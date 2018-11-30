Оленегорск и Кольский район прошли в финал «Трассы»

Битва талантов - это про фестиваль «Трасса», который сейчас в полном разгаре. В среду, 28 ноября, состоялся его полуфинал, который определил, какие команды сошли с дистанции, а кому из участников надо выделить в своем графике время для подготовки к главному соревнованию.

Глобальное обновление

Напомним, в этом году «Трасса» прошла через апгрейд: участники выступают не каждый сам за себя, а от имени своих муниципалитетов. Так, в полуфинале сошлись сборные Оленегорска, Мурманска, Мончегорска и Кольского района. Победа досталась Оленегорску и Кольскому району, а остальным двум командам были вручены дипломы в номинации «ТРАССА-STAR». Еще одно нововведение фестиваля, когда все выбывшие команды становятся обладателям «звездного» статуса. Проигравших нет!

Фото: Надежда Пархоменко.

Номера, которые показывают коллективы, проходят шлифовку. Какие-то, как отрывок рок-оперы «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», были сделаны для других конкурсов - в данном случае для фестиваля «Театральные надежды». Эта постановка уникальна тем, что ее сложно показывать часто: нужны особые условия, в первую очередь подходящий формат мероприятия. И на «Трассе» они были.

Другие номера показывались на праздниках. Причем такие выступления раздвигают рамки и даже географические границы. Например, сборная Кольского района представила азербайджанский народный танец «Сэмэни - весенний цветок».

«Это невероятный азарт!»

Правда, иногда номера рождаются за совсем небольшое количество времени - буквально за час до того, как артисты выйдут на сцену. Так, участники сборной Оленегорска Герман Васютченко и Екатерина Губина представили на суд жюри румбу. Ради выступления Герман приехал из Москвы, где учится в МГУ на международных отношениях. Пара и раньше танцевала этот номер, но освежать его стала за считанные часы до показа.

Фото: Надежда Пархоменко.

Кто бы что не говорил, а «Трасса» в этом году переродилась в уникальное мероприятие.

- Сначала мы прохладно отнеслись к идее участвовать в фестивале, а потом появился азарт. Это яркие эмоции, хотя и очень волнительно. Переживаешь не только за себя, но и за других. В финале победит именно команда, выиграют те, кто смог стать одним целым, - рассказывает Валентина Островская-Коновалова, режиссер массовых программ Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Дату финала «Трасса» назовут чуть позже, но его участники уже начали подготовку.

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