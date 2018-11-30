2018-12-10T16:40:14+03:00
Досуг

Оленегорск и Кольский район прошли в финал «Трассы»

Участники фестиваля раздвигают рамки творчества
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Герман Васютченко и Екатерина Губина подготовили для полуфинала румбу. Фото: Надежда Пархоменко.Герман Васютченко и Екатерина Губина подготовили для полуфинала румбу. Фото: Надежда Пархоменко.
Изменить размер текста:

Битва талантов - это про фестиваль «Трасса», который сейчас в полном разгаре. В среду, 28 ноября, состоялся его полуфинал, который определил, какие команды сошли с дистанции, а кому из участников надо выделить в своем графике время для подготовки к главному соревнованию.

Глобальное обновление

Напомним, в этом году «Трасса» прошла через апгрейд: участники выступают не каждый сам за себя, а от имени своих муниципалитетов. Так, в полуфинале сошлись сборные Оленегорска, Мурманска, Мончегорска и Кольского района. Победа досталась Оленегорску и Кольскому району, а остальным двум командам были вручены дипломы в номинации «ТРАССА-STAR». Еще одно нововведение фестиваля, когда все выбывшие команды становятся обладателям «звездного» статуса. Проигравших нет!

Фото: Надежда Пархоменко.

Фото: Надежда Пархоменко.

Номера, которые показывают коллективы, проходят шлифовку. Какие-то, как отрывок рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», были сделаны для других конкурсов - в данном случае для фестиваля «Театральные надежды». Эта постановка уникальна тем, что ее сложно показывать часто: нужны особые условия, в первую очередь подходящий формат мероприятия. И на «Трассе» они были.

Другие номера показывались на праздниках. Причем такие выступления раздвигают рамки и даже географические границы. Например, сборная Кольского района представила азербайджанский народный танец «Сэмэни - весенний цветок».

«Это невероятный азарт!»

Правда, иногда номера рождаются за совсем небольшое количество времени - буквально за час до того, как артисты выйдут на сцену. Так, участники сборной Оленегорска Герман Васютченко и Екатерина Губина представили на суд жюри румбу. Ради выступления Герман приехал из Москвы, где учится в МГУ на международных отношениях. Пара и раньше танцевала этот номер, но освежать его стала за считанные часы до показа.

Фото: Надежда Пархоменко.

Фото: Надежда Пархоменко.

Кто бы что не говорил, а «Трасса» в этом году переродилась в уникальное мероприятие.

- Сначала мы прохладно отнеслись к идее участвовать в фестивале, а потом появился азарт. Это яркие эмоции, хотя и очень волнительно. Переживаешь не только за себя, но и за других. В финале победит именно команда, выиграют те, кто смог стать одним целым, - рассказывает Валентина Островская-Коновалова, режиссер массовых программ Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Дату финала «Трасса» назовут чуть позже, но его участники уже начали подготовку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финал фестиваля «Трасса» пройдет в Оленегорске 15 декабря

За победу будут бороться две сборные (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«От мала до велика»: площадки чтений, первые звездные участники и новости кастинга
Стали известны площадки, на которых пройдут чтения «От мала до велика», и имена первых знаменитостей-участников. Обычные пользователи также успеют присоединиться к чтецам проекта — онлайн-кастинг продлен до 30 ноября
В Москве пройдет выставка «История России в зеркале рекламы»
Ассоциация коммуникационных агентств России, Государственный центральный музей современной истории России и Российская Академия Рекламы при участии Музея упаковки анонсировали проведение выставки, посвященной 140-летию профессиональной российской рекламы
Новости 24
В Никеле хулиганы забросали окно жилой квартиры камнями и пообещали сжечь ее
В Мурманске заработали два новых светофора
На стройке "Лавны" "УАЗ" насмерть задавил рабочего
Финал фестиваля "Трасса" пройдет в Оленегорске 15 декабря
Перед новогодними праздниками общественный транспорт Мурманска будет ходить по-новому
Соцсети: у "Ждущей" в Мурманске произошло массовое задержание
В Североморске завхоз детского сада попалась на мошенничестве
Мурманчанин продал почти 2 тысячи поддельных таблеток
В Росляково 79-летнюю женщину сбили у кладбища
Поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» станут еще быстрее
В реке Тулома нашли тело 49-летнего рыбака
Икру из Мурманской области забраковали в Арзамасе
Кошка из Мурманска полетит на ПМЖ в Москву
В Мурманске у дома престарелых столкнулись две машины
В Мурманской области сошло уже девять лавин
В Мурманске свадебная машина попала в аварию
В Мурманске собирают деньги на стерилизацию беременного шпица из собачьего концлагеря
В лобовом под Кандалакшей пострадали трое, включая ребенка
В общежитии Мончегорска женщина получила по голове бутылкой
Мурманские художники начали роспись стен генконсульства Норвегии
Министерство образования Мурманской области: все заболевшие кадеты из Североморска уже дома
У хоккейного клуба «Мурман» появился собственный гимн, который получил от спортсменов одни «лайки»