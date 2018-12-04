Все больше мурманчан выбирают электронный больничный лист

Цифровизации социальных услуг был посвящен прошедший в Мурманске круглый стол, с участием представителей Фонда, местного минздрава и общественных организаций.

Одним из самых распространенных и удобных сервисов ФСС стал «электронный листок нетрудоспособности». Проект работает в Мурманской области с 1 июля 2017 года, в октябре этого года был выдан юбилейный 4-тысячный электронный больничный. К проекту подключились уже 37 из 57 лечебных учреждений региона.

- Цель проекта - перейти на электронное взаимодействие между всеми участниками процесса, полностью избавиться от бумажных носителей и создать прозрачную систему выплат, - пояснила заместитель начальника отдела на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Татьяна Облезина. - У проекта множество преимуществ не только для пациентов, но и для медиков и страхователей.

Так, врачи могут снизить затраты на получение, учет и хранение бланков, существенно сократить время оформления больничных. А работодатели сведут риски оплаты поддельных «больничных» к нулю.

Электронный лист нельзя потерять, его нельзя испортить, а информацию по нему можно увидеть «онлайн» в своем личном кабинете. А вот в каком виде оформлять «больничный» – решает пациент.

– Нужно помнить, что такой листок не распечатывается и не выдается пациенту, а формируется и направляется в фонд. На руки вы получите лишь талон с номером ЭЛН, который нужно предоставить работодателю, - пояснила Татьяна Облезина.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

В реализации проекта ЭЛН Фонд социального страхования плотно работает с медицинскими учреждениями региона.

- Мы даже сформировали нормативы по выдаче электронного листка нетрудоспособности для каждого учреждения. Процесс этот уже не остановить - скоро пациент и не вспомнит, как когда-то бегал с бумажками, в которых нужно было исправлять неясности почерка и ошибки, - отметила заместитель начальника управления развития информационных и материально-технических ресурсов минздрава Мурманской области Наталья Харламова.

Несмотря на то, что проект уже полноценно работает, медучреждениям при переходе на эту систему пришлось столкнуться с трудностями. В первую очередь - финансовыми.

- Пока проект принесет определенные дивиденды, в него необходимо вложиться: только электронных подписей необходимо приобрести порядка 6 тысяч, - подчеркнула Наталья Харламова.

Немаловажен и человеческий фактор: многим регистраторам в поликлиниках пришлось буквально учиться работать с компьютером.

Несмотря на очевидные преимущества нового сервиса, многие боятся им пользоваться – отсюда и невысокие показатели по региону. Связано это и с работодателями, которые настороженно относятся к нововведениям.

- Нам не совсем понятно, почему так происходит. Свыше 11 тысяч страхователей предоставляю свою отчетность в электронном виде, а это значит, что у них есть все инструменты для работы в этой системе, - рассказала начальник отдела информатизации Мурманского регионального отделения ФСС Наталья Василевич. - У нас есть страхователи, которые ежемесячно представляют нам по 500 отсканированных листов. Нужно очень много времени, чтобы это сделать. Электронный вид облегчит им работу! – уверена Наталья Ильинична.

Подтолкнуть работодателей к переходу на интернет-сервис призван переход на прямые выплаты, который произойдет в скором времени, и когда все пособия будут рассчитываться и оплачиваться Фондом социального страхования.