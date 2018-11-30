Юные северянки показали своим соперницам по шахматам по чем фунт лиха. Фото: Murmansk Region Chess TeamЮные северянки показали своим соперницам по шахматам по чем фунт лиха. Фото: Murmansk Region Chess Team
2018-11-30T12:51:57+03:00
Спорт

Ирина Полято в Петербурге забрала все золото первенства Северо-Запада по шахматам

Сборная Мурманской области стала третей в общем зачете
Елена ЧУМАКОВА
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Позади все волнения по поводу поездки в северную столицу и предстоящих соревнований. Сегодня в Санкт-Петербурге завершилось первенство Северо-Запада по шахматам. Напомним, Мурманскую область на нем представляли 52 спортсмена со всего региона, среди которых была и наша «звездочка» Ирина Полято, пообещавшая еще на своих первых всероссийских соревнованиях стать чемпионкой мира и теперь уверенно движущаяся к поставленной цели, и трое юных шахматистов из Печенгского района, на чью поездку деньги собирали всем миром.

18 медалей за турнир

Что ж в городе на Неве северянам пришлось нелегко: еще бы надо было противостоять 424 участникам из девяти регионов Северо-Запада. Тем не менее, показали они себя весьма достойно. В командном зачете по классическим шахматам Мурманская область стала третей, взяв две золотые медали и одну бронзовую, уступив первые две строчки Архангельску и Великому Новгороду. В быстрых шахматах, известных как рапид, наши ребята также показали характер: золото у Марии Аксеновой, Ирины Полято и Александра Катева, серебро у самого младшего спортсмена Даниила Свинина и бронза у Софьи Сурковой и Александра Журавлева. Не менее богатым на медали для сборной Заполярья оказался и блиц-турнир. На первую ступень пьедестала взошли Мария Аксенова в возрастной категории до 19 лет, Ирина Полято в возрастной категории до 13 и до 15 лет, Александр Катаев в возрастной категории до 15 лет и Максим Воробьев, в возрастной категории до 9 лет. Софья Суркова взяла бронзу в возрасте до 19 лет и серебро в возрасте до 17 лет, а Федор Хмиль поднялся на третью ступень пьедестала в возрастной категории до 13 лет.

- В прошлом году, выступая среди более старших соперниц, Ирина забрала все очки. И в этот раз была уверена в спокойной победе, но оппоненты с таким решением не согласились и заставили ее поволноваться. Тем не менее, дочка закончила турнир по классическим шахматам уверенно, имея солидный запас очков и взяла уже четвертую золотую медаль федерального округа в своей карьере. В быстрых шахматах Ирина, потеряв лишь пол-очка, даже не дала усомниться в своем превосходстве соперницам. В последнем турнире-блице, она, выступая с девочками до 15 лет, взяла очередное золото, а потом получила еще одну медаль в своей категории до 13 лет. Тем самым Ирина завоевала звание кандидата в мастера спорта, - рассказывает о результатах первенства отец чемпионки Александр Полято.

Ира Полято стала лучше на Северо-Западе в своем возрасте. Фото: Murmansk Region Chess Team

Ира Полято стала лучше на Северо-Западе в своем возрасте. Фото: Murmansk Region Chess Team

Таким образом, Ирина Полято собрала все возможное золото этих соревнований. К слову, турнир Северо-Запада для этой спортсменки всегда был удачным - в Высшую лигу она отбиралась только с первой строчки рейтинга. Кстати, в отличие от своих коллег по команде после турнира Ирина поедет не в родной Мурманск, а полетит в Сочи в образовательный центр «Сириус», где с 1 по 24 декабря будут обучаться одаренные шахматисты под руководством гроссмейстеров, курирующих сборную России. Там Ира надеется пополнить свой багаж знаний и приобрести уверенность перед Всероссийским турниром, который пройдет в Лоо уже в апреле 2019 года.

Выступили достойно

Спортсменам из Печенгского района, несмотря на все их стремление участвовать в соревнованиях в Петербурге, повезло чуть меньше чем той же Ирине Полято. Местная «звездочка» Анастасия Стешина, сумевшая победить на региональном уровне, стала шестой на Северо-Западе и тем самым выступила лучше всех остальных подопечных Рустама Рахимова, руководителя объединения «Заполярная Белая ладья». Михаил Ноздрин занял 12 строчку турнирной таблицы, а Владислав Рахимов - 58.

- Анастасия Стешина - первая шахматистка из Печенгского района, достигнувшая такого высокого результата. Все ребята боролись достойно. Что касается Владислава Рахимова, то из 70 спортсменов его возрастной категории только трое были его разряда и ни с одним он не встретился. Так что все заработанные очки имеют для него гораздо большую стоимость, - отмечает Рустам Рахимов.

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