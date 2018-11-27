2018-11-28T09:00:01+03:00
Спорт

Старт от олимпийцев

В Кировске прошел трехдневный турнир лучших лыжников страны
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Борьба на лыжне за сотые доли секунды.Борьба на лыжне за сотые доли секунды.
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«Хибинская гонка» – это первые зимние старты сезона Международной федерации лыжного спорта (FIS) на Северо-Западе на призы администрации города и компании «ФосАгро».

Продолжать развитие

В течение трех дней сильнейшие лыжники выясняли, кто из них самый стремительный, в классическом и свободном стиле, а также в спринте. «Хибинская гонка» собрала более двухсот спортсменов из 25 регионов страны. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Как отмечают организаторы, выросло не только число участников, но и уровень. Те, кто в 2017 году были несомненными лидерами, в этот раз завоевывали в лучшем случае «бронзу».

По приглашению компании «ФосАгро» почетными гостями «Хибинской гонки» стали олимпийские чемпионы - Александр Легков, Светлана Ишмуратова и призер чемпионата мира, 17-кратный чемпион России Сергей Крянин. Они дали страт каждому соревновательному дню, участвовали в официальных церемониях открытия и закрытия «Хибинской гонки», а также встретились с юными спортсменами из Кировска, рассказали свои истории и поделились секретами спортивного успеха.

- У вас здесь очень хорошее сотрудничество компании «ФосАгро», городских и областных властей. В Кировске обязательно нужно продолжать развивать лыжный центр, - заметила Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. - Спортивная инфраструктура в Хибинах уже на уровне: созданы все условия для эффективных тренировок и показательных стартов. Но важно расширяться. И в первую очередь следует делать акцент на детях. Важно растить своих чемпионов, готовить тренерские кадры. У Кировска для этого есть все возможности.

Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова проводит церемонию награждения.

Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова проводит церемонию награждения.

Александр Легков также отметил, что «в Кировске есть все условия, чтобы растить чемпионов по лыжным гонкам - отличный стадион, трассы мирового уровня, подходящий климат».

Ведущую роль в развитии спорта в Кировске и Апатитах не только среди детей, но и среди взрослых играет компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит». Именно благодаря поддержке предприятия становится возможным проведение таких крупных соревнований, как «Хибинская гонка» и «Хибинская весна».

- Компания активно участвует в строительстве новых спортивных объектов - совсем скоро в городе появится Ледовый Дворец, постоянно идет развитие горнолыжного курорта Большой Вудъявр, с нашим участием развивается туристическая и спортивная инфраструктура региона, - подчеркнула Светлана Толстикова, заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит».

Снег носили вручную

Как заметил Антон Трушенко, руководитель стадиона «Тирвас», сейчас активно разрабатывается программа комплексной модернизации лыжной трассы в Кировске. Здесь планируют установить дополнительное освещение, заасфальтировать лыжероллерную трассу, которая позволит спортсменам зтренироваться даже летом, а городу - принимать этап кубка России, построить тира для биатлонистов, а также смонтировать новую систему оснежения. Ведь в этом году капризы заполярной погоды едва не поставили старты под угрозу: из-за перепадов температур на трассе было много льда и мало снега, а тот, что падал - попросту сдувало. Перед началом соревнований организаторы работали круглосуточно. Результат - комиссия Федерации лыжных гонок, обследовав всю трассу, приняла дистанцию.

- Вся 5-километровая трасса была отсыпана вручную, - рассказывает Антон Трушенко. - Мы выбрасывали снег из леса, привозили на волокушах с технических просек, доставляли со склонов Хибин.

Старания организаторов оценили сами участники. По их словам, несмотря на то, что трасса в Кировске сложная, с длинными подъемами, снежное покрытие на дистанции - на высоте.

- Как и для других участников «Хибинской гонки», для меня это первые лыжные соревнования. Они всегда даются сложно, - замечает Ильяс Ахметшин, мастер спорта из Костромы. - Что касается, трассы - все отлично. Сначала, когда мы приехали в Кировск, были нюансы, но организаторы постарались и сделали все, как положено. У меня боевые лыжи, и я их не зацепил - это показатель.

Такого же мнения придерживается и другая участница «Хибинской гонки», Мария Ершова из Московской области: «Когда мы только приехали в Кировск, тут был совсем лед. И буквально за несколько дней до соревнований трассу замечательно подготовили, все на высшем уровне».

По итогам трех дней соревнований абсолютной чемпионкой стала Светлана Николаева из Архангельской области. Она завоевала золотые медали в гонках классическим и свободным стилем, а также в спринте. Среди мужчин в «классике» и «коньке» лучший результат у Рауля Шакирзянова из Мордовии. Самый стремительный в спринте - петербуржец Иван Анисимов.

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