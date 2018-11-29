Новый год-2019: отдыхаем в Мурманской области

Мурманская область постоянно входит в топы самых посещаемых мест на новогодние каникулы. Количество туристов растет с каждым годом. Так, в конце декабря - начале января 2018-го Заполярье посетило около 40 тысяч туристов, причем большинство из них - китайцы.

Гости из Поднебесной, как и многие другие, отправляются на Кольский полуостров, чтобы почувствовать настоящий Русский Север. И главное, что должен увидеть каждый турист в Мурманской области - северное сияние. Сезон охоты за уникальным природным явлением начинается еще в сентябре и продолжается до самого апреля. Пик приходится как раз на конец декабря. Поймать северное сияние можно и в самом Мурманске, но чаще оно встречается за городом. На охоту за ним продают туры, которые длятся от 1 до 3 дней, их стоимость составляет от 5 до 10 тысяч рублей. Есть места для вип-представлений - стеклянные иглу для наблюдения за сиянием. С 24 декабря по 11 января одна ночь в таком домике обойдется в 20 тысяч рублей, а в канун Нового года - 30 тысяч.

Северное сияние - визитная карточка нашего края.Фото: Александр ГЛУЗ

Жилье на новогодние каникулы в гостиницах Мурманска обойдется дешевле, будьте готовы отдать за сутки проживания в номере от 2 до 5 тысяч рублей, в зависимости от условий и удаленности от центра города.

Заполярье также известно своими горнолыжными курортами. В этом году из-за плюсовой температуры сезон только-только открывается, но к Новому году все должно быть в порядке. Популярные у любителей лыж и сноуборда Хибины находятся в Кировске, до него можно добраться как из Мурманска, так и долететь на самолете, доехать на поезде или даже на автобусе из Санкт-Петербурга (тур на 5 дней стоит приблизительно 18 тысяч рублей). Спортивно-экстремальные сутки в Хибинах обойдутся самостоятельному туристу примерно в 6 тысяч рублей. Около 1000 рублей абонемент на катание, около 2000 рублей прокат снаряжения на целый день и около 3000 проживание.

На конкурсе «Снеголед»-2018 в «Снежной деревне».Фото: Олег ФИЛОНОК

Те, кто уже оказался в Кировске, не могут не посетить местные достопримечательности. 22 декабря начнут свою работу Снежная деревня в Кировске и Галерея ледовых скульптур в Апатитах. Это уникальные сооружения из снега, которые включают в себя ледовые и снежные фигуры, барельефы и сказочный свет. Все удовольствие - 600 рублей взрослый билет, 300 детский.

Популярна у туристов и саамская деревня в Ловозере - место, где погружают в быт нашего коренного народа: катание в оленьих упряжках и снегоходах, обед из блюд национальной кухни и традиционные игры. Экскурсия в 3 часа будет стоить в новогодние праздники 2000 рублей для взрослого и 1500 для ребенка. Здесь же можно остановиться в гостевом доме, отдав за сутки от 2500 до 4000 рублей. Помимо этого, в Ловозере можно покататься не только на оленьих, но и на собачьих упряжках. Трехчасовая экскурсия - от 2600 до 3800 рублей.

Катание на собачьих упряжках.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Еще одно место саамской силы - Краснощелье, где можно совместить, как говорится, приятное с полезным, встретив Новый год в традиционном жилище саамов куваксе и одновременно понаблюдать за северным сиянием - стоимость таких туров на несколько дней варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.

Ну, и конечно, какая Мурманская область, спасибо Звягинцеву, без Териберки. Новый год на Краю света хотят встретить многие туристы. Такая возможность у них есть, только ничего, кроме местных красот, прогулок на снегоходах, того же северного сияния и отдыха от цивилизации прославленное село зимой предложить не может. Тем не менее, 5 дней в Мурманске и Териберке обойдется в 25 тысяч рублей. Притом, что самим можно отправиться в Териберку за 500 рублей на автобусе или 3000-4000 тысячи на такси и расположиться там за 1500-2000 рублей в сутки.