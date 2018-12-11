Спасти "единорога Герду": оленя из Мурманска ловили в Пушкине с квадрокоптером и МЧС

На наших заполярных дорогах увидеть лису, медведя или оленя не так уж удивительно. А вот где-нибудь в черте крупного города уже странно. Бегущая по одной из дорог Пушкинского района Ленобласти олениха не могла не привлечь к себе внимание.

Сверкая копытами

Герда, так зовут эту своенравную даму, эффектно появилась в царскосельском конно-спортивном клубе. Всего пару месяцев назад двухлетнюю важенку привезли из Мурманска, чтобы обучить катанию гостей и позированию для участия в фотосессиях. Сотрудники ласково называют ее единорогом – у нового члена их разношерстной семьи всего один рог. Но почти сразу олениха сбежала. Правда, не потому, что характер вредный.

В тот день, 7 декабря, Герда гуляла вместе с другими оленями. В это время над полем низко пролетел вертолет. Северянка его испугалась и побежала, сверкая копытами. Пересекла одним махом речку, железную дорогу и оказалась в Пушкине. А потом как в воду канула.

Чтобы установить, где находится беглянка, понадобилось несколько часов.

- 3 машины, 15 человек и 4 часа поисков. Был момент, когда казалось - поймали, но она перепрыгнула забор, пересекла дорогу и скрылась в густых зарослях в районе Саперной (улица в Пушкине, - Ред.), - рассказала сотрудник конно-спортивного клуба Катерина Орехова, которая вела в «ВКонтакте» почти дневник поисков оленихи.

Напугана и голодна

Сложность была в том, что Герда только прошла карантин и к людям относилась недоверчиво.

- Она боится людей, пересекает проезжую часть, не глядя и стремительно. Конечно, ее жизнь в опасности. Прокормиться сама в парке или лесу она какое-то время сможет, но необходимых для здоровья кормов ей здесь не найти, выжить долго не получится, - рассказывала Катерина последние новости о Герде.

Потом путешествие важенки продолжилось. Из Пушкина она забежала в поселок Терляево, затем в Славянку, Ленсоветский. Ее спасители уже думали применить не только сетку, но и дротики со снотворным. Ведь иначе поймать Герду было нельзя. Но помог счастливый случай.

Кто только не помогал искать и ловить олениху! Например, когда она забежала в поле, рабочие со стройки рядом направляли тех, кто пытался ее догнать, ведь двигалась она быстро и легко пропадала из виду. Над местностью летал квадракоптер, жители области делились в соцсетях информацией, где видели беглянку.

Для важенки даже привели подругу - еще одну жительницу клуба Сказку. В надежде, что Герда решит подойти к ней в поисках защиты и компании. И это почти сработало: северянка увязалась за старшей подругой, но прошла всего пару метров и убежала. Не помог даже ягель. Хотя олениха была голодной, к угощению она не подошла.

- Просто загнать в угол и схватить тоже не получается. Опасно, опять же, для всех. Почему она так себя ведет? Или обезумела в панике и стрессе, или просто невеликого ума особь. Да и не так это важно сейчас. Как бы ни были опасны последствия наркоза, мы на это решились. Придется стрелять. Мы не справляемся. Найдем Герду - пришью к ней навигатор. И ГЛОНАСС, и колокольчик, и якорь, и мобильник с функцией отслеживания, - к ситуации Катерина Орехова старалась относиться с толикой юмора, хотя за олениху переживали не на шутку.

Попасть дротиком со снотворным в Герду не могли. Для этого надо было подойти к ней ближе чем на три метра. Иначе игла просто не пробивала шкуру. Но испуганная дама не подпускала к себе людей.

Ох и наделала ты шума, Герда! Олениху искали с квадракоптером, ночью и почти без сна. Фото: vk.com/horsedacha

Ругать не стали

Поймать важенку смогли на дороге-дублере в Шушарах в ночь с 10 на 11 декабря. Хотя участники спасательной операции переживали, что там она устроит ДТП, в котором пострадает сама и навредит людям. Но именно дорожное полотно стало спасением. Герда шла по нему, не особо замечая машины, обессиленная. Пыталась есть снег, чтобы хоть как-то держаться на ногах.

- Там отбойники вдоль трассы, иногда вдоль пешеходки. На легковом автомобиле некий мужчина отжал Герду на пешеходную зону и остановил. Или просто не трогал, или даже схватил. Это неведомо - человек уехал, мы не успели сказать спасибо. А дальше - еще одна счастливая случайность - автомобиль МЧС с командой ехал на ЧП, получил отбой и почти сразу получил ориентировку на найденного оленя, - продолжает Катерина.

Сотрудники клуба рады, что не пришлось использовать лекарства для поимки беглянки. Ведь, как ни крути, ей можно было навредить. Вернувшуюся в семью Герду накормили до отвала ягелем и даже не стали ругать. Ведь хорошо, что жива и здорова.