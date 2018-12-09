Реквием по человечности: хозяева хаски, попавшего под машину в Мурманске, обвиняют волонтеров в мошенничестве и травле

«Люди приходят в этот мир, чтобы научиться любить. А собаки это уже умеют, поэтому им не требуется так много времени»...

Очаровательный хаски с разноцветными глазами по кличке Лакки быстро выполнил свою миссию и научил любить маленькую северянку. Но, увы, жизнь этого добряка с ног на голову перевернула проезжающая мимо машина. Лакки больше нет, он бежит по радуге, а в Мурманске, где прошли все шесть месяцев его короткой жизни, разгорелся скандал вокруг его смерти.

Истинный спаситель

- В одной приличной семье случилось большое горе. Такое, что не дай бог кому-нибудь пережить. В итоге дочь замкнулась в себе. Родители всеми силами пытались помочь ребенку, но безрезультатно, - решились рассказать в соцсетях свою версию событий хозяева Лакки, правда, пожелавшие остаться анонимными. - Дочка захотела собаку и именно хаски. Все понимали, что это за порода, но в этой ситуации важнее было желание ребенка.

Лакки появился в семье мурманчан месячной крошкой, и рос в большой любви. Девочка была счастлива и со временем оправилась от своего горя. И все было бы хорошо, если бы не взбалмошный характер питомца. Именно так утверждают владельцы собаки.

- К сожалению, мы не могли проявить к нему строгость. Ведь он был для нас поистине спасителем! - объясняют они свою позицию.

В тот роковой вечер на прогулку с хаски отправился глава семьи. Лакки увидел кошку, вырвался из шлейки и побежал за добычей. Хозяева всей семьей искали собаку до двух часов ночи, но поиски не принесли результата. На следующий день тоже тишина... Собака как сквозь землю провалилась. Нет ни сообщений, ни постов, а вечером появляется пост в «ВКонтакте»: «Нашли собаку, а хозяева плохие! Придите, мол, и попрощайтесь!».

- Мы были в шоке! - продолжают свою историю владельцы Лакки.

Вся правда?!

А дальше «КП» приводит текст поста без изменений:

«Они (владельцы Лакки - Ред.) связываются с некой Юлией, а она не говорит, где собака. Юлия просит написать отказную от пса! Просит его не искать и не лезть! В параллель запускается пост о сборе денежных средств. Пса, про которого в первом посте писали, что «не жилец», вдруг можно вылечить! Просто нужны деньги.

Семья Лакки прекрасно понимает, что что-то не так. Они обрывают телефон с надеждой достучаться до волонтеров и найти пса! В итоге им называют клинику. Родители приезжают туда, а им Лакки никто показывать не собирается. И вообще «тут вашей собаки нет»! После скандала и угроз полицией Лакки в клинике все-таки нашелся! Чудеса. Врач в присутствии Юлии сказал, что шансов даже на частичное восстановление Лакки очень мало.

Только хозяева могли принять решение, и они приняли его. Да, это было крайне тяжело, но мучать Лакки или отдавать на мучение непонятно кому, они не хотели. Лакки усыплен. Далее начинается травля хозяев в соцсетях. Опечаленные горем они получают вдобавок угрозы в свой адрес! На них ставят клеймо убийц. Все преподносится с позиции «Как же можно быть такими бесчеловечными?». Все посты направлены на эмоции, и впечатлительные комментаторы, и потенциальные жертвователи, с радостью на это ведутся. Все проходит как по маслу! История Лакки находит еще больший резонанс. Семью гнобят так, что они боятся и слово пикнуть. Находится новая собака с той же проблемой, и деньги остаются у «заинтересованных» лиц.

Деньги возвращаются

Неужели зоозащита, действительно, такой прибыльный бизнес? Или владельцы Лакки передергивают, пытаясь хоть как-то объяснить свое решение? В первом посте о попавшем под машину хаски речь, и правда, шла о предстоящем усыплении, но и нелицеприятных слов в адрес предполагаемых владельцев Лакки в нем не было. Почему же волонтеры передумали и решили везти искалеченного пса в Санкт-Петербург на обследование?

- Лечить хаски мы и правда сначала не хотели. Но 5 декабря молодой человек из Москвы сказал, что может помочь с врачами. Также с нами связывалась столичная «Хаски-команда» с просьбой не усыплять пса и дать ему шанс на восстановление, даже если он будет на коляске, Лакки сможет жить. Только с их поддержкой мы решили отвезти его, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. - Кроме того, волонтеры из Красноярска предлагали вообще забрать его себе.

Так что решение побороться за жизнь молодого хаски было коллективным, а все этапы организации поездки Лакки в северную столицу легко последить по соцсетям.

- Я действительно просила владельцев Лакки не приезжать в клинику, чтобы повидаться со своим питомцем. Каюсь, больше беспокоилась о моральном состоянии Лакки, которому предстояла долгая дорога, - говорит зоозащитница.

А вот собранные на лечение Лакки деньги - это около 60 тысяч рублей - никто не положил в свой карман.

- Что касается денег, за которые переживают все, кроме самих жертвователей, они постепенно возвращаются людям. Но большинство просят переадресовать их другим животным в память о Лакки, - подчеркивает Юлия.

Кто прав, а кто виноват в этой ситуации судить вам, дорогие читатели.

КРОМЕ ТОГО

Друг по несчастью

О том, что эвтаназия Лакки стала едва ли не приговором для другой собаки с похожей судьбой, волонтеры рассказали уже после смерти хаски.

- Самсона сбила машина в районе Полярных Зорь. Задние лапки у собаки не ходят, либо перебит позвоночник, либо задет нерв, нужен рентген, - рассказывает волонтер группы «Помощь бездонным животным в г. Полярные Зори» Ольга Молокова.

Самсон должен был ехать в Питер вместе с Лакки, но поездка сорвалась. Правда, в отличие от его друга по несчастью, хозяева Самсона так и не нашлись. Спустя несколько дней неизвестности, пес все-таки едет в Петербург для проведения МРТ и операции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбитому машиной в Мурманске хаски с разноцветными глазами дали шанс на жизнь

Есть шанс, что Лакки будет жить, правда, уже как инвалид-колясочник (подробности).

Хозяева усыпили пса

Зоозащитники возвращают собранные на лечение собаки деньги (подробности).