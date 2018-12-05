«Громада»: доступная забота о здоровье

Банный комплекс, или, как они себя называют, оздоровительный комплекс «Громада». Если зайти к ним на сайт, можно прочесть: «новый формат отдыха, что на площади более 2500 м2, 13 парных, бассейны, открытая терраса с джакузи...»

Работает, кстати, онлайн-продажа билетов, что, конечно, плюс. Ну, в принципе ничего особенного. Так в чем новый формат?

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Спросим у управляющего:

- В отличие от других общественных бань, где мужские, женские отделения и еще разрядность, высшая категория, у нас отделение одно, что вполне демократично, как говорится, в бане все равны! Только не пугайтесь, мужчины и женщины - раздельно, не как на Западе, культура у нас другая; три дня в неделю женские, четыре - мужские. Наш комплекс создан на базе типовой советской общественной бани, коих сотни по стране. Многие ввиду своей традиционной убыточности закрылись, некоторые были перепрофилированы под торговые центры, кинотеатры... А большинство до сих пор находятся в ведении муниципальных банно-прачечных комбинатов и получают дотации из бюджета. Успешных общих бань единицы по стране, хотя тренд на подъеме! Всему виной сезонность этого бизнеса и высокие коммунальные и эксплуатационные издержки. Нам удалось практически невозможное на арендованных площадях с сумасшедшими ставками арендной платы и издержками... Конечно, помогли климатические условия и любовь северян к бане, а также фактически полное отсутствие в городе бассейнов.

«Громада».

Так что же они сделали? Раньше было два отделения, надстроили еще этаж, объединили и создали комплекс на трех этажах с мощнейшей инфраструктурой. Только представьте - 14 парных! Это и обычные - русские, финские, хамамы, инфракрасные сауны, и есть достаточно редкие: травяная, бревенчатая из KeLo, с талькохлоридом, турмалиновая.

Помимо парных, ванна с морской водой, два бассейна, открытая терраса с джакузи, солнечная и солевые комнаты, комната фиторелаксации с сеном, чилаут, спорт и шашлык-бары, ванны для ног с карельским шунгитом, гидромассажные, углекислые, вихревые, кислородные...

Размещение разнообразно: экономсеансы продолжительностью 2 часа 15 минут, без ограничения по времени, есть отдельные кабинеты! Единовременная вместимость более

350 человек, причем у каждого клиента - посадочное место.

Да, в России полно общественных бань, есть и культовые с традициями, с историей. Есть огромные аквапарки крытые, открытые. Но «Громада» - нечто особенное, не гламурное, со вкусом, с достаточно скромными инвестициями, не новодел, а с разумным адаптированием передовых мировых технологий индустрии SPA. То, что надо! И главное не в премиум, а в массовом сегменте по вполне доступным ценам. Так что мурманчанам повезло!

Контакты:

Телефон: 53-42-16,

Адрес: Мурманск, ул. Щербакова, 9.

Сайт: gromada51.ru

"ВКонтакте": vk.com/ok.gromada51 (18+)

*ООО «Громада» ОГРН 1135190005510

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