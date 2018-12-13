Жители Ловозера решили сами оплатить новогодний фейерверк

В Ловозере никогда не было новогоднего салюта! Правда, несколько обидно за селян? В Мурманске, например, детишки видят красивое шоу и на открытии елки, и в ночь с 31 декабря на 1 января.

Самим жителям Ловозера тоже обидно. Поэтому каждый год они своими силами создают праздник: покупают пиротехнику и запускают ее у домов. Но это и накладно, и опасно. Вдруг шальная петарда залетит в окно? В Ловозере много деревяных зданий, поэтому в этом году было решено объединиться, чтобы сделать большой салют.

- В администрацию поступило предложение от жителей села организовать салют в новогоднюю ночь, как это делается много лет в поселке Ревда. Для проведения 3-4-минутного фейерверка необходимо 70 тысяч рублей. Деньги надо собрать до 20 декабря, - обратились представители администрации Ловозера к жителям через группу во "ВКонтакте".

Не все поддержали эту идею. Один из аргументов: не лучше ли потратить деньги на подарки детям и старикам? Хотя многие выступили "за".

- Действительно, салют обычно проводится в Ревде, но не у нас. И дело не только в бюджете. У нас сложно найти необходимую площадку, где запускать фейрверк будет безопасно. Но в этом году мы, кажется, такое место все-таки нашли - у реки, где дома стоят на достаточном удалении. Помимо этого, у нас в селе нет квалифицированного специалиста, который мог бы сделать салют. Но есть договоренность с человеком из Ревды, который там отвечает за праздник, - рассказала «КП» глава администрации сельского поселения Галина Шебут.

Если в Ловозере соберут деньги на салют, то проводить его будут недалеко от воды. Фото: trassa.narod.ru

Кстати, с 1 января администрация Ловозера будет ликвидирована, и полномочия перейдут к району. Поэтому Галина Вениаминовна надеется, что салют все же состоится, а потом станет доброй традицией.

Сбор денег уже идет - в местном культурном центре. Если нужная сумма не наберется, средства вернут людям. 70 тысяч кажутся большой суммой, но если сравнить, то в Ревде новогодний фейерверк стоит 300 тысяч рублей.