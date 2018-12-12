В Кировск приехал официальный посланник Деда Мороза

Праздник к нам… приезжает! И не из Великого Устюга, а из Череповца. Да, да, в Кировск с визитом прибыл официальный посланник Деда Мороза Сергей Рычков. На протяжении многих лет этот журналист просматривает почту доброго волшебника, отбирает самые трогательные письма и спешит поздравить их авторов с наступающим праздником. В итоге предновогодний декабрь у него проходит в жестком цейтноте - ведь надо успеть объездить много-много российских городов.

– Это мое 18 путешествие. Чтобы добраться до Кольского полуострова, я преодолел 940 километров от Вытегры до Кировска. Мне повезло: добрался я на одной машине за 14 часов и 22 минуты, – рассказывает Сергей Рычков.

К подножию Хибин посланник прибыл в 1.03. И первым его впечатлением от Кировска стали дорожники, снующие туда-сюда, торопясь расчистить к утру дороги. Кстати, сам путешественник рано утром уже был на ногах, готовясь к насыщенному дню. Еще бы отдыхать Сергею некогда, как и любоваться завораживающим видом северных гор. Первым делом, облачившись в свой костюм, посланник Дела Мороза отправился в мэрию пообщаться и поздравить с наступающим Новым годом главу администрации Кировска Юрия Кузина, который, к слову, тоже родом из Череповца.

- Письма я отбираю сам, по 4-5 дней провожу на почте Деда Мороза, где конверты разложены по городам и регионам, - рассказал Юрию Кузину Сергей. Фото: администрация Кировска.

После встречи с градоначальником, помощник волшебника приступил к главной миссии своего визита.

– В этом году на почту Деда Мороза пришло сразу три добрых и нежных письма из Кировска. В них девочки трогательно описали свой заснеженный любимый город и попросили Деда Мороза приехать к ним в гости. Отмечу, что я никогда не видел этих детей, но из писем знаю, что они занимаются музыкой и спортом, – говорит посланник.

Юные кировчанки Владилена Архипова, Настя Кузьминых и Кристина Терехова получат в подарок из рук гостя серебряные сережки ручной работы. Затем Кировска путешественник повернет назад на юг, чтобы поздравить с праздников 15 воспитанников Кандалакшского приюта. Кстати, Сергей Рычков не первый раз посещает Мурманскую область. Пару лет назад он приезжал в саму столицу Заполярья.

– Я прилетал поздравить мальчика из Североморска. К сожалению, в сам закрытый гарнизон меня тогда не пустили, и наша встреча состоялась в центре «Лапландия». Я хорошо запомнил тот свой визит – в городе как раз случился снежный коллапс, но дорожники справились с ним на «ура», – вспоминает Сергей.

После того, как официальный посланник Деда Мороза выполнит свою миссию на Кольском полуострове, он вернется на Вологодчину. Там он устроит праздник Снегурочек и подарит мальчику и его сестре, живущим в Череповце, путевку в Великий Устюг, и таким образом исполнится мечта их погибшей мамы. Затем журналиста ждут в столице нашей Родины и Магадане. А дальше он отправится в Беслан, где вместе с местными жителями посадит три ели высотой 1 метр и 75 сантиметров в память о погибших во время теракта детях. Деревья уже едут в Северную Осетию.

Последними точками на карте в этом увлекательном путешествии станут Грузия и Ставропольский край. Объехать перечисленные регионы надо успеть до Нового года, до которого осталось всего 19 дней. Кстати, весь свой масштабный проект череповецкий журналист реализует в основном на собственные средства.

Напомним, что после визита в Кировск своего официального посланника Мурманскую область посетит и сам Дедушка Мороз.