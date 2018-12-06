В Ковдоре мальчик-инвалид сбежал из детского сада и чудом не попал под машину

Эта история произошла в августе в ковдорском детском саду № 5 со сказочным названием «Теремок». Собственно говоря, во многом благодаря разгару лета она и закончилась хорошо. Иначе пятилетний Егор Зыков мог бы попросту замерзнуть, или попасть под машину - в темноте водители могли и не заметить идущего по середине дороги ребенка. Но было лето, и физически мальчик не пострадал.

Не ориентируясь в пространстве

- Я мама двоих особенных детей, которые посещают коррекционную группу детского сада, и нуждаются в педагогах со специальным образованием. В августе мы с мужем и старшим сыном были вынуждены уехать в Санкт-Петербург на реабилитацию, а младшего Егора оставили с моей мамой и братом, - вспоминает события минувшего лета ковдорчанка Лидия Зыкова. - Вечером 9 августа мне позвонил брат и сказал, что Егора нет в детском саду и, где он находиться, воспитатели не знают. Наверное, никому не нужно объяснять, что я испытала в тот момент. При этом я была абсолютно беспомощна, находясь за 1200 километров от своего ребенка. Жизнь как будто остановилась!

Дядя пропавшего Егора тут же позвонил в полицию, а сам вместе с родителями других детей бросился искать племянника. Чуть позже блюстители порядка перезвонили и попросили описать мальчика. Оказалось, что похожего ребенка к ним привез неравнодушный водитель. Мужчина заметил пацана, идущего по середине проезжей части за городом, который не реагировал на машины. Он остановился, а так как Егор из-за особенностей здоровья не говорит и не ориентируется в пространстве, водитель привез его в полицию.

- Физически ребенок, к счастью, не пострадал. О его эмоциональном состоянии можно только догадываться. В итоге сына пришлось везти в Петербург на незапланированное лечение. За все это время с нами никто не связался и не принес извинений за случившееся, - говорит Лидия.

Проскользнул между прутьев

Лето не только спасло мальчику-инвалиду жизнь, но и стало косвенной причиной его незапланированного приключения. Дело в том, что на период отпусков группы в детских садах объединяют, и «Теремок» не стал исключением. В итоге в группе вместе с особенным Егором и еще тремя его товарищами оказалось 20 обычных детей.

Пятилетний мальчик легко смог сбежать из стен родного учреждения. Фото: teremok-kovdor.ucoz.ru

- Наши воспитатели накануне пропажи сына подходили к заведующей и говорили, что не справляются, но в ответ получили отмашку: «Пусть нянечка смотрит». Какая нянечка? Таким деткам нужны педагоги со специальным образованием, – возмущается мама Егора.

Тем не менее, пятилетний мальчик спокойно покинул сначала свою группу, а потом и само здание детского сада. Убежать на свободу не помешал и забор, которым по закону должны быть огорожены все образовательные учреждения - худенький Егорка проскользнул между прутьев и был таков. Его папа в спешном порядке вернулся из северной столицы, но как ни старался, так и не смог застать заведующую детским садом на месте. Это получилось у самой Лидии, которая вернулась в Ковдор вместе с детьми лишь 3 сентября, но к тому моменту записи с видеокамер уже не было.

- Со мной заведующая была груба и высокомерна, что и побудило меня обратиться в прокуратуру. Я решила, что такого руководителя нужно привлекать к административной и дисциплинарной ответственности за халатность и потребовала выплаты компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Но судья иск не удовлетворил, - подводит итог Лидия Зыкова.

Не оставили без внимания!

К ответственности и заведующую детским садом №5 города Ковдора Аксану Чепенко и воспитателей, проворонивших мальчика-инвалида привлекли и без решения служителей Фемиды.

- Несмотря на то, что группа, в которой и произошло ЧП, в летний период была смешенной, ответственности ни с воспитателя, ни с младшего воспитателя никто не снимает. И руководитель учреждения, и его сотрудники полностью признают свою вину. Их уже привлекли к дисциплинарной ответственности, а заведующая понесла и финансовое наказание, - комментирует сложившуюся ситуацию начальник управления образования Ковдорского района Ирина Тренина. - Кроме того, со всеми сотрудниками детского сада были проведены дополнительные инструктажи по мерам безопасности.

По словам Ирины Александровны, суд крайне щепетильно рассматривал иск о возмещении морального вреда семье Егора Зыкова. После отказа служителей Фемиды Аксана Чепенко прямо в зале суда сказал мама мальчика, что готова заплатить ей из личных средств, но, конечно, не в полном объеме. Но Лидия Зыкова не приняла ее предложение, решив либо все, либо ничего.

- Мы, действительно, ходили в суд вместе с потерпевшей и получили отказ. Однако еще есть время на обжалование этого решения. Так что точка в споре пока не поставлена, - отметила старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации Анжелика Черногубова.

Кроме того, после звонка корреспондента «КП» о ситуации в ковдорском детском саду №5 узнал и уполномоченный по правам ребенка в Заполярье Борис Коган. Он пообещал, что не оставит произошедшее без внимания.