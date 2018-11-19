«Мурман» в Суперлиге: ждем побед от любимой команды!

Этого события заполярные болельщики ждали долгих шесть лет, и вот клуб «Мурман» - в Суперлиге. Большой русский хоккей вернулся на Кольский полуостров! Конечно, сверхзадачи перед единственной в регионе профессиональной спортивной командой взять штурмом чемпионат России по хоккею с мячом, заняв первую ступень пьедестала почета, пока не стоит, но и сдаваться на милость даже самых грозных соперников мурманчане не намерены.

На достойном уровне

«Мурман» (к слову, самая северная в мире профессиональная команда по хоккею с мячом) в Суперлиге выступал лишь однажды - в сезоне 2011-2012 годов и, увы, занял последнюю строчку рейтинга. Улучшить результат через год хоккеисты не смогли из-за финансовых трудностей. Еще бы, содержать сборную даже регионального значения - дело, мягко говоря, затратное. Так что если бы не Мурманский морской торговый порт, решивший дать клубу второй шанс, то о большом русском хоккее в Кольском Заполярье, возможно, не услышали бы еще долго.

– Два с половиной года назад президентом хоккейного клуба стал Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта. Тогда же в «Мурман» пришел и я в качестве директора и главного тренера. После тщательного анализа ситуации в команде Александр Вадимович поставил перед нами определенные задачи по менеджменту внутри клуба, при выполнении которых у нас появлялся очень хороший шанс выйти в Суперлигу, – рассказывает директор и главный тренер хоккейного клуба «Мурман» Сергей Чернецкий.

Необходимо было не только найти финансы для участия в чемпионате России, но и привести инфраструктуру стадиона «Строитель», где команда проводит домашние матчи, в порядок. В первую очередь изменения коснулись раздевалок и освещения - и то, и другое должно быть на достойном уровне при проведении матчей Суперлиги. Кроме того, в клубе провели определенную оптимизацию расходов и некоторым сотрудникам пришлось взять на себя дополнительные функции. Например, Сергей Чернецкий совмещает должности директора и главного тренера, а тренер по общей физической подготовке взял на себя обязанности еще и сервисмена (специалист по подготовке спортивного инвентаря, - Ред.). Но на качество работы такие изменения никак не повлияли.

– Мы сделали все, что от нас зависело, и в итоге попечительский совет после продолжительного обсуждения принял решение поддержать команду в играх чемпионата России в этом сезоне, – подчеркивает Сергей Сергеевич.

Не деньгами едиными

Очень важно, когда финансы не поют романсы, но все же спорт есть спорт. Так что в командном составе хоккейного клуба «Мурман» тоже произошли серьезные изменения. Команду решено было обновить за счет приобретения десяти новых игроков: хоккеиста архангельского «Водника», мастера спорта международного класса Алексея Гладышева, полузащитников Дениса Корева из красногорского «Зоркого», Азата Ахатова из «Динамо-Казань» и Сергея Лихачева из хакасских «Саян», защитника Матвея Азаренко и вратаря Максима Янова из красноярского «Енисея». Последний, кстати, признан лучшим вратарем финального турнира молодежных команд прошедшего сезона.

– Очевидно, что команда в обновленном составе теперь обладает всеми ресурсами для достижения новых побед, а Кубок России послужит отличной подготовкой к предстоящему сезону в Суперлиге. Сейчас с уверенностью можно сказать, что мы находимся у истоков новой хоккейной истории нашего региона и у каждого участника есть возможность внести в нее вклад, – отметил Александр Масько.

Лето у заполярных хоккеистов прошло в насыщенных тренировках. Фото: vk.com/murmanbandy.

И игроки прекрасно понимают возложенную на них ответственность - все лето они усердно готовились, ездили на сборы и даже в шведскую Лаппеенранту, чтобы отточить свое мастерство на большом льду. В общем, сделали все возможное, чтобы подойти к Чемпионату России в максимально хорошей форме. Разумеется, даже сейчас, когда в разгаре соревнования, тренировки продолжаются. Правда, их количество сократилось до одной, зато более объемной.

Командный дух - он сильный самый

Что касается стратегии, то тут тренерский штаб во главе с Сергеем Чернецким делает ставку на сплоченность игроков.

– В нашем случае топовых хоккеистов нет. Но это не проблема. Перед сезоном ставилась задача набрать сборную, которая будет работать как единое целое и достигать результата командной игрой. И я могу с уверенностью сказать, что Мурманскую область на Чемпионате России по хоккею с мячом представляют люди, которые понимают всю полноту ответственности за результат, за отношение к работе, и самое главное, что пропагандируется на каждой встрече и теоретических занятиях, - это честность в отношении к работе и играм. Только когда человек искренен, он выдает максимальный результат. Команда сплоченная! Мы готовы побеждать, – уверен Сергей Сергеевич.

К слову, мурманчане пока решили не замахиваться на пьедестал Суперлиги, прекрасно понимая, что в этом сезоне они только дебютируют. Перед хоккейным клубом стоит задача выигрывать матч за матчем, упорно продвигаясь вперед.

Что ж, у северян позади уже 4 выездные игры - с кировской «Родиной», ульяновской «Волгой», «Стартом» из Нижнего Новгорода и архангельским «Водником». И пока уверенную победу удалось одержать лишь над первой командой. Перед серией домашних матчей у «Мурмана» впереди еще 3 выездные игры - в Иркутске, Красноярске и Хабаровске.

– Характерная черта Суперлиги в том, что здесь можно проиграть самой слабой команде и выиграть у сильнейших. Поэтому каждый матч для нас сложный и ему предшествует тщательная подготовка. Особенно важна поддержка наших болельщиков, которую мы чувствуем, находясь даже за тысячи километров от дома. Земляки приезжали поддержать нас на матчи в Кирове и Нижнем Новгороде. Это дорогого стоит! - говорит главный тренер ХК «Мурман».

Дома и лед лечит

Конечно, заполярные болельщики с большим нетерпением ждут домашних матчей, которые должны были состояться в середине ноября. Но здесь главным соперником наших хоккеистов оказалась капризная северная погода - ноябрьские оттепели оставили северян без льда и долгожданных игр любимого клуба. Но отчаиваться не стоит - запланированные матчи обязательно состоятся, правда, чуть позже, когда позволит природа. Пока подготовке к ним спортсмены уделяют особое внимание.

Болельщики пристально следят за каждым взмахом клюшки и гонят-гонят команду вперед. Фото: Павел Новиков.

– Почему домашние матчи для нас более волнительны? В основной массе больше ответственность перед болельщиками за игру и ее результат. Все пристально смотрят за каждым взмахом клюшки и гонят-гонят команду вперед. Порой не все спортсмены могут справиться с эмоциями, и задача тренерского штаба - направить их в нужное русло, – объясняет Чернецкий.

Первая домашняя игра состоится уже 5 декабря - с красногорским «Зорким». Приходите, и вы увидите, как преобразилась команда!