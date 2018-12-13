Показали себя в упорной борьбе: «Мурман» уступил «Кузбассу» в Суперлиге

После двухнедельного перерыва состоялся очередной тур чемпионата России по хоккею с мячом. На лед стадиона «Строитель» против «Мурмана» 12 декабря вышли гости заполярной столицы – команда «Кузбасс».

Событие года

Состоявшийся матч держал сотни болельщиков в напряжении с первой и до последней секунды, а это показатель хорошей игры. Сразу скажем, что в сезоне 2009-2010 годов кемеровчане дважды выиграли у нашей команды, поэтому хозяева поля были решительно настроены на реванш.

Клуб «Мурман» вернулся в Суперлигу русского хоккея спустя шесть лет. Под руководством главного тренера Сергея Чернецкого к этому моменту северяне одержали две победы, уступив в шести матчах. Символично, что открытие сезона в столице Заполярья состоялось именно на сражении с «Кузбассом». Раньше этого не позволяло сделать отсутствие морозов.

Приходили поддержать хоккеистов целыми семьями.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Несмотря на гримасы стихии, мы все-таки открываем сезон! Не могли торжественно не отметить главное событие этого года – выход нашей любимой команды «Мурман» в Суперлигу. Спустя много лет мы приняли такое решение и пусть у нас еще не все замечательно с инфраструктурой, пусть недостаточно финансирования, команда играет и показывает результат ради своих болельщиков. Надо приходить на стадион, болеть и она будет побеждать! Тогда мы сможем привлечь новых спонсоров, получить новое бюджетное финансирование и развивать хоккей в регионе, – сказал в приветственной речи первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

В этом году в Мурманске сформировали бюджет для выступления команды в высшем дивизионе национального чемпионата.

Генеральный директор торгового порта Александр Масько.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Конечно, сезон будет непростым, но надо когда-то начинать. Перед игрой я заходил к хоккеистам в раздевалку, чтобы поддержать, и уже счастлив. Мы провели серьезную работу вместе с правительством области и администрацией города, нашими партнерами. Приятно, что соперник - это команда моей малой Родины, – отметил генеральный директор торгового порта Александр Масько. – Год назад я обещал, что мы сделаем все возможное для прохода наших ребят в Суперлигу. Да, у нас остаются проблемы, но если мы будем поступательно двигаться, то все обязательно получится.

Выход нашей команды на лед сопровождал официальный гимн, созданный силами фанатов.

25 ноября 2018 года гимн «Мурмана», пробирающий до мурашек, был полностью готов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Идея создать клубную песню появилась у нас примерно три года назад, приурочить ее создание мы решили к выходу «Мурмана» в первенство России, –поделился ранее с «КП» член фан-группы «CORSARS», автор текста и музыки Александр Гусарин.

После церемонии открытия капитаны «Мурманана» и «Кузбасса» пожали друг другу руки, и прозвучал свисток.

Не сдаваться

С начала матча мурманчане вели себя агрессивно, чем заработали опасные моменты на своей половине поля. Сразу же три штрафных! Вратарь желто-черных Максим Янов отразил лишь один удар. Остальные, с 12-метровой отметки, попали точно в цель. Нападающий Вадим Статенко под номером 17 записал на свой счет сразу два мяча. Казалось бы, на этом все, тем более что за 4 минуты до конца первого тайма другой нападающий кемеровской команды Владимир Каланчин зафиксировал преимущество гостей – 0.3.

В перерыве между таймами среди болельщиков разыграли фанатскую атрибутику клуба «Мурман».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Согревались собравшиеся под звуки барабанов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Однако, вернувшись с перерыва, мурманчане стали показывать всю свою мощь. На 50-минуте нападающий Константин Зубарев распечатал ворота «Кузбасса», чем вызвал шквал эмоций на трибунах «Строителя». Второй мяч в ворота соперников попал спустя 24 минуты. Его автором стал полузащитник Роман Никитенко под номером 21. Радостные крики болельщиков заставили многих замерзших, греющихся чаем в помещениях стадиона, вернуться на трибуны и переживать до последних минут игры.

После второго очка тренер «Мурмана» взял тайм-аут, но он, к сожалению, не помог сравнять счет. Как и дополнительные полторы минуты к основному времени.

– Команда изначально настраивалась на эту игру как на битву, соперник с именем. Нам в принципе с любой командой в Суперлиге приходится выжимать все, что у нас есть. Такие команды не прощают ошибок со стороны соперника и «Кузбасс» в первом тайме это показал, очень технично реализовывая свои контратаки, которым мы пока не можем противостоять, как хотелось бы, – рассказал после игры журналистам Сергей Чернецкий.

Сергей Чернецкий (справа) и Алексей Китьков (слева).Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Он поблагодарил болельщиков, гнавший хоккеистов вперед и выразил уверенность, что с такой поддержкой «Мурман» будет расти от игры к игре.

– Хочется поздравить всех мурманчан с выходом в Суперлигу, поблагодарить за гостеприимство. Матч получился. Особенно для зрителя, держа его на взводе. Команда соперника показала характер, показала уровень мастерства. Мы же сами позволили после первого тайма зацепиться за результат и отсюда такая нервная концовка, и 2:3, – резюмирует итог матча главный тренер кемеровского «Кузбасса» Алексей Китьков.

Матч открытия выдался по-настоящему жарким.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В рейтинге Чемпиона России 2018-2019 годов клуб «Мурман» крепко закрепился на 11 месте в турнирной таблице. Напомним, в сезоне 2011-2012 годов северяне заняли последнюю, 14 позицию.

В эту субботу, 15 декабря, жителей и гостей Мурманска ждет не менее захватывающее зрелище. К нам приедет для схватки новосибирский «Сибсельмаш». Начало игры запланировано на 13.00. Место встречи – стадион «Строитель», вход свободный.