Социальные услуги в Заполярье переходят в цифровой формат

О том, как в этой сфере работает Фонд социального страхования, шел разговор на круглом столе с представителями Фонда, местного минздрава и общественных организаций.

- Для того чтобы оптимизировать нашу деятельность, снизить мошенничество и упростить процесс получения госуслуг, эксперты фонда соцстрахования разработали ряд электронных сервисов, - рассказала управляющая региональным отделением ФСС Галина Шмойлова.

Одним из самых распространенных и удобных сервисов ФСС стал «электронный листок нетрудоспособности». Проект работает в Мурманской области с 1 июля 2017 года, в октябре этого года был выдан юбилейный 4-тысячный электронный больничный.

Это не единственный цифровой проект: в Заполярье на данный момент успешно работают такие сервисы, как открытый контракт и электронный талон РЖД на проезд к месту лечения.

ФСС закупает для инвалидов протезы, коляски, слуховые аппараты, трости, а также санаторно-курортные путевки. Теперь информация об этих и других закупках заранее размещается на сайте ok.fss.ru. Проект работает с января 2018 года, и на данный момент на сайте уже размещен 31 контракт на сумму 136 миллионов рублей.

- Ключевое слово здесь – это открытость. На портале находится полная информация о предмете контракта стоимостью более 1 миллиона рублей: его цена, способ получения, статус закупки, требования, условия поставки, - пояснила Галина Шмойлова. - Обсуждение закупок способствует уточнению технического задания, лучшей подготовке к торгам и предупреждению возможных нарушений.

Еще один важный проект ФСС – электронный талон на проезд поездом к месту лечения и обратно. Десять категорий граждан из числа федеральных льготников, имеют право на получение помощи государства в виде набора социальных услуг, в который, в том числе, входит бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Теперь при обращении льготника в региональное отделение Фонда талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета, специалисты оформляют в электронном виде. То есть все необходимые сведения о льготнике оперативно поступают в цифровом формате на сервер компании «РЖД». Дальше гражданин может выбирать - получить билет в железнодорожной кассе, предъявив только паспорт, или оформить электронный проездной билет через сайт «РЖД», не выходя из дома.

В доработке и тестировании у Фонда находится один из самых интересных проектов - «Социальный навигатор». Это мобильное приложение, которое подскажет, как именно поступить в той или иной жизненной ситуации, поможет инвалиду найти необходимые средства реабилитации и даже тех, кто придет на помощь.

В нем можно увидеть размер пособий и больничных, а также даты их выплат и так далее. В будущем оно также будет показывать ближайшие социально значимые объекты, отслеживать очередь на санаторно-курортное лечение, предоставлять консультации специалистов фонда.

Приложение уже можно скачать на сайте фонда по адресу sn.fss.ru. Но и это еще не все, в Фонде продолжают работать над разработкой электронного родового сертификата, «социального юриста» и других сервисов.

ДОСТУПНОСТЬ – ДЛЯ КАЖДОГО

Несмотря на явные преимущества электронных услуг, многим, к сожалению, эти услуги недоступны. Далеко не у всех есть возможность купить смартфон, планшет или компьютер. А кто-то элементарно не умеет всем этим пользоваться.

- Большое количество инвалидов – это пожилые люди, которых нужно обучать, - убеждена председатель Мурманской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Лариса Рябышева. - Они все привыкли к бумажкам. Безусловно, это уже пережиток прошлого. Хорошо, что существуют программы при библиотеках, где людей обучают работе на компьютерах. Такие сервисы очень удобны и для тех, кто не может выйти из дома.

Одним из итогов «Круглого стола» стала договоренность между сотрудниками Фонда и представителями общества инвалидов о совместных занятиях по обучению цифровой грамотности, ведь прогресс возможен только при тесном взаимодействии всех заинтересованных сторон.