Руководитель ансамбля фольклорной песни в Апатитах готова объявить голодовку из-за кредита

Если бы на культуру в нашей стране тратили столько же, сколько на армию, артисты, художники и писатели были бы счастливы. Но, увы, денег на творческие проекты всегда не хватает. С такой проблемой столкнулись в Апатитах, где ансамбль «Долинушка» взял кредит ради фестиваля. Теперь отдавать его нечем. «Комсомолка» разбиралась в непростой ситуации.

Невыгодные условия

- Остается участникам ансамбля объявить голодовку, - такое эмоциональное заявление на своей странице в «ВКонтакте» сделала создатель и руководитель ансамбля фольклорной песни «Долинушка» Татьяна Курчавова.

В Апатитах его участников знают хорошо: коллектив сильный, в этом году ему исполнилось 37 лет. За плечами много наград, теплых слов от зрителей. Но, несмотря на это, в прошлом году для поездки «Долинушки» на фестиваль-конкурс «Планета искусств» в Калининграде не нашлось денег. Поэтому Татьяна Александровна взяла потребительский кредит - почти 150 тысяч рублей под 34% годовых, чтобы свозить ансамбль на выступление.

Кредит Татьяна Курчавова выплачивает сама при помощи других участниц «Долинушки». На фестиваль поехало 10 человек, в том числе три ребенка (при ансамбле есть детский коллектив-спутник «Веснушка»). На юных артистов финансовое бремя не возложили, а вот пенсионеры должны тянуть 8 тысяч ежемесячного платежа. За полтора года удалось заплатить почти 130 тысяч рублей, но из-за высокой процентной ставки осталось еще 120 тысяч. Платить два года. Кредит на более выгодных условиях вышедшей на пенсию Татьяне Александровне не дали.

Татьяна Курчавова взяла кредит под большой процент, чтобы свозить свой коллектив на крупный фестиваль.

- Мы писали в администрацию, чтобы нам помогли погасить кредит, разговаривали с главой администрации Николаем Бовой, отделом культуры. Там перевели на директора дворца культуры (ансамбль работает при местном ДК, - Ред.). А у нее всегда нет денег. И наш вопрос висит, - рассказывает Татьяна Курчавова.

Ситуация осложняется тем, что Татьяна Курчавова официально не является руководителем «Долинушки». В сентябре 2016 года у нее закончился срочный договор, и продлевать его не стали. Во главу коллектива поставили другого человека, но артистки отказались с ним работать. Поэтому на общественных началах Татьяна Александровна продолжила вести ансамбль. Она уверена: проблемы с кредитом не удается решить из-за ее испорченных личных отношений с руководством Дома культуры имени Егорова В.К.

- Нам говорят, что мы ездили на коммерческий фестиваль. И поэтому денег нам не дадут, - продолжает руководитель «Долинушки». - Да, он коммерческий, но от Москвы, в его жюри сидели заслуженные работники культуры. На него приезжает много ребятишек. Мы стали лауреатами в трех номинациях. Но директор дворца культуры даже не поинтересовалась, как мы съездили. Мне сказали: «Татьяна Александровна, а зачем вы так сделали необдуманно?». А мне надо было поехать в Калининград. Не потому что я хочу, а чтобы коллектив свозить, показать свое творчество, чтобы нас оценили, - сетует Татьяна Александровна.

Связаны руки

У любого конфликта всегда есть несколько сторон - взгляды его участников на происходящее. Поэтому мы поговорили с директором Апатитского городского Дворцы культуры имени Егорова В.К. Ольгой Бигоцкой.

- Как муниципальное автономное учреждение мы обязаны отправлять наши коллективы на областные серьезные мероприятия , фестивали и конкурсы, которые спонсирует и проводит комитет культуры, министерство культуры. Оплачиваем для коллектива выезд в область с концертами, рекламу. Мы ищем средства, хотя не всегда они есть, - объясняет Ольга Бигоцкая. - Мы вкладываем средства в оборудование, в костюмы - для «Долинушки», например, в 2015 году пошили по индивидуальным эскизам. Коллектив поехал на коммерческий фестиваль «Планета искусств», хотя мы предварительно сказали, что финансово помочь не можем. Так дела не делаются: сначала съездили, а потом кто же вам оплатит? Финансирование надо искать заранее.

Оплатить поездку на фестиваль "Планета искусств" во дворце не могли, потому что он был коммерческим.

Позиция руководства такова: Татьяна Курчавова могла бы искать средства не через кредит в банке, а, например, участвовать в грантах. Можно создать автономное некоммерческое предприятие и зарабатывать. Другое дело, что артисты старой закалки не всегда готовы совмещать творчество и финансовую деятельность, разбираться в тонкостях оформления заявок на гранты, законодательстве. Да и гранты - дело долгое, требует определенных знаний и терпения. Татьяна Курчавова взяла кредит, потому что вопрос с поездкой надо было решать быстро.

Сейчас дирекция думает, как помочь «Долинушке» выплатить кредит.

- Я писала письма спонсорам. Может, кто-то из них поможет, но мы никого не можем просить о полной сумме. У нас в городе работают хорошие, отзывчивые люди, не раз помогали творческим коллективам. Может, и в этот раз откликнутся, - продолжает Ольга Хайдаровна.

Помочь мог бы и благотворительный концерт, собранные средства от которого пошли бы на погашение кредита. Но у руководства дворца культуры связаны руки законом: как по бумагам прописать деньги с благотворительности на закрытие потребительского кредита? Правоохранительные органы могут возмутиться: не мошенничество ли?

Пока что ситуация вокруг «Долинушки» складывается сложная, хотя ее участники хотели как лучше - показать всей России, как поют народные песни в Апатитах.