в ее доме не переводятся, но теплее пока от этого в квартире, увы, не становится.