Старт от олимпийцев

«Хибинская гонка» – это первые зимние старты сезона Международной федерации лыжного спорта (FIS) на Северо-Западе на призы администрации города и компании «ФосАгро».

Продолжать развитие

В течение трех дней сильнейшие лыжники выясняли, кто из них самый стремительный, в классическом и свободном стиле, а также в спринте. «Хибинская гонка» собрала более двухсот спортсменов из 25 регионов страны. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Как отмечают организаторы, выросло не только число участников, но и уровень. Те, кто в 2017 году были несомненными лидерами, в этот раз завоевывали в лучшем случае «бронзу».

По приглашению компании «ФосАгро» почетными гостями «Хибинской гонки» стали олимпийские чемпионы - Александр Легков, Светлана Ишмуратова и призер чемпионата мира, 17-кратный чемпион России Сергей Крянин. Они дали страт каждому соревновательному дню, участвовали в официальных церемониях открытия и закрытия «Хибинской гонки», а также встретились с юными спортсменами из Кировска, рассказали свои истории и поделились секретами спортивного успеха.

- У вас здесь очень хорошее сотрудничество компании «ФосАгро», городских и областных властей. В Кировске обязательно нужно продолжать развивать лыжный центр, - заметила Светлана Ишмуратова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. - Спортивная инфраструктура в Хибинах уже на уровне: созданы все условия для эффективных тренировок и показательных стартов. Но важно расширяться. И в первую очередь следует делать акцент на детях. Важно растить своих чемпионов, готовить тренерские кадры. У Кировска для этого есть все возможности.

Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова проводит церемонию награждения.

Александр Легков также отметил, что «в Кировске есть все условия, чтобы растить чемпионов по лыжным гонкам - отличный стадион, трассы мирового уровня, подходящий климат».

Ведущую роль в развитии спорта в Кировске и Апатитах не только среди детей, но и среди взрослых играет компания «ФосАгро» и Кировский филиал АО «Апатит». Именно благодаря поддержке предприятия становится возможным проведение таких крупных соревнований, как «Хибинская гонка» и «Хибинская весна».

- Компания активно участвует в строительстве новых спортивных объектов - совсем скоро в городе появится Ледовый Дворец, постоянно идет развитие горнолыжного курорта Большой Вудъявр, с нашим участием развивается туристическая и спортивная инфраструктура региона, - подчеркнула Светлана Толстикова, заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит».

Снег носили вручную

Как заметил Антон Трушенко, руководитель стадиона «Тирвас», сейчас активно разрабатывается программа комплексной модернизации лыжной трассы в Кировске. Здесь планируют установить дополнительное освещение, заасфальтировать лыжероллерную трассу, которая позволит спортсменам зтренироваться даже летом, а городу - принимать этап кубка России, построить тира для биатлонистов, а также смонтировать новую систему оснежения. Ведь в этом году капризы заполярной погоды едва не поставили старты под угрозу: из-за перепадов температур на трассе было много льда и мало снега, а тот, что падал - попросту сдувало. Перед началом соревнований организаторы работали круглосуточно. Результат - комиссия Федерации лыжных гонок, обследовав всю трассу, приняла дистанцию.

- Вся 5-километровая трасса была отсыпана вручную, - рассказывает Антон Трушенко. - Мы выбрасывали снег из леса, привозили на волокушах с технических просек, доставляли со склонов Хибин.

Старания организаторов оценили сами участники. По их словам, несмотря на то, что трасса в Кировске сложная, с длинными подъемами, снежное покрытие на дистанции - на высоте.

- Как и для других участников «Хибинской гонки», для меня это первые лыжные соревнования. Они всегда даются сложно, - замечает Ильяс Ахметшин, мастер спорта из Костромы. - Что касается, трассы - все отлично. Сначала, когда мы приехали в Кировск, были нюансы, но организаторы постарались и сделали все, как положено. У меня боевые лыжи, и я их не зацепил - это показатель.

Такого же мнения придерживается и другая участница «Хибинской гонки», Мария Ершова из Московской области: «Когда мы только приехали в Кировск, тут был совсем лед. И буквально за несколько дней до соревнований трассу замечательно подготовили, все на высшем уровне».

По итогам трех дней соревнований абсолютной чемпионкой стала Светлана Николаева из Архангельской области. Она завоевала золотые медали в гонках классическим и свободным стилем, а также в спринте. Среди мужчин в «классике» и «коньке» лучший результат у Рауля Шакирзянова из Мордовии. Самый стремительный в спринте - петербуржец Иван Анисимов.