Не для галочки

В Мурманске завершился самый масштабный форум, посвященный охране окружающей среды. Главное событие Мурманской международной деловой недели (ММДН), организатором которого выступила компания «Норникель», собрало свыше 200 экспертов.

Развитие Заполярья в гармонии

Мурманскую международную деловую неделю, проходившую с 12 по 16 ноября на различных площадках муниципалитетов, можно смело окрестить «зеленой». Конечно же, в центре ее внимания традиционно оказались арктический шельф, энергетика и туризм, горнодобывающая промышленность, но все это рассматривалось с точки зрения охраны окружающей среды.

Казалось бы, Год экологии закончился, но говорить о нем не перестали.

Первой на пленарном заседании экофорума выступила губернатор региона Марина Ковтун.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Летом 2017-го мы вошли в число самых чистых регионов России, заняв девятое место в рейтинге общественной организации «Зеленый патруль». В этом году Мурманская область улучшила свой показатель, поднявшись на две строчки, и теперь среди субъектов Северо-Запада регион занимает вторую позицию, – сообщила губернатор Марина Ковтун.

Этими словами Марина Васильевна открыла экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий». Поддержал главу и статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владислав Гасумянов, подчеркнув, что подобная деятельность не имеет временных ограничений.

Статс-секретарь, вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ПАО «ГМК «Норильский никель» Владислав Гасумянов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Год экологии придал работе в сфере охраны окружающей среды новый импульс. Крупные компании поддержали, в том числе рублем, реализуемые в Заполярье природоохранные проекты. Инвестиции предприятий в основной капитал за 10 лет составили более 10 миллиардов рублей.

– Необходимо переформатировать сознание и сформировать новое отношение государства, общества и бизнеса к вопросам экологии. За Полярным кругом постоянно живут и работают более 60 тысяч наших сотрудников, поэтому мы осознаем свою ответственность, – объясняет Владислав Иванович. – Так, в 2016 году мы закрыли устаревший никелевый завод. Это удалось сделать без падения производства в целом. В частности, из-за создания на Кольской ГМК самой крупной рафинировочной площадки в Европе. Компания отказалась от обжига концентрата в Заполярном, сейчас там же завершается проект строительства узла по разделению концентрата на «бедный» и «богатый» по полезным компонентам. «Бедный» концентрат будет продаваться внешним потребителям, что позволит снизить объем плавки и тем самым сократить выбросы диоксида серы на границе с Норвегией на 50% по сравнению с уровнем 2015 года.

Свыше 200 экспертов стали участниками события.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Благодаря подобным мерам и современному оборудованию, которое внедряется на промышленных предприятиях, по словам губернатора, за последнее десятилетие валовые выбросы в атмосферу региона сократились на 22%, а сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 17%.

На пленарном заседании экологического форума говорили не только о промышленных гигантах. В своем выступлении президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор обратил внимание собравшихся на необходимость принять на федеральном уровне закон об Арктической зоне России.

Губернатор и президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Когда я участвую в подобных форумах, я всегда жду результата - какая резолюция нашего собрания будет. Для меня очень важно, чтобы резолюция была жесткой, ей «приделали ноги», то есть она попала на стол президенту и председателю правительства. Те успехи, что сегодня есть у Мурманской области в части экологической безопасности, строительства очистных сооружений и локальных проектов, есть далеко не у всех субъектов, им зачастую не хватает финансирования, – отметил Игорь Леонидович.

После работа экспертов продолжилась на специализированных секциях и завершилась поздним вечером, чтобы утром начаться вновь, только уже в совершенно другой локации.

Начальник Управления промышленной экологии ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Галина Велюжинец рассказывает на секции о природоохранной деятельности Заполярного филиала.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Сплоченная команда - залог успеха

Меньше чем за два года визит-центр «Пасвик» в Никеле стал живым воплощением государственно-частного партнерства. Его проект окончательно завершили в 2014 году при финансовой поддержке «Норникеля», размер которой составил 15,5 миллиона рублей. Открытие же состоялось позже, 17 января 2017 года, после того как на строительство визит-центра компания предоставила еще 62 миллиона.

В Никеле состоялась презентация передвижной экологической лаборатории.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

На двух кроватях можно разместится с комфортом и забыть про спальник. Фото: «Норникель».

Именно здесь прошли заключительные мероприятия экофорума. Пока российские и зарубежные гости собирались в зале для участия в тематической сессии, «КП» удалось взглянуть на уникальную лабораторию на колесах. Она создана на базе «КамАЗа» с шестью ведущими колесами, адаптирована для северных условий и станет настоящим подспорьем для исследовательской деятельности заповедника «Пасвик».

– Во всех заповедниках России проводится мониторинг биологического разнообразия, и мы не являемся исключением. За последние годы виден прогресс в изучении флоры и фауны. Например, в 2018 году вышли публикации - полные списки видов лишайников и мхов заповедника - это сделали коллеги из Кольского научного центра. Наша площадь не очень большая, при этом мы являемся шестым заповедником в стране по степени изученности тех же самых лишайников, не каждый сможет этим похвастаться, – рассказывает заместитель директора «Пасвика» по научной работе Наталья Поликарпова.

Заместитель директора заповедника «Пасвик» по научной работе Наталья Поликарпова.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Заповедник находится на границе Мурманской области с Норвегией и на пределе распространения лесов в Европе - это уязвимые экологические системы, требующие особого подхода, из-за чего подготовка к экспедиции всегда давалась непросто.

– У меня за плечами больше 200 полевых выездов, в том числе и многомесячных. Обычно это как: «УАЗик», в простонародье «буханка», до самой крыши набитый оборудованием. В лучшем случае в него еще поместятся газовый баллон, палатки и спальники, – рассказывает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. – Готовишь на костре, спишь в палатке. Первую неделю еще ничего, но через месяц автономного плавания все измучены комарами и сыростью.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В лаборатории на колесах есть все необходимое для исследований. Например, аспиратор АВА-3 применяется специалистами для отбора проб воздуха и может определить наличие в нем вредных веществ.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Роман Александрович стал экспертом, подбиравшим оборудование для экомобиля. Сама машина будет использоваться для комплексных исследований, организуемых, как правило, в рамках мониторинговой программы. Лаборатория оснащена автономным дизельным генератором и собственной насосной станцией для воды, рассчитана максимум на 10 человек.

– Главное - диалог, с нашими спонсорами мы равноправные партнеры и понимаем цели друг друга. «Норникель» проявил инициативу и сделал нам такой подарок. Шаг ответственный, и потребовалось время, чтобы все взвесить и согласовать. Оборудование еще будет докупаться, но мы даже мечтать о такой машине не могли, а теперь можем проводить оценку состояния природы еще проще. Люди смогут меньше времени тратить на какие-то бытовые потребности, то же приготовление еды, и больше времени будет посвящено работе. Ее качество увеличится в разы, – отмечает директор «Пасвика» Владимир Чижов.

Директор заповедника «Пасвик» Владимир Чижов.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Инвертор на 3 киловатта позволит одновременно работать и аспиратору АВА-3, и принтеру, и ноутбуку, и микроволновке. Я больше ста заповедников видел за свою жизнь, но такого экоавтомобиля у других не встречал. На нем куда угодно можно проехать, на тот же Рыбачий, – восхищается Роман Пукалов.